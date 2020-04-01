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Все про:карантин (2016) Оксана Дмитриева (2) COVID-19 (2807) коронавирус (1370)

 Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева

Кабмин дорабатывает постановление, которым разрешалось людям, больным коронавирусом, выходить в аптеки и магазины.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила замглавы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, которая входит в состав Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при Минздраве.

"Это постановление сейчас дорабатывается. Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на жесткой самоизоляции", - объясняет она. - Тем более, что ВР принят закон, где прописаны штрафы для тех, кто нарушает правила карантина. – Конечно, мы понимаем, что одиноким людям, которые оказались в такой изоляции, понадобится помощь. Поэтому сейчас Минсоцполитики разрабатывает механизм, который позволит подключить социальные службы, возможно, и волонтеров. Надо четко прописать, как людям передавать информацию и куда о том, что им конкретно нужно в данной ситуации, а также отработать алгоритм обратной связи с теми, кто предлагает помощь. К нам в штаб сейчас многие звонят, говорят о том, что могут привозить продукты, лекарства. Нужно просто эти вопросы оперативно отработать".

Напомним, постановлением Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. Срок самоизоляции таких людей определяет врач. Но, внеся изменения, правительство разрешило им в неотложных случаях посещать аптеки, магазины и медучреждения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186078
 
 
 Топ комментарии
 
Ну какой-то БРЕД ,какие НАХ магазины , Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находится на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 7772этим людям ВСЁ должны привозить на дом ...ну и ну ,СЛОВ НЕТ ...
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Смешной карантин . Внеся изменения, правительство разрешило им (больным) в неотложных случаях посещать аптеки, магазины и медучреждения.
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Порошенко виноват в том ,что Бойки ,Медведчуки ,Рабиновичи ,Бондаренки ,Ахметовы ,Коломойские и прочие господа не отправились на нары а после небольшого испуга взялись за старое с утроенной энергией Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 1805да и много в чём другом он виноват ,ОЧЕНЬ МНОГО в чём ...
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Смешной карантин . Внеся изменения, правительство разрешило им (больным) в неотложных случаях посещать аптеки, магазины и медучреждения.
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А баня? Ну которая с женщинами низкой самооценки?
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Баня лечит , женщины низкой самооценки не всегда . Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 5336
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А ще треба дозволити цим людям інфікувати інших.
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Так і зробив, бо з телефона незручно дивитися.
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Ну какой-то БРЕД ,какие НАХ магазины , Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находится на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 7772этим людям ВСЁ должны привозить на дом ...ну и ну ,СЛОВ НЕТ ...
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Це Порошенко винуватий, бо якби не він, то ми би мали найкращих урядовців.
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Порошенко виноват в том ,что Бойки ,Медведчуки ,Рабиновичи ,Бондаренки ,Ахметовы ,Коломойские и прочие господа не отправились на нары а после небольшого испуга взялись за старое с утроенной энергией Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 1805да и много в чём другом он виноват ,ОЧЕНЬ МНОГО в чём ...
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Звичайно винуватий, бо повинен був сам їх розстріляти з автомату, а перед ти повісити та втопити.
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Ну не тупи Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 2692в Китае же товарищ СиДзиньПинь сам никого не расстреливает и приговоры сам никому не выносит а Пэтя просто ВСЕХ этих уродов обилетил а сам сел на их схемы ,если ты этого не понимаешь ,то видимо ты просто ДУРАК.
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Це ти тупиш, бо навіть бубочка зрозумів де його компетенція. Президент не має права зводити політичні рахунки та втручатися у судову владу. Тим більше, що фізично це неможливо.
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Нееет ,тут речь ни о политических счётах ,просто ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ а ПРЕДАТЕЛЬ и ВРАГ и подавно ,и ЛЮДЯМ ДО ЗАДНИЦЫ как они там окажутся ,есть политическая воля первого лица ,ГНИЛЬ СИДИТ. нет такой воли СИДИТ НА ДОЛЖНОСТЯХ и в ПАРЛАМЕНТЕ .ВСЁ проще пареной репы и надо быть ОЧЕНЬ КРУПНЫМ ИДИОТОМ ,чтобы этого не понимать.
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Якщо про ідіотів, то поясню: тільки ідіот думає, що обере ангела на посаду президента. Серед них є лише люди які вміють працювати і не забувають про інших. Це і робив Порошенко. Ви же обрали того, хто лише гребе під себе. Тобто ідіоти ті, хто обрав та допомагав обрати зевладу.
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Дело не в ангелах ,дело в том, что только БЕСЫ придя к власти на крови НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ ни сделали НИЧЕГО ,чтобы разорвать порочный круг а напротив тот круг УКРЕПИЛИ и главный виновник а значит и главный БЕС это Барыга и нет ему за это прощения а только вечное ПРОКЛЯТИЕ и ПОЗОР !!!
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Лікуйся, бо тільки дурні обирають більше зло. Саме такі примати і є бісами. Кінець зв'язку.
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А как же они смогут тогда яички на пасочку выбирать?
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"Нужно просто эти вопросы оперативно отработать" Тянет на новую жемчужину мысли от зеко-манды али нет? Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находится на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 8657 Источник: https://censor.net.ua/n3186078
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что за срань, простите? больной будет вирусом по магазинам трусить? нам надо как в Испании сотр=ни смертей в день? при нашем-то уровне медицины???
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А как узнать кто больной, а кто нет? Тесты то всем не делают.
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1. речь о подтвержденных больных
2. вы когда гриппом болеете по улицам бродите?
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от этого должно полегчать что реально подтвержденные будут в магазин ходить?
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Ты только что из Испании? Можешь, не отвечать - знаю - у всех там родственники.
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а статистика не для вас? причем тут мои родственники? или где я была?
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дебилы мля! не что бы организовать им подвоз продуктов и лекарств!
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более того - сейчас и самому заказать не проблема (особенно из аптеки и особенно если такому больному сделают какой-то рецепт (электронный) уже молчу про скидку)))
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в смысле? а магазине и аптеке за поцелуй отпускают?
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о! то й ще й бонусом - чи віником по пиці чи безкоштовно в поліцейському приусі))))
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Да ладно магазины, бесплатный круглосуточный пропуск в верховную Раду и "офис" преЗедента.
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Да что уж там разрешайте им всё посещать, уже никакие меры не помогут, только расстрел на месте.
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Даже в рашке помощь не работающим предусмотрена
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Думаю многие и так уже больные, просто невыявлены, говорят же что болезнь бывает бессимптомная для носителя.
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Серіал "Коронавірус в Україні"
чергова серія "Тупий і ще тупіший"...
Автор сценарію ЗЕшмаркля
Продюсер Авакян
Виконавці "73% 95 кварталу"
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это выглядит как " вы больны kovid-19? -нет! тогда мы идем к вам"
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Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева

