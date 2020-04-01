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 Общество, Здоровье
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Все про:зарплата (2047) карантин (2016) Степанов Максим (132) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Глава Минздрава Степанов: "Мы втрое увеличили оклад медработникам, которые борются с COVID-19". СПИСОК

Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Приказом, которій подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

- экстренный медицинский техник;

- врач-пульмонолог;

- врач-инфекционист;

- врач-патологоанатом;

- врач-эпидемиолог;

- врач-лаборант;

- врач-анестезиолог;

- врач-радиолог;

- врач-бактериолог;

- врач-рентгенолог;

- врач-вирусолог;

- врач общей практики - семейный врач;

- врач-терапевт

- врач-педиатр;

- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

- сестра медицинская;

- младшая сестра (всех наименований);

- регистратор медицинский;

- сестра-хозяйка;

- водитель.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19".

Также читайте: Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3186106
 
 
 Топ комментарии
 
Поверніть Супрун недоумки зелені!
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Шановний пане Стєпанов! Приймаючи роди в породілі, зашиваючи кровоточиву рану в травм. пункті, проводячи невідкладні операції НЕ ОБСТЕЖЕНИМ НА КОРОНАВІРУС ХВОРИМ!!! лікарі відносяться до тих, які по-вашому "боряться з коронавірусом", чи ні?! Чи для того, що причислити себе до тих, хто "не бореться", перед тим, як зашити рану, потрібно затребувати щойно пройдений негативний тест у пацієнта? Чим взагалі думають в міністерстві?! Невже не розуміють, що ВСІ ЛІКАРІ (ТА МОЛОДШИЙ МЕД, ПЕРСОНАЛ) ЯКІ ЗАДІЯНІ В НАДАВАННІ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ потенційно контактують з вірусоносіями!!!!!
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Поверніть Супрун недоумки зелені!
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А на сколько Супрун увеличила оклад стационарным медикам?
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Чудове рішення! Тепер, окрім коронавіруса ніяких діагнозів не буде. Навіть, якщо впилявся у стовп, або зіскочив з балкона.
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а сейчас то оклад вирус увеличивает. при Супрун вруса не біло.
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Степанов - кретин. Они просто выполнили то, что им предписано законом. Увеличить оплату на 300% тем, кто борется с эпидемией.
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це не той степанов, придурку. цей Володимир, а треба Максим.
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а що батьків придурків не буває?у Ємця - батько придурок? а синок - аж бігом.
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Дефолт, гроші від МВФ, пандемія коронавірусу: велике інтерв'ю з Петром Порошенком

