 "Укрзализныця" будет возить на работу не только медиков, но и полицейских

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Основанием для проезда правоохранителей является служебное удостоверение, обязательным условием - наличие средств индивидуальной защиты: маски или респиратора и перчаток.

В настоящее время согласован и курсирует ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников к рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.

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"Вслед за медиками "Укрзализныця" привлекает к своей социальной программе по бесплатному подвозу служебными поездами к месту работы сотрудников Национальной полиции. Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне от их проблем с трансфером к рабочим местам", - заявил и.о. председателя правления УЗ Желько Марчек.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 31 марта запустила социальную программу по бесплатной перевозке медиков служебными поездами.

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