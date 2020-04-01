EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4028  40
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5062) карантин (2016) пенсионеры (680) пенсия (1896) COVID-19 (2807) коронавирус (1370)

 Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил о мерах, которые предпринимают власти для борьбы с распространением коронавируса и негативным влиянием вынужденного карантина на украинскую экономику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тыс. экспресс-тестов, а также 40 тыс. пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в ​​Украину уже прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов. Подчеркну, это и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются каждому региону Украины.

Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 000, а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланирована на 1 мая 2020 г. индексация пенсий", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины.

"Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую ​​важную поддержку", - подчеркнул он.

Читайте: Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ

Источник: https://censor.net.ua/n3186112
 
   
 Топ комментарии
 
Опять выползло хриплое мурло. Зебил, что там твой СвиноЕрмак? Прокомментируешь наконец-то?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо Пороху и партии ЕС за то что подали закон о поддержке пенсионеров

 показать весь комментарий
 
 
Нове відео,щоб попіаритись.Кинуть кістку,а більшість розграбують.І українці це все продовжують слухати і просять добавки.
 показать весь комментарий
 
 
грабувати вже нічого.....все просрали молоді рехформатори... он, останні маски і ті з країни всі випродали
 показать весь комментарий
 
 
Яка кістка? Порівняно зі зростанням ці це ніщо.
Ці мародеры заробляють на горі, більше нічого не можуть.
 показать весь комментарий
 
 
один каже, що після 65 років - це трупи..... інший цим трупам додаткові виплати призначає Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 782
 показать весь комментарий
 
 
Вовка, осталось тебе два пути - ну после того, как ты в своей киношке посла МВФ нахер, а потом Порох тебе помогает вернут его в настоящей жизни - или свалить или стать патриотом Украины и подключить к ее спасению всех уважаемых людей и главное опытных ( ну считай всех, кого тебя Беня научил обсирать, а Ермак- пресовать)
 показать весь комментарий
 
 
Опять выползло хриплое мурло. Зебил, что там твой СвиноЕрмак? Прокомментируешь наконец-то?
 показать весь комментарий
 
 
если прокомментирует, Ермак больше делиться не захочет.
а деньги, как известно, не пахнут...
 показать весь комментарий
 
 
Ідіот зелений ти вже допоміг пенсам запустивши в Україну коронавірус. Тепер їх смерті на твоїй зеленій тупій совісті.
 показать весь комментарий
 
 
Порох дает большое интервью трем каналам

так вот - о масках и костюмах из Китая. Оказывается Рошен и порох лично купили около 70000 костюмов и примерно столько масок. А летели они в Украину самолетам "президента"
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, значит Зеля наконец-то понял что с Порохом нужно не бороться, а советоваться и не мешать ему спасать страну от зебилов
 показать весь комментарий
 
 
"зелупа" и "понял" есть вещи несовместные.
там нет мозгов - сплошная кость.
 показать весь комментарий
 
 
А мог бы и 7000000 купить, но по жлобился как всегда.
 показать весь комментарий
 
Вова посмотри на карту!
Николаевская область зараженных ноль!

Копишь?
Если бы я был президентом, я бы срочно легализовал марихуану!
Не благодари.Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2008
 показать весь комментарий
 
 
мальчик, иди нах...й и больше не приходи.
 показать весь комментарий
 
 
Задним числом по 1000 грн начислят при Гройсмане так делали когда пенсию за январь в декабре выплатили а бюджет то разный был
 показать весь комментарий
 
 
Может оно и к лучшему....Под заботу о ветеранах опять собрать шалман имени каламойского, поменять бюджет и отклонить юлькину мульку. Ежели случится ,то выкарапкаемся.
 показать весь комментарий
 
Порошенко Президент України, все інше то шобло!
Бо для чого городить дурню, розповідати які зелебенські герої, як вони хворіють за пенсів, коли треба було просто по-тихому провести інбексацію пенсій, а не гавкать потім про надбавки, добавки і прибавки!!!
ПРОСТО ВИКОНАТЬ ЗАКОН ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ПЕНСІЙ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Народ к Вове: "Вернись, я все прощу!" https://www.youtube.com/watch?v=MZnDzG5lRx0

Вова, народ просит тебя вернуться: "Назначь Пороха спикером ВР на внеочередной ее сессии и уйди в отставку."
 показать весь комментарий
 
Зе я не смотрю и не слушаю, потому что, все его слова и обещания - сплошное враньё, а оно надо мне???
 показать весь комментарий
 
 
.

Что то я не понимаю.. ?.?.??
.
На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
.

ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???
,

.
.ю.
 показать весь комментарий
 
Першоквітневий прикол від пріЗєдєнта . А ви, зєлохи, про що подумали? 😕
 показать весь комментарий
 
 
Здоровым запрещают работать и оставили без денег. Пенсионерам, выплатам которым короновирус никак не помешал, увеличили выплаты. Здоровым нельзя выходить на улицы, зараженным можно ходить в аптеку и разносить вирус. Здесь даже психиатр не разберется.
 показать весь комментарий
 
 
Гнать з кварталу того сценариста,що порадив Вовці пєнсам тищу підкинуть. Рейтингу це йому додасть 0 цілих,0 десятих.
Юлина,Вітіна і Петіна тисячі давалися при більш-менш благополучних бюджетах,працюючій економіці і співробітництві з МВФ. А коли в тебе епідемія ,економіка летить в прірву,вирізаються величезні витратні статті і скандал на скандалові,що аж трон хитається....що воно творе ????
 показать весь комментарий
 
Это будет так же как с масками : мы будем наказывать только не знает кого .Сегодня в Харькове маска стоит уже 50 грн штука. Ну что Зелебобики получили ?
 показать весь комментарий
 
ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ это повышение цен, больше чем эта подачка?

Поддержка ВСЕХ граждан в тотально росте цен?
Это насмешка не поддержка.

АМКУ не работает!!!

ПС даже цены удержать не могут, ограничение продажи земли в 100 га будет так же работать.

Напкрсточники и мародеры, только зарабатывать умеют на горе.
 показать весь комментарий
 
так виходить, що гроші є у пенсіонерів, а купити за них нічого і ніяк: автобуси не їздять, усього, що треба, у місцевх магазинах немає. та ще і власник магазину приїхав Єгипту і не сидить на карантині 14 днів, а бігає у той же магазин.
 показать весь комментарий
 
Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
.
.ю.ю.
.

.
.
 показать весь комментарий
 
Спочатку дай відповідь куда ділись гроші на "стройку віку"?При умовах,що зима була тепла і країна з економола на газу,плюс на карантині з економили ел.енергію на ел.поїздах та трамваях.
 показать весь комментарий
 
Баба юля давала тисячу, яник давав тисячу,тепер шут хоче дати також тисячу. Де була юля, де зараз яник, думаю,що там буде і весь 95 квартал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх