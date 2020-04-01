 В роддоме Ивано-Франковска, где умерла роженица с COVID-19, заболело 4 врача и есть пациентки с температурой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский.
Двух медиков сразу отстранили от работы и отправили на самоизоляцию, один на то время был в отпуске, еще один - на курсах.
По словам Павлушинского, в роддоме есть четыре пациентки с температурой. Женщин перевели в отдельные палаты. Экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Анализы направили в лабораторию на исследование, ожидают результатов.
Поскольку с областным роддомом в одном здании расположен и городской, то власть Ивано-Франковска решила протестировать на COVID-19 всех медиков, рожениц, а также детей.
Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус.
1 апреля умершей в Ивано-Франковске роженице подтвердили диагноз коронавирус.
А хто рятуватиме українців його не хвилює.
Смерть від COVID-19 1 квітня зареєстурвали в Івано-Франківському перинатальному центрі. Це другий впродовж трьох днів випадок смерті породіллі від коронавірусу.
Сьогодні вранці медики підтвердили, що жінка, яка померла 30 березня, була інфікована, а по обіді мер міста Руслан Марцінків розповів, що в перинатальному центрі загинула внаслідок COVID-19 ще одна породілля.
На жаль, маємо два смертельні випадки в Івано-Франківському перинатальному центрі. Хоча це не жителі Івано-Франківська, але це велика трагедія для нас, - повідомив Марцинків у відеозверненні.
так питання від чого вони захворіли? протупили і типу захворіли? а одного типу в відпуск зіслали..типу як Насіров захворіли?