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 У женщины, работающей фельдшером в Броварах, экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, - мэр Сапожко

В г.Бровары Киевской области зафиксировано подозрение на COVID-19 у фельдшера, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня зарегистрировано подозрение на коронавирусной инфекции у женщины 1996 г.р., которая работает фельдшером. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат. Сейчас у нее отобрали образцы биологического материала и направили в вирусологическую лабораторию для проведения ПЦР-исследования, на основании которого и будет установлен окончательный диагноз" – написал мэр на странице в Фейсбуке в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, состояние девушки сейчас стабильное и не требует стационарного лечения, она находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

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В то же время по адресу ее проживания уже была проведена дезинфекция. Также начато эпидрасследование для установления контрактных лиц.

Как сообщалось, в Киевской области подтверждено 57 случаев заболевания Covid-19.

У женщины, работающей фельдшером в Броварах, экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, - мэр Сапожко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186062
 
 
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1996 год и уже женщина, или я уже старый или хз У женщины, работающей фельдшером в Броварах, экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, - мэр Сапожко - Цензор.НЕТ 5003
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Стабильное состояние - это какое - стабильно хорошее или стабильно плохое?
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