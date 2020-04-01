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 Экономика, Общество
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Все про:ВР (24736) соцпомощь (211) Разумков Дмитрий (457)

 Разумков подписал и направил на подпись президенту закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон, продолжающий выплаты государственной помощи малообеспеченным категориям населения на период карантина в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ВР.

Спикер Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как сообщалось, законопроект №3275, принятый на внеочередном пленарном заседании Рады в понедельник, гарантирует на период карантина продолжение выплат государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности.

Также читайте: Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3186055
 
 
 Топ комментарии
 
....о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина.....то есть - всем!
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Лучше бы Венедиктова по просьбе Баканова подписала ордер на арест братанов - Ермаков. пока "кредиторы" им попки паяльниками не разорвали до смети.
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А семья зеленских малообеспеченная или нит? Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 9069
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А семья зеленских малообеспеченная или нит? Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 9069
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Вместе с парашком на макароны скидываются
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....о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина.....то есть - всем!
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Лучше бы Венедиктова по просьбе Баканова подписала ордер на арест братанов - Ермаков. пока "кредиторы" им попки паяльниками не разорвали до смети.
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вони намагаються заткнути рота Герусу.
Єрмак це їхній зв'язок з фуйлом, так що він лишиться.
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Хто платить депутанам СН по 5000 долярів ?
Покажіть мені цього доброго дядью.
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да никто в принципе и не шутит уже....

Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 3811 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·2 ч

Я, конечно, дико извиняюсь. Но у вас клоун, играющий ху*м на рояле - Президент страны, а весь его ***ный цирк правительство. Каких вам, бл*ть, ещё шуток не хватает(с)
С днём дурака.
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Украина. 2020 год. В стране есть до сих пор малообеспеченные!!
А с другой стороны... есть и МНОГОобеспеченные. Да еще как много...
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