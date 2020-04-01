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 Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в столице под госпитали будут переоборудованы выставочные центры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в среду мэр заявил, что в настоящее время в инфекционных отделениях подготовлены около 500 коек. "Мы готовы разместить, если будет необходимость, до 7 тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.

Он подчеркнул: "Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь".

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Источник: https://censor.net.ua/n3186114
 
 
 Топ комментарии
 
толку з цих виставкових центрів, якщо лікувати нікому і нічим..... просто прийти, щоб здохнути не у власній хаті
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Две вселенные Украина и Южная Корея
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

4 ч. ·

Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко - Цензор.НЕТ 3850
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а еще можно пустить под госпитали маетки можновладцев
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кх-кх-кха-кха-а-а-а......
не сцыте...., я пошутил.......
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Осталось на Земле только 2 разумных человека: Ким Чен Ын и Лукашенко. Только они не поддались макароновирусный фэйк.
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ты б лучше к земле готовился. мы тебе эти упреждающие меры не простим и не надейся, существо с отбитыми мозгами. Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры, - Кличко - Цензор.НЕТ 3974
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толку з цих виставкових центрів, якщо лікувати нікому і нічим..... просто прийти, щоб здохнути не у власній хаті
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Кому війна, кому мать родна. До цього лозунгу попередньої влади, нинішня влада додала ще один. Кому чума, кому мать родна. В цієї влади аж дві матері - і війна, і чума.
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Две вселенные Украина и Южная Корея
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

4 ч. ·

Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко - Цензор.НЕТ 3850
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Добре, що літо скоро, а то був я у виставковому центрі якось у лютому. Можна жарознижуюче не вживати, дубарь страх.
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Еще есть есть выствочные залы продаж авто Эти тоже переоборудуете?)
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Це не в гіршому сценарію. Це в кращому сценарію. І це треба робити вже зараз
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а еще можно пустить под госпитали маетки можновладцев
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Это уже хоть по делу. Вообще правильная подготовка.
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Удивительное дело!
Кличко говорит и делает то, что должны говорить и делать Премьер-министр и министр здравоохранения.
Тем не менее, вся критика идет на Кличко, а про министров никто и не вспомнил.
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Город парализован - а где же макароновирус?
Вы реально верите в этот фэйк?
Через пол года все будут со смехом вспоминать, что как стадо идиотов ходили в масках, мыли руки спиртом и сидели по домам доедая последние закрома.
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Ты с вероятностью 100% кацапский провокатор.
Конечно, для вас шакалов будет идеальным вариантом, если в Украине произойдет то же что и в Италии и Испании.
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Нахер тот госпиталь, где тебя будут жрать вирус с тараканами. Лучше дома, чем там, если разница только в тараканах.
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А лечить кто там будет? Думаешь поставишь койки как казармах и все?
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МВЦ НЕ Очень приспособлен - там нет обогрева , там покрытие пола как в цеху( что плохо обрабатывать, БОЛЬШАЯ ВЫСОТА, что плохо обогреть , туалеты в подвале
А вот торговые центры( новые постройки) хорошо подготовлены - полы покрыты плиткой , туалеты на каждом этаже , высота потолков ниже: обогрев есть , хорошие паркинги
Так что пусть ВЛАДЕЛЬЦЫ торговых центров не жмутся
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А у нас 5 ферма освободилась, могу дать адрес.
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