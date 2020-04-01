 Убийство Шеремета: Суд продлил арест Кузьменко до 30 мая

Как передает Цензор.НЕТ, заседание проходило в закрытом формате из-за карантина и транслировалось на странице в Facebook "Free Dr Kuzmenko".

"В удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения отказать, ходатайство следователя удовлетворить - продлить срок содержания под стражей подозреваемой до 30 мая включительно", - отметил следственный судья Олег Белоцерковец.

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Как известно, вчера сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.