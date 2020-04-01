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 Политика Украины
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 Без обязательной обсервации возвращение в Украину из-за рубежа будет невозможным, - Зеленский

Возвращающие из-за рубежа граждане Украины должны проходить процедуру обязательной обсервации для недопущения возможного заражения других людей коронавирусом.

Об этом заявил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то это безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский

"Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - предупредил президент.

Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев.

Также читайте: Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3186119
 
 
 Топ комментарии
 
Ну опоздал на недели 2 парень, что за это его винить? Он не виноват, что тупой, виноваты те кто его выбрали
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Ну опоздал на недели 2 парень, что за это его винить? Он не виноват, что тупой, виноваты те кто его выбрали
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та ти шо? а как же наші люді? Без обязательной обсервации возвращение в Украину из-за рубежа будет невозможным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3679 напустили безконтрольно інфікованих і тут дойшло
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Це щоб потім піаритися на боротьбі з труднощами - типу "зеля-рятівник" Без обязательной обсервации возвращение в Украину из-за рубежа будет невозможным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3551
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Що ви поширюєте застарілі дані? Це наклеп і брехня! Правильно треба - "станом на 1 квітня 2020 року".
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Ти скільки витратив своїх грошей?
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это после того,что запустили десятки тысяч? вы запустили смерть
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Якщо посадять за грати балійців, що потікали з обсервації, то з заходів влади може що й вийде. Якщо не посадять, то влада наклала собі повні штани обсервацій.
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Запізно якось !!!!
Фатальні помилки вчинив Зеленський !
ФАТАЛЬНІ для країни та її громадян.
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Мы на пороге грандиозного шухера, дуракь не мог этого предвидеть, а только сделать и теперь констатировать.
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Посади у..бок свою жену по приезду из Шверцарии на 2 недели, в холодный отель без питания, и желательно все это в другом городе, не в Киеве где вы проживаете.
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Согласен, еще и по голове ее пустой пусть даст, что б во время пандемии по Швейцариям не лазила!
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Зеленский! А как Конституция? Насрал на нее и подтерся?
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а что категорически запрещает? я честно не в курсе.
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ОНО накакало на Конституцию ещё в день его инаугурации.
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а намеренное причинение вреда окружающим это что?
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С начала марта надо было так делать бездельники
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Или января ещё лучше.
Была бы в Украине медицина и эпидемиологическая служба, так бы и было.
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А тим часом. Вже відпрацьовують модель... Без обязательной обсервации возвращение в Украину из-за рубежа будет невозможным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5175
Разрешили применять оружие - на блокпостах дежурят полицейские и нацгвардейцы (видео)
1 апреля 2020 г. в 19:29
Кривой Рог установил специальный режим въезда на свою территорию.
 По решению мэрии на всех семи подъездных автодорогах к Кривому Рогу установлены специальные пропускные пункты...
Здесь в круглосуточном режиме дежурят медики, полицейские, спасатели и нацгвардейцы.
 Более того - в помощь правоохранителям нацгвардейцы воинской части 3011. Они несут дежурство с оружием, которое им разрешено применять к нарушителям общественного порядка.
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а можна було це сказати, а головне виконати два місяці тому? ой щось я забагато прошу,він же не обіцяв,що українці переживуть його президенство..
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Атаман собрал нас всех и заявил, что отныне весь лес принадлежит оркам и поэтому всякий проходящий через него должен платить нам дань. На вопрос любознательного Бурхыга что делать если прохожие откажутся платить, атаман достал свою дубину и произнес несколько нехороших слов, после чего послал нас всех сторожить лесные тропы.....
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Сам президент гарний, але навколо тільки вороги. Найгірше, що навколо лише порохоботи, вони ховаються по всім шпаринкам і вночі дають хабарі цукерками.
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Хіба ти ще всіх інфікованих впустив, виродку ? Від початку епідемії у Китаї, в тебе було як мін 3 міс! Ви чим займалися весь цей час, потвори ?
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наверное по привычке, хреном по роялю долбил.
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На эпидемию в Китае никто не среагировал. Даже США признали,что несколько месяцев у них умирали от пневмонии повышенное количество , и все списывалось на грипп.
Большая ошибка Зеленского и власти ,что нету закона,где приезжим из-за рубежа обязательно сидеть дома 2 недели с большмими штрафами за нарушение. В осльном более-менее адекватные меры.
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Неправда. Багато країн відповіли адекватно - тестували і переводили на карантин кого треба. А в нас мало того що не відреагували вчасно, та щей їздили в Омани, боролися за посади і займалися контрабандою масок. Треба було готуватися до епідемії - закуповувати тест-системи, необхідні ліки, мкдспорядження для лікарів, готувати місця/табори для прибуваючих з-за кордону. Але недолуга зелена влада пропіарившись у Санжарах.

