 В Хмельницком COVID-19 выявлен у врача, работавшего в военном госпитале

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія.Inform".

Ему стало плохо 30 марта, мужчину госпитализировали.

"Из-за контакта с подтвержденным на коронавирус врачом пока 10 человек из госпиталя, включая меня, находятся дома на обсервации. Нам сегодня сделали ПРЛ-тесты, результаты поступят поздно вечером или завтра утром", - сообщил начальник госпиталя полковник медицинской службы Сергей Мельник.

Все "обсерванты", у которых ПРЛ-тесты покажут отрицательные результаты, завтра смогут вернуться в госпиталь и приступить к исполнению обязанностей по должностям.

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