 Враг 13 раз нарушил режим тишины на Донбассе, ранены двое воинов ОС, - пресс-центр

В сообщении пресс-центра Объединенных сил отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов, передает Цензор.НЕТ.

"Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 зафиксирован в районе Песков. По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил у Новомихайловки в течение дня трижды обстреляли российские наемники из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки", - отмечают в пресс-центре.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм окраины Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 1 апреля, в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил, - информируют в пресс-центре. - Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - военнослужащие Вооруженных сил Украины оказали жесткий ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Напомним, 31 марта вооруженные формирования РФ вновь прибегли к нарушениям режима прекращения огня. Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

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