"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382

Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку. Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3184456

23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня

Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215
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Ну посмотрим как выбудете помещать на обсервацию десятки тысяч приехавших на Пасху...
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Речь идёт о тех, кто захочет въехать, а не тех, кто уже приехал.
Но Ваша мысль очень правильная: надо что-то делать с недавно приехавшими, которым великодушно разрешили домашнюю изоляцию, и на которую многие из них плюют с высокой горы. Надо сделать им предложение переехать в места для обсервации. То есть, ещё не поздно изолировать на 2 недели недавно приехавших, их фамилии известны. Предложение должно быть оформлено так, чтобы от него было трудно было отказаться. Другое дело, что мест для обсервации всё ещё подготовлено мало, тут Вы тоже правы.
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будет невозможным...

сказал мудила после того, как завез 150 тысяч
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А ті, що втікти з готелю Козацький обманули Зе. Як їм не потрібно обманювати такого лідера?
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Він розумний, але навколо усі обманюють.
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все носители основные уже приехали.
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Олень...
Неужели никого здравомыслящего нет в пресс-службе?
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Как то с опозданием ,слово будет в его исполнении коробит.Не БУДЕТ ,а должно это было сделать с 27 марта .Россия и не собирается никого эвакуировать с Бали до окончания карантина .Всем дали сроки ,почему то только у нас распустили сопли и зарабатывают ДЕШЕВЫЙ авторитет на костях других людей
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Неделю назад этот зеленый п*дарс завез в Украину 200 тыс. заробитчан из стран где вовсю гуляет коронавирус. Никого из этой толпы не поместили в обсервацию и они уже разнесли заразу по стране. На всех аптеках висит табличка "масок нет" Но этот г*ндонище продолжает нести какую то чушь. Он вообще вменяем?
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Так. Зе найкращий лідер, треба ще потерпіти.
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уже никто и не просится ехать всех насильно пособирали сообщили что собирают и свезли
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Какого хрена ты раньше это не делал, сопли жевал, или по роялю хреном стучал, когда сотни тысяч приезжих уже давно в стране. Вот и напрашивается такой вопрос, а не специально ли всё это продумано и сделано?
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Побег зеленского с Украины без обязательной пятнадцатилетней обсервации невозможен тем более.
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Млять...
Мне кажется, что оно просто - СТЕБЁТСЯ! Без обов'язкової обсервації повернення в Україну з-за кордону буде неможливим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3817
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Надо же!
И трех недель после объявления карантина не прошло, как до Бубочки дошли очевиднейшие веши!
Вот это тормоз...
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Так це вже давно вирішено було - табори обсерваційні або концентраційні
Користуйтесь істричним досвідом!!!
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Дошло наконец до ЗЕбарана, жаль только поздно.
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Зеленский , а шо по этому поводу думает президент Аваков , а ?
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Зеленский отметил, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то это безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан.

"Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - предупредил президент.

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Не понимают и не хотят понимать.Требования подтверждённые официально законом или положением о ЧС.,или другими законными документами.Что ,государство за 30 лет не научилось защищать себя и своих граждан?
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нє нада взивать к совєсті - всьо должно бить по закону. А Зє!льона плєсєнь так нє умєєт - у ніх хатєлкі - шоп люді самі всьо добровольно дєлалі, а організовивать Зє!лупа нє способна. Йєслі под арєст садітє - то должни виполняцца санітарнийє условія і кормьожка. А то сєлят в сараях под проізвольную плату - а хдє расценкі, хдє крітерії, куда прєтензії??? Нічєго нєт же, нє готови оказалісь, хотя рапортовалі шо во всєоружії!!!
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А Зє!лупа как тот монарх "я - закон" і желаєт пріказивать солнцу свєтіть ілі вєтру дуть
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А те десятки тысяч среди которых сотни потенциально больных и носителей которые расползлись в разные уголки страны и заражают других людей это преднамеренная диверсия. Это что вообще происходит мозгов у вас там вообще ни у кого нет?
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