01.04.2020 18:41

Дивіться 1 квітня, о 19:00
Загроза дефолту, гроші від Міжнародного валютного фонду, пандемія коронавірусу - як Україна опинилася в оточенні загроз та як їм правильно протистояти? Про це та багато чого ще - у інтерв'ю з п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком!
Дивіться одразу на трьох телеканалах - "5 каналі", "Прямому" та "Еспресо" у середу, 1 квітня, о 19:00.
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Оригинально Петро поздравляет свой лекторат с днем дурня, хвалю.
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Рашистская тварь,беги скупай крупы с солью ,на рф идет большой голод ,как всегда часто,как только обостряется приступ вЯликодержавного шовинизма ! Твои соостадники уже смели все полки ,Беларусь уже отказывается кормить татаромордву падлючую, ай,******, отольются вам украинские слезы стократ, будете жрать друг друга,падлы...
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а на это в бюджете дырявом денюжка есть?
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А тем кто перевозит этих медработников ?
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а тем, кто их в магазине обслуживает ?
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Чукча не читач, - чукча писач. Водії - внизу списка ( останній пункт )!
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Это надо было сделать полтора месяца назад, а не маски продавать, и рапортовать что министерство готово.
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А людям без грошей,вони пропонують сидіти дома.
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и гулять имеет право только собака и 1 её сопровождающий!
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А тим медробітникам що вже померли або не працюють бо на самоізоляциї???
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Придурки, а інші лікары не ризикують??? Та зараз лікарня це саме небезпечне місце! Вимагаю всім лікарям підняти зарплату! Можна для цих потреб використати гроші награбовані нашими олігархами, депутатами, прокурорами і суддямиі!!!
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Шановний пане Стєпанов! Приймаючи роди в породілі, зашиваючи кровоточиву рану в травм. пункті, проводячи невідкладні операції НЕ ОБСТЕЖЕНИМ НА КОРОНАВІРУС ХВОРИМ!!! лікарі відносяться до тих, які по-вашому "боряться з коронавірусом", чи ні?! Чи для того, що причислити себе до тих, хто "не бореться", перед тим, як зашити рану, потрібно затребувати щойно пройдений негативний тест у пацієнта? Чим взагалі думають в міністерстві?! Невже не розуміють, що ВСІ ЛІКАРІ (ТА МОЛОДШИЙ МЕД, ПЕРСОНАЛ) ЯКІ ЗАДІЯНІ В НАДАВАННІ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ потенційно контактують з вірусоносіями!!!!!
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умереть за 3200 на руки медсестре или Лещенко с Найемом без образования по 350 тысяч получают и депутаны по 100 тысяч
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V Litve take podnimut 2 raza zarplati takim vraciam.Ranse vrac polucal 2500 evro,teper budet 5000 evro,a medsetriosty teper polucit 2500 evro v mesiac,ranse 1300 polucali
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Це той,що будучі губернатором Одеської області,затримував пенсіонерам доплату.Це бидло хуже короновірусу.
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Оклад (должностной) санитарки ( младшая сестра) составляет примерно 2200-2300 гр. остальное идет доплата до минимальной зарплаты т.е. 4700. На руки человек получает 3700. Задача сколько получит санитарка ( младшая сестра) при тройном окладе. 2300 гр. умножаем на 3 равно 6600 гр. грязными, минус налоги примерно 22% (не Экономист ) получаем примерно 5100 гр. В итоге тройной оклад превращается в доплату максимум 1500 гр. И скажите много ли санитарок ( младшая сестра) будут готовы рисковать своей жизнью и здоровьем за эту сумму,. С медсестрами ситуация примерно та же. Не сказано в этой заяве (именно заяве ) министра ЧТО хотя бы три минимальных зарплаты , а три должностных оклада. Не верите зайдите на сайт министерства и посмотрите должностные оклады, а еще проще прогуглите Гугл вам в помощь. У меня это крик души.
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А ніде. Накєра та медицина. Нехай за клятву Гіпократа працюють. Нам прокурорів годувати треба.
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Зелёная шобла при власти такая прожорливая.!
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Для справки сегодня в Харькове маска медицинская 50 грн штука.Слава тебе Бубочка Оманская !!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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Я в шоке. Думал здравые дела не возможны в Украине. Первое.
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Рішення правильне, але, на жаль, не допоможе, бо умови роботи лікарів жахливі. Окрім того, бракує елементарних масок, медичних окулярів, рукавичок тощо. Тому лікарі так масово і заражаються.
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Не кинули. Врач скорой помощи - это терапевт, который подпадает под приказ. Вот как пишут об обучении врача скорой:

"Сроки обучения: 6 лет - общее медицинское образование и 2 года обучения в интернатуре по специальности "Интенсивная терапия".
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Звучить круто... Ви назвіть ці зарплати, які збільшені в троє. Це бл... зарплати в медицині. Габон.
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Це зарплата чорноробочого на будівництві з неповною середньою освітою.
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да да про это моз написало в телеграмм, но телеграмм не является официальным документом. Номер НАКАЗУ та Дату в студию.
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Из 4000 сделать 12000? Классно, но пошли вы в жопу. Пусть на вас кашляют... После эпидемии устроимся опять.
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Вы бы лучше распираторы им купили и костюмы.
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В Анголі місцеві жителі не вірять , що наші лікарі до них через гроші їдуть.Сміються і не вірять.
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