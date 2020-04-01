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 Политика Украины
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Все про:допрос (1246) СБУ (14511) Лерос Гео (50)

 Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пытались вручить народному депутату Гео Леросу (фракция "Слуга народа") повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ проинформировали, что рамках досудебного следствия ГСУ СБУ Леросу была направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем

"1 апреля 2020г с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3186053
 
 
 Топ комментарии
 
Гуляйте лесом сбу, желательно в районе ордло.
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Само преступление значит их не волнует, а съемка значит незаконно! И эта власть говорит, что борется с коррупцией? Гнать этих подонков от власти нужно.
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Гуляйте лесом сбу, желательно в районе ордло.
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т.е. ермак белый и пушистый. у него все гласное..
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Это все можно коротко
с вагонами бревен в собственных глаза БУБУ+ Гребанное бюро рогов и копыта вместе с подстилочной прокуратурой ищут центр вселенной у короны с вирусом.... Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ - Цензор.НЕТ 5901
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вы ермаков с продажей должностей и сексуальному домогательству в изврашенной форме привлекайте
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Так хто ж цих братів-акробатів "привлечет"! Вони ж влада !
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правильно сделал, все через адвоката.
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Само преступление значит их не волнует, а съемка значит незаконно! И эта власть говорит, что борется с коррупцией? Гнать этих подонков от власти нужно.
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А Годзілла чому ще не вислала повістку?
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Это сейчас сбу действует по указанию фсб, что без их ведома, кто-то слушает украинских чиновников?
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Назревает очередной грандиозный зашквар зеленой власти. Гарант то ли парит над схваткой, то ли прячется в чулане.
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СБУ должно чертей гонять, с кадилом.
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У ЗЕ є універсальна відговорка на всі випадки " Йдіть у сраку"!
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Пете-повестки,так бы настойчиво вручали.Или уже вопросов нет?
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Вручалі. Через фейсбук.
Но, когда Петро пріхаділ, судья срочно уходіл в дєкрєт.
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Гео Леросу Курехяну Геворгу Багратовичу хотели вручить повестку.... А на повестку можно посмотреть?
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Всё тайное становится явным...Шила в мешке не утаить...
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а ермаку и его братцу когда вручат...или они вне подозрений
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С такой зе-властью в Украине скоро появятся толпы политических узников.
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Ну і сукі...
Йдіть до Єрмака !
Ви не бачите, хто більший злочинець ?
За плівки подякуйте !
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Больше АДА зеленые ублюдки СБУ, ДБР ...больше !
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Как поступит Зеленский с Ермаком - эксперт Апрель 1, 2020Без рубрикиКомментарии

Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
Лучшей первоапрельской шуткой было бы сообщение, что президент Зеленский разогнал все свое бездарное и сомнительное окружение, собрал специалистов-патриотов (специалист - на первом месте) и приступил к выполнению предвыборных обещаний. Но никто в это не поверит. Потому что этого уже не произойдет.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
И Ермака он сейчас не уволит. Во всяком случае, не за признаки коррупционной деятельности.
Потому что офис президента, собрав в «Слуге» разношерстную дикую публику, давно вынужден перейти к финансовой схеме управления депутатами, как это было и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. А откуда деньги для депутатских зарплат и премий берутся? Да все из тех же коррупционных схем!
Часть - в общак на «решение вопросов», часть - на карман организаторам схем. И реанимация этого подхода для меня куда страшнее, чем совместное голосование «Слуг» и ЕС.
Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
А что будет? Судя по характеру записей, писал брата Ермака участник этих встреч, аппаратура был на нем. А теперь записи вбросили в Сеть. Вычислить писавшего человека несложно (в Сети уже есть предположительная фамилия). И если этот человек пошел на такой риск, то у него есть подстраховка - сотрудничество с одной из наших многочисленных спецслужб.
В тему:
- Кто записывал разговоры брата Ермака и кто еще на пленках - «Схемы»
- Лерос рассказал, как он получил «пленки Ермака»
Я бы поставил на НАБУ. Если сейчас Сытника, несмотря на его неэффективность и зашквары, таки оставят на должности, то это станет подтверждением моей версии.
В любом случае, разоблачительные материалы, по которым необходимо проводить срочное расследование, окажутся элементом политического торга нечистоплотных чиновников и будут в итоге похоронены.
И всё. Никакого отношения ни к законности, ни к справедливости, ни к предвыборным обещаниям, ни к надеждам общества.
С Днем дурака нас всех, дурака доверчивого, безответственного и покорного!
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Да, похоже что в итоге лолита и моника сплелись в бурной лесбийской любви. Геио здесь не при делах Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ - Цензор.НЕТ 7247
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tZE inform

@tZEinform

·5 мин

Вовочка, ты послушай нас. Истерящий Ермак натравливает на Лероса ГБР, прокуратуру и СБУ от твоего имени. Чтобы они ему не вручали, чтобы они не придумывали, за санкцией они придут в Раду ... И там их ждет колоссальный провал. Хочешь нырнуть в это г...о ? Так мы ласты принесем
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В качестве обвиняемого сразу ему повестку,пускай знает,как в такое время шпионить за уважаемыми людьми!
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а ермаку с брательником когда повестки принесут??
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Так ось звідки гроші на мерс -посипальники профінансували1 Хоч би притримав грошики на Мерс- так ніт же - таке тупе-жадібне і понтове
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Гласность и еще раз гласность и побольше трындежа с соцсетях - школа Вовки по нему жеи и трахнет! Победа будет за Леросом. ПРишедший к нам с хайпом в инете от него же и подохнет !
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