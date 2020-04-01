 За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.

За последние 24 часа от последствий коронавируса умерли 727 человек. Вчера этот показатель составлял 837.

По сравнению с прошлым днем, количество жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Италии выросло до 110 574 (на 4 782 больше, чем вчера), из которых 13 155 умерли и 16 847 уже вылечились.

В настоящее время 80 572 человека инфицированы коронавирусом, что на 2 937 больше, чем днем ранее.

Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).

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