Правильно. И если целоваться на улице - то только в щёку.
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Тю, дурные. А незльзя-ли сразу принять такое постановление, чтоб эти долбаные "простые люди" не болели, а?!
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У кого подтвердился-один вопрос.А вот другой:при отсутствии надёжных тестов и отсутствии охвата тестированием абсолютного большинства населения,как поставить заслон?
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Какой заслон? Экспрессы совершенно бесполезная вещь при выявлении ОРВИ, т.к. антитела вырабатываются ч-з неделю и остаются при выздоровлении. А более точными методами протестировать всех пересічних не смогут. И тестировать нужно в идеале каждый день.
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никак...если без масок, с соплями на плече и красными воспаленными глазами, чихая на всех с разбегу... лезут в магазины и транспорт (ну где ходит еще)...а уж про аптеки... там сам Бог велел всех обчхать и обсопливить... (ну нет маски - ну есть же какие-то платки-шарфы-полотенца-тряпки..ну на хрена всем остальным ваши бесценные сопли???)
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Глааное, чтобы пленарные заседания не пропускали
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Значит больному вирусом можно шататься в магазах так и рынки тогда откройте пусть везде хворые ходят все равно риск а то ваши барыжные маркеты зае-ли лимон 90 имбирь 350 картофан вонючий 15-17 твари
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Не знаю, є в мене коронавірус, чи ні, але я й без того з дому виходжу винятково в магазин, аптеку, або лікарню. Ще до коронавірусу. Як закінчив трудову діяльність, то перебуваю вдома. Постійно. І відчуваю себе чудово. Після 40 років стажу, вдома, наче у раю.
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У мене більший стаж, але на свою пенсію я не можу жити, тому працюю.
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Я про те, що за 40 років спілкування з людьми мені в печінках сидить. Сидіти вдома зовсім не нудно. Зараз біля комп'ютера життя набагато цікавіше, ніж серед людей. І комфортніше. Однозначно.
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Ні, не влаштовує. Вважаю, що заробив на більшу. Але на життя вистачає. На той спосіб життя, що я веду. Звичайно, якщо серйозно захворієш... Та тоді й заробітка Коболєва не вистачить.
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А мені вистачило пенсії+зарплати на операцію та ще є гроші, щоб сидіти на карантині.
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Я радий, що є такі, хто не скаржиться на нестачу грошей. Якщо не вистачає тих, що заробив, то тобі не вистачатиме ніколи. Скільки їх не дай. Це моє тверде переконання.
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Стаття не про те, чи вистачає самотнім, але здоровим людям грошей, а про те, що Ви будете робити, якщо захворієте. Бо тоді Ви втратите право ходити у магазини, і Вам, якщо Ви самотніі, ніхто не принесе. І не кажіть, що Вас будуть обслуговувати родичі, бо тоді Ви не можете вважатися самотнім. Як що Ви дійсно самотній і захворіли, тоді Ваш "рай" закінчиться.
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Продам всем на самоизоляции по предоплате наборы "Подстреги себя сам".В комплекте зелёнка и медалька!
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Нет никакого коронавируса, то всё масоны
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Ідіоти.
В Угорщині, наприклад, вже доработалі. До восьми років включно.
Те ж саме (тільки за 165 статтею кримінального кодексу) світить у Польщі одному "самоізольованому" пацієнту, який вийшов зі шпиталя купити пивка у ближньому магазинчику. Магазинчик вщент здезинфікували, продавчиню відправили у "самоізоляцію" і тепер розшукують ще одного покупця, який туди заходив.
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мы все можем находиться на самоизоляции. тем кто временно неработает из-за карантина положите на карту 2 минималки и мы будем сидеть до лета а с нарушителями как в Индии. Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева - Цензор.НЕТ 9925
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Для 73% українців тільки індійський метод і годиться. Самі обрали, а тепер не слухаються.
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А на хрена тогда вообще карантин,люди даже из подозрением на корона-вирус дол нет обязаны быть ИЗОЛИРОВАНЫМИ.
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Запретить здоровым работать и разрешить больным разносить вирус....... Извращение на грани преступления..
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"Минсоцполитики разрабатывает механизм, который позволит подключить социальные службы..."

