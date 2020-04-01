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 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос

87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом, когда только был объявлен карантин, угрозу в COVID-19 усматривали 73% украинцев.

51% опрошенных считает, что коронавирус угрожает лично им и их семьям. 41% – придерживается противоположного мнения. Об угрозе чаще говорили респонденты западных и центральных регионов Украины, а также жители городов.

Оценивая уровень заражения, 28% опрошенных заявили, что считают его высокими либо очень высоким. 34% – средним. 32% – низким или минимальным. Чаще всего о высоком уровне заражения говорили жители юга Украины, представители старшей возрастной категории и жители городов.

В то же время, респонденты считают, что ситуация с заболеваемостью в их регионе менее угрожающая, чем по стране в целом. Всего 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в месте их проживания – высокий. А 65%, большинство из которых представители восточных областей и жители сел, считают его низким или минимальным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг"

74% опрошенных украинцев поддерживают введение штрафов за нарушение карантина, 19% – против такой инициативы. При этом 58% респондентов считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 28% утверждают, что они слишком мягкие. И лишь 6% убеждены, что эти меры чересчур жесткие.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть – частично придерживаются ограничений. И только каждый 10-й отметил, что совсем не придерживается карантина.

34% респондентов считают, что власть должна возвращать всех граждан Украины домой после закрытия границы. 24% думают, что возвращать людей нужно, но только выборочно. Еще 34% уверены, что после закрытия границы вообще никого возвращать не стоит.

Опрос был проведен методом телефонного интервью в два этапа: 1 тыс. респондентов с 25-го по 27 марта и еще 1 тыс. – с 28-го по 30 марта. Среди опрошенных жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Также читайте: Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3186064
 
 
 Топ комментарии
 
А тут є один, який говорить що короновірус повинен пройти через усіх. Тобто, короновірус почує кожного☠️
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Дык это не прикол. Прикол, что 73% увидели в кловане реального Президента! 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 589
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А 73 % что видели в 2019 году, особенно в марте? А зебобики? 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 7121
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Дык это не прикол. Прикол, что 73% увидели в кловане реального Президента! 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 589
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Интересно, что страшнее: коронавирус или в перспективе, когда Авакову развяжут руки, получить ******* по ребрам от его коршунов? мифический вирус или 17 тысчь гривен штрафа плюс телесные повреждения 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 6464
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дык... вестимо борцуны страшнее, чем вирус. не получишь дубиной по рёбрам, так получишь по карману тАк, что может лучше по рёбрам
а вероятность помереть от вируса намного меньше, чем быть сбитым пьяным аваковским мусаром
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А вообще я считаю, что право демократии должне преивелировать над всем остальным. Даже над вероятностью помереть от коронавируса. Права человека это самое главное в жизни!!! Лучше умереть на поле боя, чем рабом в кайданках Авакова и главзебила 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 6152
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17 человек за 2 недели. в день на дороге больше десятка. Скажите им - думайте...
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когда Авакову развяжут руки, получить дубиной по ребрам от его коршунов (c)

87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 3643
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А 73 % что видели в 2019 году, особенно в марте? А зебобики? 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 7121
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32% - низким или минимальным -это имбецилы
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Заразила весь церковный хор: что известно о первой больной коронавирусом на Закарпатье56.6т19:30, 31.03.2020Обновлено: 23:24, 31.03.2020Читать материал на украинском
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.
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Вот только зеленое чмо никак не увидит. Шарахается из крайности в крайность.

"Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков"

В стране которая выбрала этого идиота президентом самый высокий уровень заболеваемости - это у медиков. В стране не хватает уже ни специалистов ни средств. но ... тупые понты бубочке дороже страны !
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Моя давняя знакомая медсестра из Киева работает несколько лет в Бергамо в таком же госпитале. Получаем информацию из первых уст.
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А тут є один, який говорить що короновірус повинен пройти через усіх. Тобто, короновірус почує кожного☠️
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То адепт секты святой и непорочной аксиомы. Божий человек.
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Юрчик, ну хватит уже манипулировать людьми! Поимей совесть...
Напиши заголовок правильно!
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87% ОПРОШЕННЫХ украинцев.....
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Чувствуешь разницу??? Ты, типа нечаянно, "потерял" слово, а смысл исказился с точность до наоборот!
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А раз так,то по желанию трудящихся,нужно всем носить электронные браслеты,чтоб легче было отслеживать нарушителей карантина,а со временем чип на лоб или на руку.
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По-моему, почти всех это устраивает - краще здохну з голоду, аби не од віруса.
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реальная угроза от тупости зеленой власти
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Сразу видно, что арийцы не верят в угрозу, они верят только в *****.
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тут найдется хоть один из читающих цензор , кого опросил брехунец "рейтинг"?
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Бояться вируса не стоит ,опасаться ДА ,но без особого рвения 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 923ничто не вечно в нашем мире ,включая нас ..
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