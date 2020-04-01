 Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время эксклюзивного интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Медицинский направление всегда был среди приоритетов, это была и программа по клинике Охматдет, и строительство больницы в Кременчуге и оснащение Института рака, которое сделала в том числе и команда "Рошен" во главе с руководителем "Рошен" Вячеславом Москалевским, и я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь", - отметил Порошенко.

"Тогда, как Минздрав ничего не делал, я хочу напомнить, что за последний месяц в Украине сменилось три министра здравоохранения. И это ярко демонстрирует, какая кадровая чехарда, бессистемность, очень короткая скамейка запасных, которая превращается уже из скамейки в табуретку. И в этих условиях, конечно, подготовка к эпидемии была провалена. Можно просто показать, каким образом это делала наша команда - и "Рошена", и Фонда. Были закуплены, законтрактованные сначала защитные костюмы. Сначала это было 10 тыс, уже через два дня - 20, затем приняли решение увеличить до 30. Защитные костюмы для врачей. На сегодня законтрактованая цифра 70 000 костюмов ", - сообщил Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас в отличие от многих чиновников, которые не знают количество тех, кто сейчас есть, инфекционисты, вирусологи, эпидемиологи - составляет примерно 3 000 человек. В среднем с медицинским персоналом это не более 50. И для них мы берем 70 тыс. костюмов, для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными ", - пояснил Порошенко.

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"Антивирусные очки, которые не запотевают, также завозятся из Китайской Республики. Там невероятная очередь, там все раскуплено лидирующими странами мира - немцами, французами, итальянцами. И очень хорошо, что нам удалось законтрактовать. Законтрактовано 800 тыс. масок, законтрактованные рентгеновские аппараты, потому что мы пытались купить все, что было на рынке, мы выкупили аппараты ИВЛ. Аппарат вентиляции легких спасает жизнь того, кто находится в критической ситуации, а рентгеновские - это диагностика, можно очень быстро при отсутствии тестов поставить диагноз и делать это. Я не буду входить в детали. Сейчас мы ищем лекарственные субстанции, для того, чтобы было чем лечить", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через систему больниц с привлечением органов местного самоуправления.

"Исключительно на больницы, где будут концентрированно принимать больных коронавирусом, инфекционные больницы, там в первую очередь нужно защитить врачей и средний медперсонал. В противном случае врачу не отпустят из дома, потому что он вернется и позаражает всех - детей, стариков. Это первый приоритет, потому что оставить людей без медицинской помощи просто невозможно ", - подчеркнул Порошенко.

"Мы выкупили и распределили все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами для того, чтобы проверять уровень кислорода в крови. Врачи должны быть вооружены этим. Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, так ограничено воздушное пространство. Хочу поблагодарить наших азербайджанским партнерам, которые вывезли первую партию, которая должна прибыть послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тех представителей власти, правительства и Офиса президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там - где есть за что. Это было очень трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть сегодня растаможенны", - сообщил Порошенко.

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"Мы делаем максимум важного для того, чтобы был "зеленый коридор" через таможню. Мы поинтересовались, почему так долго, ускорить для того, чтобы подписание закона, который мы приняли вчера - и он также должен быть подписан немедленно для того, чтобы ускорить поступления в больницы. К каждой районной больнице, в больницы Винницкой, Черкасской областей. В первую очередь там, где эпицентр - Черновицкую, Тернопольскую области. Мы должны обеспечить, чтобы там, где большее количество больных, в первую очередь туда должно поступить. Эта программа действует и работает по всей Украине", - отметил Порошенко.