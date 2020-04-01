 Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тыс. экспресс-тестов, а также 40 тыс. пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов. Подчеркну, это и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются каждому региону Украины.
Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче.
Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 000, а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланирована на 1 мая 2020 г. индексация пенсий", - сообщил президент.
Зеленский отметил, что все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины.
"Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую важную поддержку", - подчеркнул он.
Ці мародеры заробляють на горі, більше нічого не можуть.
а деньги, как известно, не пахнут...
так вот - о масках и костюмах из Китая. Оказывается Рошен и порох лично купили около 70000 костюмов и примерно столько масок. А летели они в Украину самолетам "президента"
там нет мозгов - сплошная кость.
Николаевская область зараженных ноль!
Копишь?
Если бы я был президентом, я бы срочно легализовал марихуану!
Не благодари.
Бо для чого городить дурню, розповідати які зелебенські герої, як вони хворіють за пенсів, коли треба було просто по-тихому провести інбексацію пенсій, а не гавкать потім про надбавки, добавки і прибавки!!!
ПРОСТО ВИКОНАТЬ ЗАКОН ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ПЕНСІЙ!!!
Вова, народ просит тебя вернуться: "Назначь Пороха спикером ВР на внеочередной ее сессии и уйди в отставку."
Что то я не понимаю.. ?.?.??
.
На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
.
ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???
,
.
.ю.
Юлина,Вітіна і Петіна тисячі давалися при більш-менш благополучних бюджетах,працюючій економіці і співробітництві з МВФ. А коли в тебе епідемія ,економіка летить в прірву,вирізаються величезні витратні статті і скандал на скандалові,що аж трон хитається....що воно творе ????
Поддержка ВСЕХ граждан в тотально росте цен?
Это насмешка не поддержка.
АМКУ не работает!!!
ПС даже цены удержать не могут, ограничение продажи земли в 100 га будет так же работать.
Напкрсточники и мародеры, только зарабатывать умеют на горе.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
.
.ю.ю.
.
.
.