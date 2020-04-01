 НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа"

Об этом сообщил адвокат Александр Дульский, который представлял интересы некоторых из них, информирует Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ так и не смогли доказать их вину, поэтому на днях закрыли это уголовное производство", - отметил он.

Напомним, что скандал разгорелся осенью прошлого года, после того, как была обнародована информация о том, что 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады.

САП открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и поручила проведение расследования НАБУ.

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Некоторые депутаты, чтобы доказать свою невиновность прошли проверку на полиграфе и выложили на своих страницах в соцсети Фейсбук видео с комментариями полиграфологов.

"Осенью 2019 года в НАБУ на допрос стали вызывать по очереди всех депутатов из "списка". Детективы пытались выяснить, кто инициировал законопроект, как проходило голосование на комитете, давал ли кто-то определенные рекомендации и тому подобное. Предполагаю, что таким образом детективы пытались найти какие-то несоответствия. Даже представляли некоторые материалы, добытые во время негласных следственных действий, которые якобы доказывают факт оплаты за голосование", - поясняет адвокат Дульский.

По мнению адвоката, народные депутаты голосуют согласно собственному волеизъявлению. Это их право, и они не обязаны объяснять, почему проголосовали именно так.

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"Народный избранник представляет интересы своих избирателей, и, если есть вопросы к его деятельности - обращайтесь именно к ним с вопросом, кто давал рекомендации по голосованию. Собственно, именно такой позиции придерживались депутаты во время расследования, - подчеркнул адвокат. - Детективы ничего не делали, брали на самом деле эти письменные мнения и молча приобщали их к материалам производства, потому что ничего не могли "предъявить". В конце концов, вся эта история завершилась так, как и должна была завершиться. Вина не доказана, фактов нет, дело закрыли".