 Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом он сказала во время пресс-конференции.

"Мы привержены всем тем странам, которые в будущем станут членами НАТО. Мы хотим всех их. И Грузию, и Украину. Мы хотим, чтобы их реформы шли вперед, чтобы они могли взять верх над российской дезинформацией и фактическим захватом части этих стран, Грузии и Украины. Россия должна позволить этим странам иметь суверенное управление, суверенную территорию, границы. И мы намерены помогать Грузии и Украине отвечать на российскую агрессию", - сказала Гатчисон.

Она подчеркнула, что НАТО не будет отказываться от своих усилий.

"Мы имеем открытые двери. Я думаю, об этом говорит принятие Северной Македонии (в НАТО. - Ред.). И мы помогаем нашим партнерам, Грузии и Украины", - отметила представительница США.

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