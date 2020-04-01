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 СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака

Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что 1 апреля 2020 с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лерос, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Также читайте: С повесткой приехала СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - "слуга народа" Лерос

СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186068
 
 
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А кто такой денис ермак? Это ваще кто такой за хрен с горы? обычный гражданин. грубо говоря, просто, никто? Почему такое внимание к его персоне? СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака - Цензор.НЕТ 911
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СБУ ничего не попутали ??? Ермаков коррупционных пакуйте !!! Так обосраться, опозорить всю власть и президента -- дебилы
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Ермаки покруче свинарчуков будут. Ей, нацжоны! Где требование посадить ермаков?
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Баканов Бакашка- подЕрмаковская бук(как)акшка
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Не по торговле Гос посадами, а по прослушке.И мы содержим этот *****-й цирк.
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Они еще с проститутками и коллгёрл борются. Очень полезно для государства.
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Майор ФСБ Мельниченко Кучму прослушивал законно,Путлер капуты долбанные СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака - Цензор.НЕТ 6443
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Я вже давно пишу тут - що найголовніші бандити в Україні - це СБУ (ну крім контррозвідки).
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31 марта 2019 года я вас предупреждал..Выберите Зелю...будете рыдать и ржать...Не верили?
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лютый пипец....
СБУ работает на ФСБ защищая Ермака.......
скоро рванет я думаю....
или Украину похоронят - или Украина их похоронит.....
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А чего такой кипишь,он что чиновник высокопоставленный?Он-никто.Пете за год,ничего внятного-предъявить не могли,а тут такая оперативность.ВА-остановиТЕсь,не хорониТЕ себя.
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Універсальна відмазка ЗЕлеубогих :" А шо ! Він (ЗЕ) нам наравиться"
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Украина выстоит,РАБссии звиздец по полному тарифу....,даже если нефть будет 150 баков за бочку,РАБссии кранты... СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака - Цензор.НЕТ 6342Принц Всея Саудитов Салман убъет РАБссию вонючку с одного выстрела...
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tZE inform

@tZEinform

·11 мин

Вовочка, ты предупреди Авакова, пусть он наружку повесит за Леросом и охрану приставит. Не ровен час, толи кто то по дури, то ли кто то специально .... А ты будешь иметь свое "Дело Гонгадзе"
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В жопу себе свое производство засуньте. И Ермаков тоже в жопу из политики.
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Это вместо того ,чтобы надеть на Ермаков браслеты СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака - Цензор.НЕТ 3043интересно девки пляшут ...
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А когда они откроют дело против себя за нерасследование фактов коррупции? Бл..ь коррупция в Украине - это на сегодняшний день одна из основных угроз безопасности страны! Аууу- вы СБУ или детский сад? Ваша задача - безопасность , каким образом раскрытие фактов коррупции угрожает безопасности? У нас что безопасно благодаря коррупции? Козлы , другого слова нет!За что мы платим налоги?Уволить уродов.
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Зелескоты на побегушках у агента фсб ермака. Трэш.
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Почекайте панове! Ще Годзілла -Венедиктова не сказала "фас" ! Ой Лерос- плаче по тобі Качанівка!
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Зеленский на пенсии будет рассказывать в США как его снимали про Голобородьку за бабло Плешивого Хмыря...,рано иль поздно это вылезет в СМИ...
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Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД


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В Украине очень много талантливых журналистов,на РАБссии кроме Скабеевой никого нет.... СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака - Цензор.НЕТ 7291
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