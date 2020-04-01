 Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусский чемпионат по футболу не был прекращен, несмотря на эпидемию коронавируса. Игры транслируют там, где раньше и не подумали бы этого делать. И по большей части смеются над нами", – говорится в заявлении фанатов футбольного клуба.

В обращении к другим активным болельщикам они отмечают: пока обществу будут врать о реальной картине распространения заболевания, гродненские болельщики не будут посещать как домашние, так и выездные матчи своей команды. Фанаты "Немана" призывают присоединиться к своей акции также болельщиков других клубов. Этот призыв уже поддержали ультрас солигорского "Шахтера".

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Гродненцы также призвали Белорусскую федерацию футбола приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.

Беларусь осталась единственной страной Европы, где национальный футбольный чемпионат и другие массовые спортивные мероприятия не были приостановлены в связи с эпидемией.

В Беларуси также официально не объявлен карантин из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко называет информацию о коронавирусе "психозом".

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