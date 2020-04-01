 Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в среду мэр заявил, что в настоящее время в инфекционных отделениях подготовлены около 500 коек. "Мы готовы разместить, если будет необходимость, до 7 тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.

Он подчеркнул: "Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь".

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