 Без обязательной обсервации возвращение в Украину из-за рубежа будет невозможным, - Зеленский

Об этом заявил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то это безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан.
"Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - предупредил президент.
Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.
В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев.
Фатальні помилки вчинив Зеленський !
ФАТАЛЬНІ для країни та її громадян.
Была бы в Украине медицина и эпидемиологическая служба, так бы и было.
Разрешили применять оружие - на блокпостах дежурят полицейские и нацгвардейцы (видео)
1 апреля 2020 г. в 19:29
Кривой Рог установил специальный режим въезда на свою территорию.
По решению мэрии на всех семи подъездных автодорогах к Кривому Рогу установлены специальные пропускные пункты...
Здесь в круглосуточном режиме дежурят медики, полицейские, спасатели и нацгвардейцы.
Более того - в помощь правоохранителям нацгвардейцы воинской части 3011. Они несут дежурство с оружием, которое им разрешено применять к нарушителям общественного порядка.
Большая ошибка Зеленского и власти ,что нету закона,где приезжим из-за рубежа обязательно сидеть дома 2 недели с большмими штрафами за нарушение. В осльном более-менее адекватные меры.
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382
Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку. Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3184456
23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215
Но Ваша мысль очень правильная: надо что-то делать с недавно приехавшими, которым великодушно разрешили домашнюю изоляцию, и на которую многие из них плюют с высокой горы. Надо сделать им предложение переехать в места для обсервации. То есть, ещё не поздно изолировать на 2 недели недавно приехавших, их фамилии известны. Предложение должно быть оформлено так, чтобы от него было трудно было отказаться. Другое дело, что мест для обсервации всё ещё подготовлено мало, тут Вы тоже правы.
сказал мудила после того, как завез 150 тысяч
Неужели никого здравомыслящего нет в пресс-службе?
Мне кажется, что оно просто - СТЕБЁТСЯ!
И трех недель после объявления карантина не прошло, как до Бубочки дошли очевиднейшие веши!
Вот это тормоз...
Користуйтесь істричним досвідом!!!
"Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - предупредил президент.
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Не понимают и не хотят понимать.Требования подтверждённые официально законом или положением о ЧС.,или другими законными документами.Что ,государство за 30 лет не научилось защищать себя и своих граждан?