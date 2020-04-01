 Нацбанк не поддерживал курс гривни валютными интервенциями 1 апреля

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщил регулятор в Фейсбуке.
"Сегодня Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Рынок балансировался без нашего участия - при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 грн/$1", – говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк уточнил, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены.
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На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
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ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
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А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
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. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
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