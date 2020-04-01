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 За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек

В Италии количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, увеличилось до 13 155, число инфицированных превысило 110 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.

За последние 24 часа от последствий коронавируса умерли 727 человек. Вчера этот показатель составлял 837.

По сравнению с прошлым днем, количество жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Италии выросло до 110 574 (на 4 782 больше, чем вчера), из которых 13 155 умерли и 16 847 уже вылечились.

В настоящее время 80 572 человека инфицированы коронавирусом, что на 2 937 больше, чем днем ранее.

Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 30 марта в Италии от СОVID-19 скончалось 837 человек, общее число инфицированных превысило 105 тысяч

Источник: https://censor.net.ua/n3186132
 
 
 Топ комментарии
 
коли по Італії вже почнуть подавати дані в форматі "в живих залишилося ще....."?
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для кацапських партнерів я дуже добрий За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек - Цензор.НЕТ 4216
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коли по Італії вже почнуть подавати дані в форматі "в живих залишилося ще....."?
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для кацапських партнерів я дуже добрий За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек - Цензор.НЕТ 4216
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вирус есть. суперпроблемы нет. её сделали. теперь есть психиатрическая пандемия.
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Тільки от сьогодні виписали з лікарні мого родича, який мав ще там бути. Йому прийшлося тікати, бо привезли короновірусних.
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угу... истерика в Украине убила уже больше людей, чем вирус...
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может где и есть, но я не видел... это мои глазомерные оценки.
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Тоді скажу, що психічно здорових не існує. Якщо вам треба по блату діагноз психа, то можна організувати. Прискипливе обстеження і все знайдуть. Головне не пручайтеся санітарам.
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я не о том. я о смертях из-за отложенных операций, например.
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Це мабуть є, бо я побачив сам заборону операцій.
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Как всегда, правда где-то посередине. САМАЯ БОЛЬШАЯ АФЕРА 2020 года.
Смерти пожилых людей. Отвратительное администрирование страны. Афера года.
Италия. Операция "Коронавирус ". Мнение итальянского вирусолога.
Уже писал, что в 2020 году несколько тысяч компаний в Италии (и в Европе тоже) сменили своих владельцев (чаще всего на китайцев. Кто был в Милане подтвердит, там уже сотни компаний легкой промышленности - китайские, сфера обслуживания и питания - китайские!).
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То есть люди сдыхают умирают от психиатрии..
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и от последствий истерии в том числе. но эти смерти не попадают в заголовки новостей.
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Як не попадають? А 73 відсотка на виборах?
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как можно умереть от истерии? стекла нажрались?
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в песочнике, мальчик, будешь играть со своими ровесниками. когда детские площадки откроют. с дядей нужно говорить серьёзно и уважительно. попробуй перечитать, что я написал. может что и поймёшь.
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На поздравление со своим днем напрашиваешься?
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Зараз приїдуть українські лікарі, які нам в Україні непотрібні та почнуть лікувати італійців.
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Под камеры рашистов? Пусть едут и не возвращаются. И взятки пусть не стесняются брать, по советско-рашистской методике.
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Так і не повернуться, бо Зе це організовує. А Зе не помиляється навіть тоді, коли робить геть неправильно.
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"А Зе не помиляється..."

Верю, что это будет последний президент "на 5 лет". Надеюсь и желаю ему и его приближенным кончить очень плохо и как можно скорей. С самого апреля 2019.
Если появится следующий президент тоже на 5 лет - желаю плохо кончить и его избирателям, тут, увы, совпадение с желанием расисянского х*йла, но делать нечего, заслужили.
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З вами все нормально? Бо по суті ви пропонуєте ліквідувати Україну.
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Порівняльна таблиця. Ми йдемо шляхом Іспанії.
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Іспанців та італійців підводить ментальність з обніманнями та поцілунками при кожній зустрічі, а в Україні - повне розгільдяйство, починаючи з влади, закінчуючи тими придурками, які недавно повернулися з Балі
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В таблице не хватает столбиков смертности, но, все равно, очень наглядно.
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Коронавирус сбавил темп: статистика в мире и Украине на 1 апреля.
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Так, для справки:
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©

А тепер розділіть цю цихверку на 365...
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а мені цікаво чому не подається статистика народжуваності .а лишень йде залякування бидла смертністю в чужій країні??? Ви про епідеміологічний поріг чули дауни????
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В Італіії криза народжуваності - десь 1400 в день.
А помирає майже 1700.
І вірус тут ні до чого.
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