 Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал он.

В комментарии к "твиту" Маска обратилась Ульяна Супрун.

"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек".

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