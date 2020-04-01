EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Фоторепортаж
  2323  9
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6078) Николаевская область (949) смерть (6589) ГСЧС (2553)

 Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На трассе "Одесса-Николаев" произошло ДТП при участии легковушки и грузового автомобиля. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

1 апреля в 12:58 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-14 "Одесса-Николаев" возле с. Красное Березанского района Николаевской области при участии легкового автомобиля Fiat Doblo и грузового КамАЗа.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель легковушки, водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС 01
Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС 02
Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС 03
Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС 04
Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3186082
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це з якою швидкістю той фіатик летів? І чому на такій малій висоті?
 показать весь комментарий
 
 
Интересная ситуация,при карантине почти одна машина на один километр да и то найдутся идиоты ухитрившиеся попасть в аварию.
 показать весь комментарий
 
 
Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС

Это была бы новость, если бы погиб водитель КамАЗа.
 показать весь комментарий
 
 
при участии легкового автомобиля Fiat Doblo и грузового КамАЗа.

...
К созалению, добло в этот лаз не победило зло. Не фудьба.
 показать весь комментарий
 
Было бы странно если бы погиб водитель камаза
 показать весь комментарий
 
учитывая в каком положении лежат останки камаза то это просто чудо шо водитель выжил.кстати кабина у грузовиков чисто защита от дождя и ветра.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх