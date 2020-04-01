 Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Белорусский чемпионат по футболу не был прекращен, несмотря на эпидемию коронавируса. Игры транслируют там, где раньше и не подумали бы этого делать. И по большей части смеются над нами", – говорится в заявлении фанатов футбольного клуба.
В обращении к другим активным болельщикам они отмечают: пока обществу будут врать о реальной картине распространения заболевания, гродненские болельщики не будут посещать как домашние, так и выездные матчи своей команды. Фанаты "Немана" призывают присоединиться к своей акции также болельщиков других клубов. Этот призыв уже поддержали ультрас солигорского "Шахтера".
Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук
Гродненцы также призвали Белорусскую федерацию футбола приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.
Беларусь осталась единственной страной Европы, где национальный футбольный чемпионат и другие массовые спортивные мероприятия не были приостановлены в связи с эпидемией.
В Беларуси также официально не объявлен карантин из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко называет информацию о коронавирусе "психозом".
Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=I5-dI74zxPg&feature=emb_logo
Леусенко (з криївки)
Домашний арест: В Татарстане рабсеян выпускают из дома только по SMS-пропускам на 60 минут .
Такой аусвайс будет действовать в радиусе не более 1 км от дома. Если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в срок, его полиция привлечет к ответственности.
И может быть "говид19" вынесет ко всем чертям колхозную монархию в Беларуси, путинизм в Московии - на свалку истории.