 За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.
За последние 24 часа от последствий коронавируса умерли 727 человек. Вчера этот показатель составлял 837.
По сравнению с прошлым днем, количество жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Италии выросло до 110 574 (на 4 782 больше, чем вчера), из которых 13 155 умерли и 16 847 уже вылечились.
В настоящее время 80 572 человека инфицированы коронавирусом, что на 2 937 больше, чем днем ранее.
Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).
Смерти пожилых людей. Отвратительное администрирование страны. Афера года.
Италия. Операция "Коронавирус ". Мнение итальянского вирусолога.
Уже писал, что в 2020 году несколько тысяч компаний в Италии (и в Европе тоже) сменили своих владельцев (чаще всего на китайцев. Кто был в Милане подтвердит, там уже сотни компаний легкой промышленности - китайские, сфера обслуживания и питания - китайские!).
сдыхаютумирают от психиатрии..
Верю, что это будет последний президент "на 5 лет". Надеюсь и желаю ему и его приближенным кончить очень плохо и как можно скорей. С самого апреля 2019.
Если появится следующий президент тоже на 5 лет - желаю плохо кончить и его избирателям, тут, увы, совпадение с желанием расисянского х*йла, но делать нечего, заслужили.
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©
А тепер розділіть цю цихверку на 365...
А помирає майже 1700.
І вірус тут ні до чого.