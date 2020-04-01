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 Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун попросила американского изобретателя и миллиардера, глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине апараты для искусственной вентиляции легких.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал он.

В комментарии к "твиту" Маска обратилась Ульяна Супрун.

"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек".

Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственной вентиляции легких

Источник: https://censor.net.ua/n3186070
 
   
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Шо, апять барыги Украину спасают!?
Клаваны, а вы шо?...
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Плакать будем от счастья, когда клована повесят.
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Плакать нет, дико ржать под виселицей -- да.
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в текущей ситуации хорошо, чтоб не кашляли.
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Порошенко со своей шайкой (гораздо раньше шайки квартальной) и Сакварелидзе выдавил с перспектив прокурора, и вместе с Аваковым они выдавили Хатию Деканоидзе и Эку Згуладзе, всех реформаторов.
Просто не нужно превозносить одних барыг и воров над другими. Мы все в этом пост-совковом болоте еще не один год варится будем, со всеми этими "деятелями".
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"барыга", имея большинство в Раде, свое правительство и все полномочия, так и не назначил Уляну Супрун министром, все время она была в.о. - исполняла обязанности министра.
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Врешь тупо, у Пороха не было своего монобольшинства. У него была коалиция, где большинство было у Народного фронта и куча популистов, типа бабы Ю и Ляшка.
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Уляна красава, хоть что-то делает человек в отличие от шайки зебилов, которые в борьбу с коронавирусом вложили аж ноль хрен целых, ноль хрен десятых!!!! Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 1572
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ну коломойский, когда главзебил попросил помощи, сказал - "будешь должен" и не помог Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 7408 Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 3140
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А як вважаєте Ірина, Маск дасть апарати швидше Супрун чи Радуцькому?
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Ой, та зачем мне тот Радуцкий. Речь выше шла о том, что Уляна "хоть что-то делает"! Но НЕ КУПИТ же она эти ИВЛ, верно? То есть, она тоже вложит в них "аж ноль хрен целых, ноль хрен десятых". Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 7424
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Родилась ты без мозгов, и подохнешь безмозглой. Да и не жалко. Нахрена на этой планете идиоты?
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Зебілізм хвороба тяжка і з тяжкими наслідками, особливо для розумової діяльності мозгу зебільного створіння.
Маск БЕЗКОШТОВНО роздає по світу 1200 апаратів ШВЛ. Уявляєш, зебільне, безкоштовно! А Супрун попросила їх ДЛЯ ТЕБЕ, убоге. Цілком реально, що персонально для тебе, щоб твоє нікчемне життя врятувати. От питання, а для чого вона то робить? Ти, убоге, варте того?
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А что делает? Попросила с протянутой рукой? Хрен с ними, с зебилами. А состояние наших больниц и всей медицины - это не её с петрушкой перемога?
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Она бы для начала ПРОЩЕНИЯ попросила у Бога и Народа Украины за всё что тут натворила !!!
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вы наверное дохтур который барыжал на пациентах, и которого Супрун выгнала, да?...
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Да ты шо!? ...а Маск со своими ИВЛ тем временем подождет. Бо шо ж украинцам больше надо? На канешна - ИЗВИНЕНИЯ СУПРУН!
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Вовчик, якщо не дай Боже захворієш, завжди можеш відмовитись від апарата що передали Супрун і лікуватись маскою Радуцького.
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Вовчик далеко не бідний, сам собі апарата купить. А Єлєну з нащадками він взагалі у Швейцарію відправив.
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Що ж вона, тварюко, натворила? Попробувала реанімувати те, що вже просто вимерло? Пілять, зебільне бидло дійсно варте того, що з ним відбувається.
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А что она натворила? Начала реформировать медицинское болото, отстранила местную фарммафию от корыта?
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Или врач недоучка, который в универемза все башлял, а теперь люди будут к умным разбегатся, контракты подписывать.
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Не к умным , а к тому у кого язык лучше подвешен и ездит по ушах пациента терминами ...Эксперты, блин....
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Уляна краще з усіх би впоралась з епідемією.
То вам не зелені ссікуни.
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Ты что берега потеряла - гонишь на партнера Пети по земельному дерибану.
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Про "земельний дерибан" детальніше, будь ласка? Ну і про тих хто привів до влади тих, хто довів країну до дефолту
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Это да ,уже и лечить было-бы некого ,да и некому ..
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Ну хоть кто-то вменяемый и с именем в этой стране есть. Но 73% дебилов этого не признают.
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Видно, что, Уляна, настоящая патриотка и она реально переживает за Украину и украинцев, людей. Ее беспокоит судьба людей. Даже несмотря на то, что уже пол года как она не в.о. министра, она продолжает бороться за Украину. Таких, которые "настоящие" люди, среди верхушки наших управленцев единицы. Браво Уляна, спасибо за то, что ты в этот темный период с Украиной, с людьми!
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доречно, бо вирішили пустити по білоруському сценарію

Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 7654
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А що там Скалєцкая? Презервативи недарма за держ. кошт купували, чи таки дві смужки?
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За все треба платити. Хай відпрацьовує. Закриття лікарень в містечках і скорочення медперсоналу - її рук справа.
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Уляна Страпон попросила у Илона маску
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Кто видел встречу Ули и Макса? Кто читал письменное обращение Ули? Та же лапша, те же обещания, та же лажа! А у местных воротил Уля не просила? Слабо?
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пусть уже спутники сразу в нагрузку... Ну, шоб везде Инет был.
Кто-то еще эту кашолку слушает?
Для обывателей - рехворма ее продолжается. С сегодняшнего дня обывателей лечат бесплатно.
Кто верит - лайк Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 7247
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