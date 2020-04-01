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 Политика Украины
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Все про:пенсионеры (680) пенсия (1896) Министерство социальной политики (700) Лазебная Марина (8)

 С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Кабмин принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующее решение, разработанное Министерством социальной политики, было принято 1 апреля на заседании правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Постановлением, в частности, предусмотрена индексация пенсий в мае 2020 года  на 11%.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, указанная индексация не охватит всех пенсионеров, фактически повышение пенсии в среднем на 260 гривен получат 6,9 млн пенсионеров.

"Поэтому пенсионерам, стаж работы которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, будет повышена минимальная пенсионная выплата до 2100 гривен. С учетом этого, всего повышение в мае получат 8,5 млн пенсионеров ", - заявила министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3186083
 
 
 Топ комментарии
 
С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Спасибо, кормилец. У меня ощущение, что от индексирования пенсий и зарплат выигрывают только супермаркеты, которые мгновенно подтягивают цены.
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поздравляю пенсов, цены выросли на 100 грн, а добавят 10 грн) Зе-лупа
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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, указанная индексация не охватит всех пенсионеров, фактически повышение пенсии в среднем на 260 гривен получат 6,9 млн пенсионеров. Источник: https://censor.net.ua/n3186083
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С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Спасибо, кормилец. У меня ощущение, что от индексирования пенсий и зарплат выигрывают только супермаркеты, которые мгновенно подтягивают цены.
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Под такими новостями обычно мало комментов. С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1423
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поздравляю пенсов, цены выросли на 100 грн, а добавят 10 грн) Зе-лупа
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Да ,теперь пенсионеры смогут купить чесночка по полкило .. и лимончиков пару штук ...а может и не смогут ... С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 901
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І це як що до тієї пенсії доживуть... С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6654
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в первую очередь скупают лохторат дешёвый и, очень желательно. начинающий выживать из ума. о молодых начинают думать когда лохтората не хватаИт
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ну как , ну ка... на сколько облагоденствовали... гривен на 100 ?
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печатайте, печатайте гривны и разбрасывайте их с вертолета...только не забывайте, что вы не США...
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Интересно! Это что значит, что минималка повысилась? Опять всех уравняли?
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а как это сочетается с тем что бюджет недополучил в марте 10 млрд грн?
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на 260 гривен

Это победа над эпохой бедности?
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Якісь копійки.Дехто каже платіть більші податки,але до податків присмокталися олігархі і їхні ставленники.Половинна податків не йде в бюджет.а може й більше.
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Началась бела полоса для Украины, пенсионеры богатеют, МВФ протянул руку помощи, Порошенко и Зеленский забыли прошлые обиды, люди наконец стали хозяевами земли и продав её станут богатыми. Да, чёрт возьми, так прёт, что может и Рашка развалится.
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индексуй не индексуй, всеравно получишь х.й.....
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постановление, постановление...

вы суки, когда будете выполнять закон об индексации доходов?

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