 Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила замглавы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, которая входит в состав Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при Минздраве.

"Это постановление сейчас дорабатывается. Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на жесткой самоизоляции", - объясняет она. - Тем более, что ВР принят закон, где прописаны штрафы для тех, кто нарушает правила карантина. – Конечно, мы понимаем, что одиноким людям, которые оказались в такой изоляции, понадобится помощь. Поэтому сейчас Минсоцполитики разрабатывает механизм, который позволит подключить социальные службы, возможно, и волонтеров. Надо четко прописать, как людям передавать информацию и куда о том, что им конкретно нужно в данной ситуации, а также отработать алгоритм обратной связи с теми, кто предлагает помощь. К нам в штаб сейчас многие звонят, говорят о том, что могут привозить продукты, лекарства. Нужно просто эти вопросы оперативно отработать".

Напомним, постановлением Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. Срок самоизоляции таких людей определяет врач. Но, внеся изменения, правительство разрешило им в неотложных случаях посещать аптеки, магазины и медучреждения.

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