 Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 13:40 среды в селе Бендюга возле Червонограда.

"Столкнулись микроавтобус "Мердесес вито" и "Рено кенго", в результате столкновения три пассажирки "Рено" в возрасте 18, 40 и 60 лет от полученных травм скончались на месте", --указано в сообщении.

Кроме того, медики госпитализировали 21-летнего водителя "Рено" и его 42-летнего пассажира. Все погибшие и пострадавшие – жители Радеховского района.

Полиция предварительно установила, что водитель "Мерседеса", выезжая на перекресток, не предоставил преимущество "Рено", что и привело к столкновению.

Водитель микроавтобуса, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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