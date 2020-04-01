 Сотрудник Военной службы правопорядка задержан на взятке 84 тыс. грн за зачисление в состав миротворческой миссии ООН, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, чиновник за различные суммы взяток "гарантировал" военным зачисление в состав подразделений миротворческих сил Организации Объединенных Наций.
Сотрудники СБУ задокументировали факт получения фигурантом 84 тысяч гривен за положительное решение вопроса относительно командировки украинского военнослужащего для прохождения службы в составе миротворческого контингента ООН в одной из африканских стран.
Правоохранители задержали чиновника 31 марта на рабочем месте после перечисления на его банковскую карточку второй части взятки. В рамках начатого уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
В'яжіть Єрмака ! Корупція в самих верхах ! Негайні арешти ДЕ ???