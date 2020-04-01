 В роддоме Ивано-Франковска, где умерла роженица с COVID-19, заболело 4 врача и есть пациентки с температурой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский.

Двух медиков сразу отстранили от работы и отправили на самоизоляцию, один на то время был в отпуске, еще один - на курсах.

По словам Павлушинского, в роддоме есть четыре пациентки с температурой. Женщин перевели в отдельные палаты. Экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Анализы направили в лабораторию на исследование, ожидают результатов.

Поскольку с областным роддомом в одном здании расположен и городской, то власть Ивано-Франковска решила протестировать на COVID-19 всех медиков, рожениц, а также детей.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус.

1 апреля умершей в Ивано-Франковске роженице подтвердили диагноз коронавирус.

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