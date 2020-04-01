 Враг 13 раз нарушил режим тишины на Донбассе, ранены двое воинов ОС, - пресс-центр

В сообщении пресс-центра Объединенных сил отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов, передает Цензор.НЕТ.
"Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 зафиксирован в районе Песков. По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции Объединенных сил у Новомихайловки в течение дня трижды обстреляли российские наемники из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки", - отмечают в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм окраины Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Сегодня, 1 апреля, в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил, - информируют в пресс-центре. - Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - военнослужащие Вооруженных сил Украины оказали жесткий ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".
Напомним, 31 марта вооруженные формирования РФ вновь прибегли к нарушениям режима прекращения огня. Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.
Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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36 мин. ·
Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны. Я не преувеличиваю, к сожалению.
Ситуация просто убийственная - на сегодня, 1 апреля, в государственный концерн "Укроборонпром" не поступил Государственный оборонный заказ 2020-го года.
Ни копейки денег, ни копейки, с самого начала года государственные предприятия не получили.
Государство не оплачивает уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен. Как же выживать предприятиям?
Эй, как будет планировать свою деятельность концерн, если вы ему до сих пор не передали план производства? Что это за план будет?
Комитет по обороне согласовал Гособоронзаказ, но с замечаниями по 22 статьям. По этим статьям продолжается обсуждение.
Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит.
Более того, на сегодня государство запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями, и уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу. То есть даже те деньги, которыми можно было спастись от экспорта, государство оборонке не дает заработать.
Президент Владимир Зеленский просто самоустранился от управления подчиненными ему ведомствами, где он лично назначает руководителей.
Но за такое уничтожение уникальных предприятий, за увольнения немногих оставшихся специалистов, за эту бездеятельность и беспомощность ответственность будет - если не юридическая, то политическая и моральная.