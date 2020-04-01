 Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в среду мэр заявил, что в настоящее время в инфекционных отделениях подготовлены около 500 коек. "Мы готовы разместить, если будет необходимость, до 7 тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.
Он подчеркнул: "Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь".
не сцыте...., я пошутил.......
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
4 ч. ·
Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.
Кличко говорит и делает то, что должны говорить и делать Премьер-министр и министр здравоохранения.
Тем не менее, вся критика идет на Кличко, а про министров никто и не вспомнил.
Вы реально верите в этот фэйк?
Через пол года все будут со смехом вспоминать, что как стадо идиотов ходили в масках, мыли руки спиртом и сидели по домам доедая последние закрома.
Конечно, для вас шакалов будет идеальным вариантом, если в Украине произойдет то же что и в Италии и Испании.
А вот торговые центры( новые постройки) хорошо подготовлены - полы покрыты плиткой , туалеты на каждом этаже , высота потолков ниже: обогрев есть , хорошие паркинги
Так что пусть ВЛАДЕЛЬЦЫ торговых центров не жмутся