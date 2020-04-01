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 В Хмельницком COVID-19 выявлен у врача, работавшего в военном госпитале

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий, который на 50% ставки работал в военном госпитале, заболел коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія.Inform".

Ему стало плохо 30 марта, мужчину госпитализировали.

"Из-за контакта с подтвержденным на коронавирус врачом пока 10 человек из госпиталя, включая меня, находятся дома на обсервации. Нам сегодня сделали ПРЛ-тесты, результаты поступят поздно вечером или завтра утром", - сообщил начальник госпиталя полковник медицинской службы Сергей Мельник.

Все "обсерванты", у которых ПРЛ-тесты покажут отрицательные результаты, завтра смогут вернуться в госпиталь и приступить к исполнению обязанностей по должностям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186075
 
 
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У наших врачей гигиена хуже чем у простых людей. Пррходит на дом, руки не помыл, сумку на кровать поставил...
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это смотря у каких. в поезде видел одного - он реально минут пять руки мыл и чистил, а потом еще спиртовыми салфетками с минуту вытирал. и это до всяких коронавирусов. я аж запарился смотреть. те, кто в курсе что можно подхватить и где и что потом будет - они реально на воду сначала дуют. это не наши министры и ко - все на собственном "опыте" (и то, не учатся, совсем).
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