Этот механизм - это инструкция, что делать службам, и они будут это делать, если у них есть адреса одиноких людей. Но есть две большие проблемы:
1. У них нет адресов одиноких людей. Если родственники живут отдельно, но недалеко, можно ли считать такого человека одиноким?
2. Инструкция - это для служб. А для одиноких (или условно одиноких) эта инструкция не указ. Надел любую маску и пошёл в магазин. На человеке не написано, что он - носитель вируса, задерживать не будут. Поэтому помогли бы маски повышенной степени защиты окружающих от носителей. Но чтобы их раздать одиноким - см. проблему п. 1.
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Уявляю, скільки оті соцслужби інфекції розтягнуть по своїх підлеглих.
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Це питання (захисту співробітників) вирішити не складно: швидко передав заказаний пакунок через двері і все. Гірше може бути інше: заявлять про себе лжесамотні, якщо допомога буде безкоштовною. А якщо за доставлені продукти треба буде платити, то майже у кожного, хто сплачує, з'явиться думка: "Навіщо вони поклали мені таку дорогу крупу або такий дорогий цукор? Краще я сам зходжу і виберу дешевше". Тобто це питання дуже складне, щоб вирішити його однією постановою.
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Т.е., человеку, который носитель, можно выходить на улицу. Нет, я понимаю, ему тоже надо есть покупать и т.д.
Но, какого, спрашивается, вы запрещаете людям в одиночку гулять в парках и в прибрежной зоне? Вот я хочу выехать на рыбалку. Я сижу на берегу один, никого рядом нет. И мне нельзя.
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Оригинальненько, значит здоровые люди Украины которые просто пересекли границу, должны безвылазно сидеть в принудительной обсервации в холодных отелях в чужих городах, а те кто знает что 100% болен может разгуливать по городу, посещая все магазины. Пи..ц.
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что за дебилизм? разрабатывайте как им продукты доставлять на дом что бы они не шлялись по магазинам.
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проще разрешить выходить чем это организовать: здоровые люди должны стать параноиками
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