 Рост дефицита бюджета до 8% не является большой проблемой, - замглавы НБУ Сологуб

Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой", - считает Сологуб.
По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.
"У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию", - объясняет он.
Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.
"Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то он может составить 10 процента, а реальный - 3 процента. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП", - резюмирует чиновник.