 Разумков подписал и направил на подпись президенту закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ВР.

Спикер Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как сообщалось, законопроект №3275, принятый на внеочередном пленарном заседании Рады в понедельник, гарантирует на период карантина продолжение выплат государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности.

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