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 Политика Украины, Здоровье
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 Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко

70 тыс. защитных костюмов для медиков приобретены и уже передаются в больницы по всей Украине.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время эксклюзивного интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Медицинский направление всегда был среди приоритетов, это была и программа по клинике Охматдет, и строительство больницы в Кременчуге и оснащение Института рака, которое сделала в том числе и команда "Рошен" во главе с руководителем "Рошен" Вячеславом Москалевским, и я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь", - отметил Порошенко.

"Тогда, как Минздрав ничего не делал, я хочу напомнить, что за последний месяц в Украине сменилось три министра здравоохранения. И это ярко демонстрирует, какая кадровая чехарда, бессистемность, очень короткая скамейка запасных, которая превращается уже из скамейки в табуретку. И в этих условиях, конечно, подготовка к эпидемии была провалена. Можно просто показать, каким образом это делала наша команда - и "Рошена", и Фонда. Были закуплены, законтрактованные сначала защитные костюмы. Сначала это было 10 тыс, уже через два дня - 20, затем приняли решение увеличить до 30. Защитные костюмы для врачей. На сегодня законтрактованая цифра 70 000 костюмов ", - сообщил Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас в отличие от многих чиновников, которые не знают количество тех, кто сейчас есть, инфекционисты, вирусологи, эпидемиологи - составляет примерно 3 000 человек. В среднем с медицинским персоналом это не более 50. И для них мы берем 70 тыс. костюмов, для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными ", - пояснил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко

"Антивирусные очки, которые не запотевают, также завозятся из Китайской Республики. Там невероятная очередь, там все раскуплено лидирующими странами мира - немцами, французами, итальянцами. И очень хорошо, что нам удалось законтрактовать. Законтрактовано 800 тыс. масок, законтрактованные рентгеновские аппараты, потому что мы пытались купить все, что было на рынке, мы выкупили аппараты ИВЛ. Аппарат вентиляции легких спасает жизнь того, кто находится в критической ситуации, а рентгеновские - это диагностика, можно очень быстро при отсутствии тестов поставить диагноз и делать это. Я не буду входить в детали. Сейчас мы ищем лекарственные субстанции, для того, чтобы было чем лечить", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через систему больниц с привлечением органов местного самоуправления.

"Исключительно на больницы, где будут концентрированно принимать больных коронавирусом, инфекционные больницы, там в первую очередь нужно защитить врачей и средний медперсонал. В противном случае врачу не отпустят из дома, потому что он вернется и позаражает всех - детей, стариков. Это первый приоритет, потому что оставить людей без медицинской помощи просто невозможно ", - подчеркнул Порошенко.

"Мы выкупили и распределили все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами для того, чтобы проверять уровень кислорода в крови. Врачи должны быть вооружены этим. Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, так ограничено воздушное пространство. Хочу поблагодарить наших азербайджанским партнерам, которые вывезли первую партию, которая должна прибыть послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тех представителей власти, правительства и Офиса президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там - где есть за что. Это было очень трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть сегодня растаможенны", - сообщил Порошенко.

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"Мы делаем максимум важного для того, чтобы был "зеленый коридор" через таможню. Мы поинтересовались, почему так долго, ускорить для того, чтобы подписание закона, который мы приняли вчера - и он также должен быть подписан немедленно для того, чтобы ускорить поступления в больницы. К каждой районной больнице, в больницы Винницкой, Черкасской областей. В первую очередь там, где эпицентр - Черновицкую, Тернопольскую области. Мы должны обеспечить, чтобы там, где большее количество больных, в первую очередь туда должно поступить. Эта программа действует и работает по всей Украине", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186131
 
   
 Топ комментарии
 
Послухала Петю....
Порівняла з теперішнім очільником....думаю, блін....це був справжній президент.
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зебобики, не верещите что Порох пиарится - макали и будут макать вас, импотентов, рожей в дерьмо!
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да уж какое светлое было будущее было уготовлено народу порошенком и яценюком, помните на майдане, что говорили?цена газа 500 гр, за 1000кубов, янукович на схемах воруе газ,, а к чему прили? только на медицину посмотрите
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а привели к тому, что вы, до сих пор, под Украинским флагом здесь пургу метете.......
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ну у вас, видимо, какая-то своя История...., особенная......
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Календарик в голове поправь, тело. У тебя что-то с датами случилось. Наверное коронавирус головного мозга.
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У кацапів своя альтернативна не лише історія, але й логіка, та й календар свій, ні до чого не прив'язаний. Так у них 9 травня день пабєди, а увесь світ відмічає 8 травня День пам'яті.
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Рашистская тварь ,подлая и лживая,пошел вон,ВОН,******** рода нечеловеческого!
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18c49ed2 - слезы счастья и восторга мне мешают читать этот пост...

Петр Лексеевич!
Ну как, как вы могли все просрать тупому клоуну...?
Неужели вы оказались глупее Квартала 95?.....
В чем подвох и где логика...?
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Логіку питаєш?
Пошукай в Г+Г кретиноскопу.
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Поплачьтесь и спросите у 73% совков с зомбоящиком вместо мозгов. Они расскажут как

Ми купили 70 тис. захисних костюмів для лікарів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2535
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Что то я не понимаю.. ?.?.?? . На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..- еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий ! . . ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру.. . А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ?? , . . . Можэт они ЛУКАВЯТ ?? , ??? ,.https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg

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Порох і з моторолою менжувався.. а Пастор йому: ілі-каже-мочимо,ілі гіві підеш сам глушити Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6738
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зебобики, не верещите что Порох пиарится - макали и будут макать вас, импотентов, рожей в дерьмо!
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Макали и макать будут вас на выборах. А здесь вы просто верещите.
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Опять барыга бесится, чего ему не взять пример с долларового миллионера и преЗЕдента Вовы Зе, и не купить врачек костюмов, ИВЛ, масок в количистве них@я штук
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
..
.
Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
.
.

По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
.
..
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Вообще то ,Мирко,вам было не комментировать.Потому что сразу вспоминается и 12 февраля 2015 года,когда при подписанных вторых Минских соглашениях(по ним Дебальцево наше) мы бездарно его. отдали.
На этом фоне сентябрьские соглашения уже не осень
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..мальдівський !...А то *оманський * . Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 894
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Не просто мальдивский, а еще и стократно сбежавший.
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Цікаво, яка б була зараз ситуація в Україні, якби президентом був Порох...
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Это поинтересуйся у тех кто голосовал за зедебилов.
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медленно гнили бы....
может случилось бы еще пару Иловайсков и Дебальцевых...
Медведчук бы скупил все ТВ каналы, ВСУ превратились бы окончательно в совок..., а население в малороссов на 100%...

С Зелей наступает и скоро наступит быстрый пипец, а вместе с ним или погибель Украины или появится большой шанс вырваться наконец с этого 29-ти летнего дурдома, и начать строить национальное гос-во по примеру Израиля...
Потому что все уже перепробовали...

Аминь....
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Ну, возможно маски, костюмы делались бы в самой Украине.
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Послухала Петю....
Порівняла з теперішнім очільником....думаю, блін....це був справжній президент.
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только на зону
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Начальником колонії, де буде зє ********** сидіти
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Навіщо? Він може просто зробити робочий візит на зону, де зе сидітиме... сказати, щоб на гаремі жординку для півника Моніки нову зробили...
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Ксеніє, він і зараз Президент. Де-юре -ні, проте де-факто - так.
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шкода, не може виконувати повноваження президента.
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Людей можно ещё подкупить, а вот Бога не выйдет.
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какие благотворители и меценаты! то все просто души людей покупают - барыги....(
то ли дело, когда даёшь дулю с маком, тогда ты честный и любимый для таких же жлобов!
ну, потому что на вашем фоне и им как то не стыдно...
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Кстати, а почему жена Зеленского не ездит сейчас по больницам и не оказывает им всяческую помощь? Если муж - президент, то вполне можно основать фонд для борьбы с эпидемией.
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пишут, что Ленка в Швеции...
схоронилась от бедлама, который утроил в стране ейный муженёк...
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Это его реформы в действии или уже новые реформаторы расстарались?
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Мервечук ни в какой микроскоп не влазит? Поэтому никто не видит его предательства и представитель Украины в Минске? Ну а речь идёт о медицине. Только олигархи спасители, а государство зачем? И теперь и землю с холопами скупать будут.
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Ты хоть само поняло свой полет сознания? У тебя винегрет в мозгах. Членораздельно и на человеческом можно?
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Сможете возразить? Или всё методичка закончилась и теперь вы только какашками в оппонентов кидать будете?
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да вы шо, ему и свинярчукам дать по семь героев, можно больше, скока на живот поместится
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свинарчуки, это те, которые масками и зерном барыжат?
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Порошенко: "Медицинский направление всегда был среди приоритетов"

А вот как на самом деле было:

За 5 лет президентства Порошенко расходы на медицину уменьшились в долларовом эквиваленте вдвое с 7,6 млрд. до 3,9 млрд.

https://uiamp.org.ua/isl/za-5-let-rashody-na-medicinu-v-ukraine-sokratilis-v-2-raza-rezultaty-issledovaniya
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Демагогія з гімноресурсу. Ми купили 70 тис. захисних костюмів для лікарів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2676 Тим більше, що ви цитату обрізали "... не смотря на увеличение затрат на здравоохранение в государственном бюджете 2018 года ..."
Спеціально Ми купили 70 тис. захисних костюмів для лікарів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4023
P.S. Доларовий еквівалент упав тоді в усіх сусідів по совдєпу, включно з Московією
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Если есть Порошенко, то зачем нужен Зеленский? 🤔
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Порошенко похвалив Януковича за Харківські угоди.
"Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу."
Також він високо оцінив відновлення відносин між Україною і Китаєм.
"Підсумок візиту президента Віктора Януковича в Китай - фантастичний."- підкреслив Порошенко.
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Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко

Це за те гроши , шо Свынарчуки украли из бюджета ? Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3854
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Непогано. Але чому будучи президентом, він не турбувався про медицину?
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Будучи президентом уже не надо, уже возле корыта, зачем пиар, теперь надо обратно к корыту и можно за наворованные у той же медицины деньги покупать им же защитные костюмы и пиариться, у нас все такие политики, когда у власти против людей, когда оторвали от корыта, сразу за, упыри перевертыши.
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Для справки- в Харькове по состоянию на 30 марта 2020 года в областной клинической больнице нет ни одной тест системы для определения короновируса ,хотя туда уже привозят лиц с области с подозрением .Стоп ,а великий жиденок Ярославский раструбил что привез 100000 тест систем ,где они спрашивается ?
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Уголок психологической разгрузки зеПЕСиков?
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вони тут один одного під хвостиками лижуть )))
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Уверен, Порошенко и лекарство от вируса придумает. Дадите нам немного?
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Да, спздил фабрику, за 20 лет подарил халат. Щас спздит 100000га земли через 20 лет подарит 100 т. настойок бояры.
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С Порошенко все понятно - это патриот, а может скажет кто нибудь что купил для Украины и здравохранения Каламойша?
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В очереди говоришь страны стоят? Серьезно? Кажется я знаю из какой партии эта "дефицитная" поставка.

Европейские страны отзывают тысячи китайских защитных масок и тестов на коронавирус, которые оказались некачественными.
Как пишет Vice, Нидерланды отозвали из больниц 600 тысяч респираторов .
Еще 700 тысяч масок из той же партии не будут распределять по медицинским учреждениям, сообщает NOS. В итоге больницам в Нидерландах не хватает защитных масок, поэтому они вынуждены использовать их повторно после стерилизации.
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