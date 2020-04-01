 Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Укринформу" в областном лабораторном центре Минздрава.
"Коронавирус диагностирован у главврача КНП "ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи", еще 12 сотрудников учреждения находятся на самоизоляции", - подтвердили в лабцентре.
Кроме того, больна заместитель главврача. В медучреждении на звонки не отвечают, на официальном сайте ТМО соответствующей информации нет.
В Мелитопольском горсовете ранее сообщали, что за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у четырех жителей Мелитополя.
"Двое госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Еще два пациента находятся на самоизоляции, наблюдаются своими семейными врачами и получают лечение в домашних условиях. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В проведении искусственной вентиляции легких никто не нуждается", - говорится в сообщении.
Двое из заболевших (среди которых и главврач) - выезжали за пределы Украины (Египет, страны Европы). Еще двое, возможно общались с зараженными людьми, у которых не было клинических проявлений инфекции.
На сегодняшний день определяется круг контактных лиц зараженных.
Всего в области коронавирус диагностирован у 18 человек (9 — жители Запорожья, 6 - Мелитополя, 2 - Мелитопольского района, 1 — Бердянска).
за доповіддю МОЗ у Запорізькій обл. (а не тільки Мелітополь) 13 хворих на коронавірус...
Общее количество зараженных медработников - 8 538 человек.По информации итальянской федерации докторов FNOMCEO, только за прошлые сутки 595 их коллег заразились вирусом Covid-19, а двое - доктор из Бергамо и гинеколог из Форли - скончались.
Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.
Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки. Источник: https://censor.net.ua/n3185620
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу