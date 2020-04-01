 Разумков подписал и направил на подпись президенту закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ВР.
Спикер Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".
Как сообщалось, законопроект №3275, принятый на внеочередном пленарном заседании Рады в понедельник, гарантирует на период карантина продолжение выплат государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности.
Єрмак це їхній зв'язок з фуйлом, так що він лишиться.
Покажіть мені цього доброго дядью.
да никто в принципе и не шутит уже....
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·2 ч
Я, конечно, дико извиняюсь. Но у вас клоун, играющий ху*м на рояле - Президент страны, а весь его ***ный цирк правительство. Каких вам, бл*ть, ещё шуток не хватает(с)
С днём дурака.
А с другой стороны... есть и МНОГОобеспеченные. Да еще как много...