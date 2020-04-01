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 На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА

В Ивано-Франковской области по состоянию на 1 апреля зафиксировано 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, двое из которых находились в перинатальном центре

Об єтом сообщил на брифинге врио главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодня, из 127 результатов случаев заболевания, лабораторно подтвержден COVID-19 у 65 человек. 5 человек умерли, из которых двое находились в областном перинатальном центре.

В свою очередь руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные. Анализы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидаются результаты.

Также читайте: В перинатальном центре Ивано-Франковска скончалась вторая женщина с СОVID-19, - и.о. главы ОГА Федорив

По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, тестов и реагентов хватает. Также в ближайшее время дополнительно будут получены ПЦР-тесты корейского производства для выявления коронавируса, с помощью которых смогут быстрее получить результаты образцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3186105
 
 
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Что то я не понимаю.. ?.?.?? . На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..- еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий ! . . ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру.. . А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ?? , . . . Можэт они ЛУКАВЯТ ?? , ??? ,. https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg



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Дефолт, гроші від МВФ, пандемія коронавірусу: велике інтерв'ю з Петром Порошенком

01.04.2020 18:41

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а в беларуси меры безопасности доводят так...

На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА - Цензор.НЕТ 4617
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Сегодня, в докладах японских врачей лечивших группу из 19 больных короновирусом отмечено, между другими наблюдениями, что они применяли очень частое увлажнение носоглотки даже обычной водой, каждые 15 мин. И по их мнению, это приводило к смыванию в пищевод вирусных масс из носоглотки, вместе со слюной и мокротой. Врачи особо подчёркивают, что в дальнейшем вирус смывается в желудок и там уничтожается кислотным желудочным соком. Эти сведения подтверждают врачи Медицинского Центра Университета Стенфорд, США.
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У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа, що майже на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики
Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.

Нас разводят, с этим вирусом, как последних лохов.
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