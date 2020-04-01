 На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА

Об єтом сообщил на брифинге врио главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, информирует Цензор.НЕТ.
На сегодня, из 127 результатов случаев заболевания, лабораторно подтвержден COVID-19 у 65 человек. 5 человек умерли, из которых двое находились в областном перинатальном центре.
В свою очередь руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные. Анализы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидаются результаты.
По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, тестов и реагентов хватает. Также в ближайшее время дополнительно будут получены ПЦР-тесты корейского производства для выявления коронавируса, с помощью которых смогут быстрее получить результаты образцов.
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01.04.2020 18:41
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Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики
Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.
Нас разводят, с этим вирусом, как последних лохов.