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 В роддоме Ивано-Франковска, где умерла роженица с COVID-19, заболело 4 врача и есть пациентки с температурой

В областном перинатальном центре Ивано-Франковска, где умерла болевшая коронавирусной инфекцией роженица, инфицированны четыре врача, есть пациентки с температурой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский. 

Двух медиков сразу отстранили от работы и отправили на самоизоляцию, один на то время был в отпуске, еще один - на курсах. 

По словам Павлушинского, в роддоме есть четыре пациентки с температурой. Женщин перевели в отдельные палаты. Экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Анализы направили в лабораторию на исследование, ожидают результатов. 

Поскольку с областным роддомом в одном здании расположен и городской, то власть Ивано-Франковска решила протестировать на COVID-19 всех медиков, рожениц, а также детей.  

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус.

1 апреля умершей в Ивано-Франковске роженице подтвердили диагноз коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186093
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля планує відправити партію в Італію.
А хто рятуватиме українців його не хвилює.
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Еще немного и у нас "закончатся" врачи - что-то надо уже делать ...
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Ляшко, скотиняка, ты об этом ложном чувстве безопасности ? Тестируй медиков, или сам пойдешь роды у баб принимать.
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вообще-то медики могут и обязаньі сами за собой следить. если они жтого не могут, то куда им до пациентов.
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Еще немного и у нас "закончатся" врачи - что-то надо уже делать ...
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Зеля планує відправити партію в Італію.
А хто рятуватиме українців його не хвилює.
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Ну почему? Призовет кацапов ввести, как беглый Легитимный.
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А сопля собрался в Италию отправить часть нашего медперсонала...
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Сопля и сама собирается туда, судя по всему.
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слуги на недельные курсы поедут учиться и приедут все врачами.
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Здоров'я всіх українців під питанням. Тому не треба звертати увагу на ніби то вибірковість за віком. Хворіють всі. Помирають також.
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А все потому, что кто-то не позаботился о тестах и средствах защиты. Пока все цивилизованные страны готовились к эпидемии, наши можновладцi ковыряли в носу, плевали в потолок, наблюдали за полетом мух - занимались своей обычной деятельностью. В результате трупы.
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Катались на самокаті по калідорам Кабміну.
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более того - этот "кто-то" на корню зарубает все местные (украинские) инициативы про производству своих (недорогих) экспресс-тестов не говоря уже о средствах защиты для медиков - нашим швейным фабрикам это пошить - фигня - только нужен материал
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Судя по трупам в цивилизованных странах хреново там готовились.
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У всьому цивілізованому світі люди за кордон їздять частіше чим ми в сусідній район.
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Лучше-бы они в носу ковырялись , а не продавали то , чего и так было мало .
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Это та ****, которая скрыла что была за границей?!
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Нічого дивного не сталось. Медицина в сраці вже 26 років. У медиків нема засобів захисту, тому вони автоматично заражаються і вже самі інфікують пацієнтів. І не треба розказувати що Зе за рік сплюндрував всю медицину. Вона в такому стані вже давно. Для влади головне - кормити своїх цепних псів: поліцію, суддів, прокурорів.
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Зельбльоди, кто теперь "твари", "животные" и "звери"? Люди из Новых Санжар, которые не хотели пускать чуму в дом, или вы, которые перед ней открыли дверь настежь?
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// дуже шокує!
Смерть від COVID-19 1 квітня зареєстурвали в Івано-Франківському перинатальному центрі. Це другий впродовж трьох днів випадок смерті породіллі від коронавірусу.
Сьогодні вранці медики підтвердили, що жінка, яка померла 30 березня, була інфікована, а по обіді мер міста Руслан Марцінків розповів, що в перинатальному центрі загинула внаслідок COVID-19 ще одна породілля.
На жаль, маємо два смертельні випадки в Івано-Франківському перинатальному центрі. Хоча це не жителі Івано-Франківська, але це велика трагедія для нас, - повідомив Марцинків у відеозверненні.
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заболело 4 врача и есть пациентки с температурой

так питання від чого вони захворіли? протупили і типу захворіли? а одного типу в відпуск зіслали..типу як Насіров захворіли?
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А обов`язкове ПЦР тестування ВСІХ, хто поступає в стаціонар, або, хоча б, в родильне відділення, кардіологію і ендокринологію? Ну хіба це так тяжко, пілять? Там, де люди з групи ризику, де найбільша небезпека летального? Суки зебільні, ну хоч таке елементарне ви здатні зробити?
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