EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  3039  28
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) Мелитополь (96) COVID-19 (2807) коронавирус (1370)

 Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию

Главврач мелитопольской горбольницы и его заместитель заразились коронавирусом COVID-19, еще 12 медиков находятся на самоизоляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Укринформу" в областном лабораторном центре Минздрава.

"Коронавирус диагностирован у главврача КНП "ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи", еще 12 сотрудников учреждения находятся на самоизоляции", - подтвердили в лабцентре.

Кроме того, больна заместитель главврача. В медучреждении на звонки не отвечают, на официальном сайте ТМО соответствующей информации нет.

Читайте также: В Хмельницком COVID-19 выявлен у врача, работавшего в военном госпитале

В Мелитопольском горсовете ранее сообщали, что за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у четырех жителей Мелитополя.

"Двое госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Еще два пациента находятся на самоизоляции, наблюдаются своими семейными врачами и получают лечение в домашних условиях. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В проведении искусственной вентиляции легких никто не нуждается", - говорится в сообщении.

Двое из заболевших (среди которых и главврач) - выезжали за пределы Украины (Египет, страны Европы). Еще двое, возможно общались с зараженными людьми, у которых не было клинических проявлений инфекции.

Читайте также: В перинатальном центре Ивано-Франковска скончалась вторая женщина с СОVID-19, - и.о. главы ОГА Федорив

На сегодняшний день определяется круг контактных лиц зараженных.

Всего в области коронавирус диагностирован у 18 человек (9 — жители Запорожья, 6 - Мелитополя, 2 - Мелитопольского района, 1 — Бердянска).

Источник: https://censor.net.ua/n3186092
 
 
 Топ комментарии
 
Посыпались медпрацівники. Мелітополь - не Київ. Районна лікарня - не Олександрівська. І захисного одягу тут тупо нема. Буде лише тепер, коли в одне місце перо залетіло. Те ж було у Монастириськах. Яка районна лікарня наступна? Тепер розумієте, чому медики звільняються? У мене не відкриється рот сказати про них щось погане.
 показать весь комментарий
 
Так скоро и лечить некому будет, а пик заболеваемости еще впереди.
 показать весь комментарий
 
Вначале зелёная власть заразит половину медиков. Параллельно вторая половина разбежится. Потом отправят народ на пожизненный карантин, с постоянным усилением строгости тюремного режима. 73%! Вы сделали это вместе. Поздравляю, сегодня ваш праздник! Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 9416
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не може бути....
за доповіддю МОЗ у Запорізькій обл. (а не тільки Мелітополь) 13 хворих на коронавірус...
 показать весь комментарий
 
Виталий Игоревич также добавил, что за границей он не был. Даже сказать правду не умеет(((
 показать весь комментарий
 
а может они просто боятся работать, так как СМИ их запугало до смерти
 показать весь комментарий
 
 
Посыпались медпрацівники. Мелітополь - не Київ. Районна лікарня - не Олександрівська. І захисного одягу тут тупо нема. Буде лише тепер, коли в одне місце перо залетіло. Те ж було у Монастириськах. Яка районна лікарня наступна? Тепер розумієте, чому медики звільняються? У мене не відкриється рот сказати про них щось погане.
 показать весь комментарий
 
 
Так скоро и лечить некому будет, а пик заболеваемости еще впереди.
 показать весь комментарий
 
 
Вначале зелёная власть заразит половину медиков. Параллельно вторая половина разбежится. Потом отправят народ на пожизненный карантин, с постоянным усилением строгости тюремного режима. 73%! Вы сделали это вместе. Поздравляю, сегодня ваш праздник! Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 9416
 показать весь комментарий
 
 
Не неси чушь, в европейских странах больны тысячи медиков но там никто не винит в этом власть.
 показать весь комментарий
 
 
У Вас, деточка, очень плохо как с логикой, так и с воспитанием. Власть зелёного карлика не обеспечила элементарного при этом было заявлено, что всё сделано. Помните, али у Вас память девичья? А заражение медиков где-то там далеко к вопросу просто ни при чём.
 показать весь комментарий
 
 
Плохо с логикой у вас, главрач и его зам заразились на отдыхе за бугром, так при чем здесь Зеля а тем более 73% избирателей.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно объяснять причём презедент к тем, кто его выбрал? Эта власть, повторюсь, не обеспечила медиков элементарными средствами защиты. Ибо шоумены, бестолковые в гос. делах. Заразились эти двое на работе или нет, ничего принципиально не меняет. Факт остаётся фактом: власть бросила медиков, они массово увольняются.
 показать весь комментарий
 
 
на счет тысяч медиков чмо зеленое ты преувеличиваешь, в Италии 39 ! И там у врачей есть защита!
 показать весь комментарий
 
 
В настоящее время в Италии скончались от коронавирусной инфекции 63 врача.

Общее количество зараженных медработников - 8 538 человек.По информации итальянской федерации докторов FNOMCEO, только за прошлые сутки 595 их коллег заразились вирусом Covid-19, а двое - доктор из Бергамо и гинеколог из Форли - скончались.
 показать весь комментарий
 
 
Ви щось наплутали, количество умерших от коронавируса в Италии среди врачей увеличилось до 63.
Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.
Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки. Источник: https://censor.net.ua/n3185620
 показать весь комментарий
 
Это ты несешь чушь. В разных странах власть действовала по-разному ,и в тех, где она действовала недостаточно эффективно, ее винят очень многие - от рядовых граждан до журналистов и оппозиции. Но зеленая власть вместо того, чтобы действовать на упреждение, продавала миллионы масок заграницу.
 показать весь комментарий
 
 
Лечить будет скоро некому, власть недоумков
 показать весь комментарий
 
 
главврач и начмед - не велики потери Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 7051
 показать весь комментарий
 
Это уже не первый случай, почему то верхушка именно болеет, надеюсь они не симулируют что бы избежать реального заражения.
 показать весь комментарий
 
Отличная возможность отдохнуть не бесплатно! Как платят так и работают!
 показать весь комментарий
 
 
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
 показать весь комментарий
 
Руководство больниц и глав врачи... могут симулировать что заболели коронавирусом, что бы работать удалённо в безопасности, поверьте найдутся такие хитрецы.
 показать весь комментарий
 
 
С такой защитой какую власть слепила медикам из того что было по всей стране , не пройдя пол пути мы весь персонал больничек положим на поле боя ,это уже видно....
 показать весь комментарий
 
 
_Когда в начале февраля я окончательно убедился, что мы накануне пандемии со сборищем неадекватов и дегенератов у руля... короче спать херово стал. Всё тяжёлые мысли в голове ворочались.
 показать весь комментарий
 
 
Нет просто глав.врачи все ворюги и коррупционеры .Некоторые ,типа амосовой долларовые,поэтому они все по заграницам на каждый праздник, У них там дома и дети.Эти двое не исключение.
 показать весь комментарий
 
 
все обитатели больницы в зоне риска и пошло и поехало по спирали, которая раскручивается.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх