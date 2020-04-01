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Все про:выплаты (262) пенсионеры (680) Пенсионный фонд (364) пенсия (1896)

 Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ

1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.

Как уточняют в пресс-службе Пенсионного фонда, за апрель выплаты получат 1,5 миллионов пенсионеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Тем пенсионерам, кому 80 лет исполнится после 1 апреля 2020 года, ежемесячная компенсация будет устанавливаться с даты достижения такого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением правительства доплата будет начисляться тем, кто получает меньше 9205 гривен в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

"Кроме того, если пенсионер старше 80 лет имеет страховой стаж не менее 25 лет человек или 20 лет женщина, то после установления доплаты размер пенсии не может быть ниже 2600 гривен", - добавляют в ПФ.

Выплаты надбавок начнутся с 7 апреля.

Остальные выплаты (в том числе 1000 гривен для пенсионеров, которые получают меньше 5000 в месяц) Пенсионный фонд готов провести сразу после того, как Верховная Рада внесет изменения в бюджет на 2020 год.

Также читайте: Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ 01

Напомним, Кабинет Министров 1 апреля принял постановление, которое предусматривает ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 гривен. Также документ предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3186103
 
 
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"не менее 25 лет человек или 20 лет женщинаИсточник:https://censor.net.ua/n3186103"
Женщіна нє чєловєк. Доведено Цензором. Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ - Цензор.НЕТ 7262
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может и есть. они же по улицам с этикетками не ходят. многие вообще редко выходят...
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Что то я не понимаю.. ?.?.??
.
На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
.ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???..
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Патамушта у них немає такого сусіда як у нас Унітазія.
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"... не менее 25 лет человек или 20 лет женщина..." Женщина не человек? Гуглом нужно пользоваться с умом. "чоловік"(укр.) - "мужчина"(рос.)
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Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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