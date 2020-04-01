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 "Укрзализныця" будет возить на работу не только медиков, но и полицейских

АО "Укрзализныця" запустило услугу бесплатного подвоза сотрудников Национальной полиции к местам работы своими служебными поездами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Основанием для проезда правоохранителей является служебное удостоверение, обязательным условием - наличие средств индивидуальной защиты: маски или респиратора и перчаток.

В настоящее время согласован и курсирует ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников к рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.

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"Вслед за медиками "Укрзализныця" привлекает к своей социальной программе по бесплатному подвозу служебными поездами к месту работы сотрудников Национальной полиции. Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне от их проблем с трансфером к рабочим местам", - заявил и.о. председателя правления УЗ Желько Марчек.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 31 марта запустила социальную программу по бесплатной перевозке медиков служебными поездами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186059
 
 
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А полицейских зачем?
Они ничем общественнополезным не занимаются.
Лучше ассенизаторов возите!
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Треба, треба поліцейских.
Бо наріт™ куприковим мозком розуміє, куди він сам себе може завести, якщо дати йому волю.
Деякі з них, ті, що мають суперпам'ять на 8 кБ, ще не забули свій прікол 21.04.2019.
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Частичное и с опозданием принятие лоскутных решений только подтверждает отсутствие у власти системно мыслящих людей. Да и откуда?
Это ж не высмеивать Украину и не играть чл*ном на рояле...
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