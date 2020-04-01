 На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА

Об єтом сообщил на брифинге врио главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодня, из 127 результатов случаев заболевания, лабораторно подтвержден COVID-19 у 65 человек. 5 человек умерли, из которых двое находились в областном перинатальном центре.

В свою очередь руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные. Анализы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидаются результаты.

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По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, тестов и реагентов хватает. Также в ближайшее время дополнительно будут получены ПЦР-тесты корейского производства для выявления коронавируса, с помощью которых смогут быстрее получить результаты образцов.