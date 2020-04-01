 На Днепропетровщине группа мошенников украла со счетов граждан 1,5 млн грн используя дубликаты SIM-карт, - киберполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группа действовала с августа 2018 года. В ее состав входили три человека во главе с 41-летней организатором. Все участники - жители Кривого Рога.

Похищение средств граждан происходило благодаря деактивации SIM-карт мобильной связи, номера которых выступали финансовыми номерами пострадавших. Получив дубликат SIM-карты, злоумышленники получали доступ к SMS-сообщениям, страницам социальных сетей и мессенджеров, то есть к сервисам, где используется номер телефона.

В дальнейшем они меняли пароль интернет-банкинга и распоряжались средствами потерпевших. Кроме этого, фигуранты оформляли онлайн-кредиты. По предварительным данным, таким образом им удалось украсть почти 1,5 миллиона гривен.

Сведения о персональных данных клиентов, а также о лицах, которые постоянно держали на счетах значительную сумму средств, злоумышленники получали через коррупционные связи в банковских учреждениях.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи SIM-карт, карт-холдеры, флэш-накопители, жесткий диск, банковские карточки, "черновые" записи и паспорта гражданина Украины, выданные на имя других лиц с признаками подделки .

Сейчас уже обеспечено возмещение части причиненного ущерба путем наложения ареста на квартиру и автомобиль злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ст.185 (кража), ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Всем участниками группы сообщено о подозрении. Организатору и соучастнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Киберполиции советует гражданам отключать услугу удаленной замены SIM-карты. В таком случае ее замену можно сделать только лично, имея при себе необходимые документы.