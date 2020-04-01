 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".



При этом, когда только был объявлен карантин, угрозу в COVID-19 усматривали 73% украинцев.



51% опрошенных считает, что коронавирус угрожает лично им и их семьям. 41% – придерживается противоположного мнения. Об угрозе чаще говорили респонденты западных и центральных регионов Украины, а также жители городов.



Оценивая уровень заражения, 28% опрошенных заявили, что считают его высокими либо очень высоким. 34% – средним. 32% – низким или минимальным. Чаще всего о высоком уровне заражения говорили жители юга Украины, представители старшей возрастной категории и жители городов.



В то же время, респонденты считают, что ситуация с заболеваемостью в их регионе менее угрожающая, чем по стране в целом. Всего 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в месте их проживания – высокий. А 65%, большинство из которых представители восточных областей и жители сел, считают его низким или минимальным.

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74% опрошенных украинцев поддерживают введение штрафов за нарушение карантина, 19% – против такой инициативы. При этом 58% респондентов считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 28% утверждают, что они слишком мягкие. И лишь 6% убеждены, что эти меры чересчур жесткие.



Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть – частично придерживаются ограничений. И только каждый 10-й отметил, что совсем не придерживается карантина.



34% респондентов считают, что власть должна возвращать всех граждан Украины домой после закрытия границы. 24% думают, что возвращать людей нужно, но только выборочно. Еще 34% уверены, что после закрытия границы вообще никого возвращать не стоит.



Опрос был проведен методом телефонного интервью в два этапа: 1 тыс. респондентов с 25-го по 27 марта и еще 1 тыс. – с 28-го по 30 марта. Среди опрошенных жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

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