 Сотрудник Военной службы правопорядка задержан на взятке 84 тыс. грн за зачисление в состав миротворческой миссии ООН, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновник за различные суммы взяток "гарантировал" военным зачисление в состав подразделений миротворческих сил Организации Объединенных Наций.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения фигурантом 84 тысяч гривен за положительное решение вопроса относительно командировки украинского военнослужащего для прохождения службы в составе миротворческого контингента ООН в одной из африканских стран.

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Правоохранители задержали чиновника 31 марта на рабочем месте после перечисления на его банковскую карточку второй части взятки. В рамках начатого уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

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