 Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на самоизоляции. Кабмин дорабатывает постановление, разрешающее им посещать магазины, - нардеп Дмитриева

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила замглавы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, которая входит в состав Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при Минздраве.
"Это постановление сейчас дорабатывается. Люди, у которых подтвердился COVID-19, должны находиться на жесткой самоизоляции", - объясняет она. - Тем более, что ВР принят закон, где прописаны штрафы для тех, кто нарушает правила карантина. – Конечно, мы понимаем, что одиноким людям, которые оказались в такой изоляции, понадобится помощь. Поэтому сейчас Минсоцполитики разрабатывает механизм, который позволит подключить социальные службы, возможно, и волонтеров. Надо четко прописать, как людям передавать информацию и куда о том, что им конкретно нужно в данной ситуации, а также отработать алгоритм обратной связи с теми, кто предлагает помощь. К нам в штаб сейчас многие звонят, говорят о том, что могут привозить продукты, лекарства. Нужно просто эти вопросы оперативно отработать".
Напомним, постановлением Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. Срок самоизоляции таких людей определяет врач. Но, внеся изменения, правительство разрешило им в неотложных случаях посещать аптеки, магазины и медучреждения.
2. вы когда гриппом болеете по улицам бродите?
чергова серія "Тупий і ще тупіший"...
Автор сценарію ЗЕшмаркля
Продюсер Авакян
Виконавці "73% 95 кварталу"
Правильно. И если целоваться на улице - то только в щёку.
В Угорщині, наприклад, вже доработалі. До восьми років включно.
Те ж саме (тільки за 165 статтею кримінального кодексу) світить у Польщі одному "самоізольованому" пацієнту, який вийшов зі шпиталя купити пивка у ближньому магазинчику. Магазинчик вщент здезинфікували, продавчиню відправили у "самоізоляцію" і тепер розшукують ще одного покупця, який туди заходив.
Этот механизм - это инструкция, что делать службам, и они будут это делать, если у них есть адреса одиноких людей. Но есть две большие проблемы:
1. У них нет адресов одиноких людей. Если родственники живут отдельно, но недалеко, можно ли считать такого человека одиноким?
2. Инструкция - это для служб. А для одиноких (или условно одиноких) эта инструкция не указ. Надел любую маску и пошёл в магазин. На человеке не написано, что он - носитель вируса, задерживать не будут. Поэтому помогли бы маски повышенной степени защиты окружающих от носителей. Но чтобы их раздать одиноким - см. проблему п. 1.
Но, какого, спрашивается, вы запрещаете людям в одиночку гулять в парках и в прибрежной зоне? Вот я хочу выехать на рыбалку. Я сижу на берегу один, никого рядом нет. И мне нельзя.