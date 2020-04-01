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 Политика Украины
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 НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа"

НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток за "правильное" голосование 11 депутатов от "Слуги народа".

Об этом сообщил адвокат Александр Дульский, который представлял интересы некоторых из них, информирует Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ так и не смогли доказать их вину, поэтому на днях закрыли это уголовное производство", - отметил он.

Напомним, что скандал разгорелся осенью прошлого года, после того, как была обнародована информация о том, что 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады.

САП открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и поручила проведение расследования НАБУ.

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Некоторые депутаты, чтобы доказать свою невиновность прошли проверку на полиграфе и выложили на своих страницах в соцсети Фейсбук видео с комментариями полиграфологов.

"Осенью 2019 года в НАБУ на допрос стали вызывать по очереди всех депутатов из "списка". Детективы пытались выяснить, кто инициировал законопроект, как проходило голосование на комитете, давал ли кто-то определенные рекомендации и тому подобное. Предполагаю, что таким образом детективы пытались найти какие-то несоответствия. Даже представляли некоторые материалы, добытые во время негласных следственных действий, которые якобы доказывают факт оплаты за голосование", - поясняет адвокат Дульский.

По мнению адвоката, народные депутаты голосуют согласно собственному волеизъявлению. Это их право, и они не обязаны объяснять, почему проголосовали именно так.

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"Народный избранник представляет интересы своих избирателей, и, если есть вопросы к его деятельности - обращайтесь именно к ним с вопросом, кто давал рекомендации по голосованию. Собственно, именно такой позиции придерживались депутаты во время расследования, - подчеркнул адвокат. - Детективы ничего не делали, брали на самом деле эти письменные мнения и молча приобщали их к материалам производства, потому что ничего не могли "предъявить". В конце концов, вся эта история завершилась так, как и должна была завершиться. Вина не доказана, фактов нет, дело закрыли".

Источник: https://censor.net.ua/n3186107
 
 
 Топ комментарии
 
Подвійні стандарти - доказів немає - справа закрита. Проти звинувачуваних у вбивстві Шеремета - така ж картина, а термін утримання під вартою подовжили... НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8426
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Ясна-панятна своїх не чіпають.
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Осталось непонятнім, кто из двоих нам врал - Арахамия или Дубинский.

Подсознательно я понимаю, что врали оба.
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Осталось непонятнім, кто из двоих нам врал - Арахамия или Дубинский.

Подсознательно я понимаю, что врали оба.
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Врало и врет прежде всего оно -- реинкарнация Пиноккио

НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4181
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Карманные , продажные мрази подЗЕлупы
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Подвійні стандарти - доказів немає - справа закрита. Проти звинувачуваних у вбивстві Шеремета - така ж картина, а термін утримання під вартою подовжили... НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8426
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сабаков обосрался но пытается держать фасон.
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Это как раз то, о чем так рьяно гундосил Зеленский в своей предвыборной программе.Только видать дела касались других чертей.
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ну не спомобны слуги на это ! оно и ослу понятно))
НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6178
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ППЦ ЗЕЛЕНСКОМУ и его "мега-коалиции"!
Теперь кто угодно может смело перекупать "слуго-шестерок" в Верховной Раде.

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Сколько разных набу , бубу, коррупционный суд, куча органов жрущая миллиарды из бюджета ,куча нахлебников обслуживающие интересы олигархов получающие дополнительное бабло за открытие и закрытие уголовных дел ,такая себе прачечная по распилу государственных денег по закону, это все имитация работы государственных органов которые на самом деле ими не являются частные конторки власть имущих
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корупція просто розвалює Україну... ((
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Ну тепер Єрмака виправдати залишилося з брательніком і засудити Лероя!
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Народный избранник - это тот, о ком в народе говорят много бранных слов.
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Всі ці бутафорні Набу- ***- - просто розсадники корупції і политичної прокази! Приватні контори що фінансуються щедро з держбюджету але прислужують "власть предержащим! Ковід-19-нервно курит в сторонке !
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не понимаю зачем судьям десятки лет в юридических вузах учиться ??? получаешь деньгу на карту...заходишь в суд, берешь любое дело и перед описанием любого преступления ставишь частицу "якобы"
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а вот Слуги Народа в Британии..... рекомендую глянуть..., чтобы ощутить глубину дна....
https://www.youtube.com/watch?v=Wmhn4kK5jVc
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Вот это и есть "борьба с коррупцией"? Так чем тогда Зеленский отличается от Януковича, на осмеивании которого он,как артист,сделал миллионное состояние?
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Как так?!
Арахамия ж сказал, что есть свидетель, и его прячут по решению полиции!
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Отак.То ж не хабар,а зарплата. І з Єрмаками Зєлєнского так само закінчиться.Уляжеться,забудеться....
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Суд в советской Грузии. Судят Вано. Судья спрашивает у подсудимого:
- Вано, ты украл эти дэнгы?
- Нэт!
- Ну, на нэт и суда нэт! Вано, ты свабодэн.
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ну, как же могут слуги народа, взятки брать? канеш, нет! Господин, этих слуг, больной, на всю голову, и сам несет бабло, своим слугам.
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Не, ну новые лица, новые веяния! Не слышу хор семидесятипятницкого с арией - "мыемуверимунивовсёпалучиццаонвеличайшийпалитиквсехврименинародав".
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