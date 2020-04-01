 Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.
В СБУ проинформировали, что рамках досудебного следствия ГСУ СБУ Леросу была направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.
"1 апреля 2020г с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
с вагонами бревен в собственных глаза БУБУ+ Гребанное бюро рогов и копыта вместе с подстилочной прокуратурой ищут центр вселенной у короны с вирусом....
Но, когда Петро пріхаділ, судья срочно уходіл в дєкрєт.
Гео ЛеросуКурехяну Геворгу Багратовичу хотели вручить повестку.... А на повестку можно посмотреть?
Йдіть до Єрмака !
Ви не бачите, хто більший злочинець ?
За плівки подякуйте !
Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
Лучшей первоапрельской шуткой было бы сообщение, что президент Зеленский разогнал все свое бездарное и сомнительное окружение, собрал специалистов-патриотов (специалист - на первом месте) и приступил к выполнению предвыборных обещаний. Но никто в это не поверит. Потому что этого уже не произойдет.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
И Ермака он сейчас не уволит. Во всяком случае, не за признаки коррупционной деятельности.
Потому что офис президента, собрав в «Слуге» разношерстную дикую публику, давно вынужден перейти к финансовой схеме управления депутатами, как это было и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. А откуда деньги для депутатских зарплат и премий берутся? Да все из тех же коррупционных схем!
Часть - в общак на «решение вопросов», часть - на карман организаторам схем. И реанимация этого подхода для меня куда страшнее, чем совместное голосование «Слуг» и ЕС.
Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
А что будет? Судя по характеру записей, писал брата Ермака участник этих встреч, аппаратура был на нем. А теперь записи вбросили в Сеть. Вычислить писавшего человека несложно (в Сети уже есть предположительная фамилия). И если этот человек пошел на такой риск, то у него есть подстраховка - сотрудничество с одной из наших многочисленных спецслужб.
В тему:
- Кто записывал разговоры брата Ермака и кто еще на пленках - «Схемы»
- Лерос рассказал, как он получил «пленки Ермака»
Я бы поставил на НАБУ. Если сейчас Сытника, несмотря на его неэффективность и зашквары, таки оставят на должности, то это станет подтверждением моей версии.
В любом случае, разоблачительные материалы, по которым необходимо проводить срочное расследование, окажутся элементом политического торга нечистоплотных чиновников и будут в итоге похоронены.
И всё. Никакого отношения ни к законности, ни к справедливости, ни к предвыборным обещаниям, ни к надеждам общества.
С Днем дурака нас всех, дурака доверчивого, безответственного и покорного!
ио здесь не при делах
tZE inform
@tZEinform
·5 мин
Вовочка, ты послушай нас. Истерящий Ермак натравливает на Лероса ГБР, прокуратуру и СБУ от твоего имени. Чтобы они ему не вручали, чтобы они не придумывали, за санкцией они придут в Раду ... И там их ждет колоссальный провал. Хочешь нырнуть в это г...о ? Так мы ласты принесем