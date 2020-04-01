EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
  1603  28
Все про:НАТО (6699) США (16251)

 Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО

Постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Североатлантический альянс будет помогать Украине и Грузии в противостоянии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом он сказала во время пресс-конференции.

"Мы привержены всем тем странам, которые в будущем станут членами НАТО. Мы хотим всех их. И Грузию, и Украину. Мы хотим, чтобы их реформы шли вперед, чтобы они могли взять верх над российской дезинформацией и фактическим захватом части этих стран, Грузии и Украины. Россия должна позволить этим странам иметь суверенное управление, суверенную территорию, границы. И мы намерены помогать Грузии и Украине отвечать на российскую агрессию", - сказала Гатчисон.

Она подчеркнула, что НАТО не будет отказываться от своих усилий.

"Мы имеем открытые двери. Я думаю, об этом говорит принятие Северной Македонии (в НАТО. - Ред.). И мы помогаем нашим партнерам, Грузии и Украины", - отметила представительница США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО завтра одобрит новый пакет помощи Украине и Грузии, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3186084
 
   
 Топ комментарии
 
Ану, зараз подивимось, на работніков Лахти. Про «пєндосов, амєрікосов», послушаєм.
Як же вони пнуться з жил, щоб розсварити Україну, з її стратегічним союзником, США.
God bless USA!
Слава Україні !
 показать весь комментарий
 
ага, вместе с кубой и северной кореей помогают Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО - Цензор.НЕТ 8856
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо-то пока от вашей помощи толку маловато ...маловато, это мягко говоря .
 показать весь комментарий
 
 
Так не прячьте Джавелины во Львове. Отправьте на передовую и будет помощь от НАТО.
 показать весь комментарий
 
Ану, зараз подивимось, на работніков Лахти. Про «пєндосов, амєрікосов», послушаєм.
Як же вони пнуться з жил, щоб розсварити Україну, з її стратегічним союзником, США.
God bless USA!
Слава Україні !
 показать весь комментарий
 
 
А в цей час Росія допомагає США боротись з вірусом.
Сюрреалізм якийсь.
 показать весь комментарий
 
ага, вместе с кубой и северной кореей помогают Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО - Цензор.НЕТ 8856
 показать весь комментарий
 
 
Ага, фуйло-ампиратор отобрал у своего стада маски и отправил в штаты один груз.
Теперь ватникам втирают что они спасают Америку
"Дебилы б.дь" (с)
 показать весь комментарий
 
 
И короновирус помогает Украине и Грузии противостоят России

Коронавирус косит русскую солдатню в #Сирии. Они взывает о помощи:

...Нас убивает коронавирус. Трупы сжигают. Полтыщи солдат на карантине. Двухсотых сотни... ‼ https://sendvid.com/3qpm34k6
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо за радостное известие. Да передохнет всё путинское войско! Аминь!
 показать весь комментарий
 
Ливия. Сегодня турецкие #дроны уничтожили более 100 наемников #Хафтара и членов банды #Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо за благую весть. Да передохнет всё путинское войско. А путин пусть сдохнет медленно и мучительно. Аминь!
 показать весь комментарий
 
Зараз саме сприятлива ситуація розвалити країну російських свиней.
 показать весь комментарий
 
 
Американцы снова перехватили русский военный конвой в #Хасаке, "сбросили" его в грязь, заставив вернуться обратно на свою базу #сирия
 показать весь комментарий
 
 
Сколько патекопытных жертв? Тысяча? Сто тысяч? Пусть путинская армия захлебнётся 200-тыми... Похоронки в каждый мокшанский дом! Аминь!
 показать весь комментарий
 
А у нас особо то и нет противостояния,за 6 лет войны увеличилась торговля с лднрией в том числе,а один алегарх-барыга мы все его хорошо знаем из милионера превратился в милиардера, во время войны что интересно
 показать весь комментарий
 
 
Это как? Крепитесь, заграница вам поможет? Так на это можно ответить цитатой из известного советского мультика: "Держаться больше нету сил".
 показать весь комментарий
 
Благое дело. Этих тварей надо вбить в каменный век
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, как раз народ подтянулся с грядок. Вместе будем бороться против рашки для вас братья.
 показать весь комментарий
 
Украине нужно НАТО, а от нашей власти я что то сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх