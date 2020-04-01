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 Рост дефицита бюджета до 8% не является большой проблемой, - замглавы НБУ Сологуб

Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности в Украине.

Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой", - считает Сологуб.

По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.

"У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию", - объясняет он.

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Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.

"Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то он может составить 10 процента, а реальный - 3 процента. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП", - резюмирует чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186077
 
 
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Та да ,ВСЁ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА .... Рост дефицита бюджета до 8% не является большой проблемой, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4535
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В порівнянні з зєбуїнами при владі - це така дрібниця...
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На один гот? Чтото я както в этом малость не уверен...
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печатайте, печатайте гривны и разбрасывайте их с вертолета...только не забывайте, что вы не США...
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Дурак в Зимбабве и Венесуэле тоже также говорили,а затем получили гиперинфляцию,обесценение национальной валюты и тотальную нищету.
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