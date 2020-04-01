 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
При этом, когда только был объявлен карантин, угрозу в COVID-19 усматривали 73% украинцев.
51% опрошенных считает, что коронавирус угрожает лично им и их семьям. 41% – придерживается противоположного мнения. Об угрозе чаще говорили респонденты западных и центральных регионов Украины, а также жители городов.
Оценивая уровень заражения, 28% опрошенных заявили, что считают его высокими либо очень высоким. 34% – средним. 32% – низким или минимальным. Чаще всего о высоком уровне заражения говорили жители юга Украины, представители старшей возрастной категории и жители городов.
В то же время, респонденты считают, что ситуация с заболеваемостью в их регионе менее угрожающая, чем по стране в целом. Всего 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в месте их проживания – высокий. А 65%, большинство из которых представители восточных областей и жители сел, считают его низким или минимальным.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг"
74% опрошенных украинцев поддерживают введение штрафов за нарушение карантина, 19% – против такой инициативы. При этом 58% респондентов считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 28% утверждают, что они слишком мягкие. И лишь 6% убеждены, что эти меры чересчур жесткие.
Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть – частично придерживаются ограничений. И только каждый 10-й отметил, что совсем не придерживается карантина.
34% респондентов считают, что власть должна возвращать всех граждан Украины домой после закрытия границы. 24% думают, что возвращать людей нужно, но только выборочно. Еще 34% уверены, что после закрытия границы вообще никого возвращать не стоит.
Опрос был проведен методом телефонного интервью в два этапа: 1 тыс. респондентов с 25-го по 27 марта и еще 1 тыс. – с 28-го по 30 марта. Среди опрошенных жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
а вероятность помереть от вируса намного меньше, чем быть сбитым пьяным аваковским мусаром
Ви ще дивуєтеся, звідки в Україні взялися 73%? Та звідти ж, звідки й «епідемія» - з телевізору. Смертність від коронавірусу така сама, як від звичайного грипу, тільки масштаби захворюваності на порядок нижчі за грип.
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.
"Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков"
В стране которая выбрала этого идиота президентом самый высокий уровень заболеваемости - это у медиков. В стране не хватает уже ни специалистов ни средств. но ... тупые понты бубочке дороже страны !
«Мы не осознавали свирепость грядущей войны». Письмо врача из Италии, раскрывающее настоящие масштабы эпидемии коронавируса
Напиши заголовок правильно!
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87% ОПРОШЕННЫХ украинцев.....
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Чувствуешь разницу??? Ты, типа нечаянно, "потерял" слово, а смысл исказился с точность до наоборот!
Тому що шведи усвідомлюють себе нащадками вікінгів - вільних озброєних людей, які жили власним розумом. У конституції Швеції закарбовано, що кожному громадянину має бути забезпечена свобода пересування в межах держави та свобода виїзду з неї. І жодні клоуни їм цього не заборонять. Тому шведи безперешкодно пересуваються своєю вільною країною, здійснюють робочі поїздки за кордон, школи й дитячі садки працюють, дозволені масові зібрання чисельністю до 500 учасників. Населенню не рекомендують носити маски - тому що це безглуздо.