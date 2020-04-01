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 Нацбанк не поддерживал курс гривни валютными интервенциями 1 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) в среду не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке, тогда как во вторник регулятор купил $64 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщил регулятор в Фейсбуке.

"Сегодня Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Рынок балансировался без нашего участия - при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 грн/$1", – говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк уточнил, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк

Источник: https://censor.net.ua/n3186102
 
 
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В Московии Роснефть массово скупает стеклянные банки от 0,5 до 3-х литров, крышки и закаточные машинки.
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В Украине создано новое сообщество "порозели". Принимают любых членов с качествами мародера, вора и шоумена в одном лице. При вступлении нужно сдать экзамен по продаже соседской земли и взять кредит на имя того же соседа, кредит нужно разделить с приемной комиссией.
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схоже на те, що у лахтинських пітушок нова пісня
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Что то я не понимаю.. ?.?.??
.
На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
.

ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???
,.
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конечно лукавят, ибо максимальный выхлоп с земли и рабочие места можно получить только засаживая многолетники, а не тупо пшеничку, аренда для садоводства не вариант...
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Появился первоапрельский видосик от президента. Но очень короткий.

Нацбанк не поддерживал курс гривни валютными интервенциями 1 апреля - Цензор.НЕТ 361
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