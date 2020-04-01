 У женщины, работающей фельдшером в Броварах, экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, - мэр Сапожко

"Сегодня зарегистрировано подозрение на коронавирусной инфекции у женщины 1996 г.р., которая работает фельдшером. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат. Сейчас у нее отобрали образцы биологического материала и направили в вирусологическую лабораторию для проведения ПЦР-исследования, на основании которого и будет установлен окончательный диагноз" – написал мэр на странице в Фейсбуке в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, состояние девушки сейчас стабильное и не требует стационарного лечения, она находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус

В то же время по адресу ее проживания уже была проведена дезинфекция. Также начато эпидрасследование для установления контрактных лиц.

Как сообщалось, в Киевской области подтверждено 57 случаев заболевания Covid-19.