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 Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19

Фанаты клуба "Неман" из Гродно заявили о бойкоте национального чемпионата по футболу из-за недоверия к официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусский чемпионат по футболу не был прекращен, несмотря на эпидемию коронавируса. Игры транслируют там, где раньше и не подумали бы этого делать. И по большей части смеются над нами", – говорится в заявлении фанатов футбольного клуба.

В обращении к другим активным болельщикам они отмечают: пока обществу будут врать о реальной картине распространения заболевания, гродненские болельщики не будут посещать как домашние, так и выездные матчи своей команды. Фанаты "Немана" призывают присоединиться к своей акции также болельщиков других клубов. Этот призыв уже поддержали ультрас солигорского "Шахтера".

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук

Гродненцы также призвали Белорусскую федерацию футбола приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.

Беларусь осталась единственной страной Европы, где национальный футбольный чемпионат и другие массовые спортивные мероприятия не были приостановлены в связи с эпидемией.

В Беларуси также официально не объявлен карантин из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко называет информацию о коронавирусе "психозом".

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186051
 
   
 Топ комментарии
 
Сразу видно - агенты Газдепа, трактор их вылечит
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да батька сказал вируса нет значит нет, он в Италии на футболе хорошо отдохнули, теперь по 1000 трупов грузовиками каждое утро вывозят, зато фанаты довольные остались.
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Имеют право защищаться как считают нужным, пока это не нарушает моего права наслаждаться весной.
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Имеют право защищаться как считают нужным, пока это не нарушает моего права наслаждаться весной.
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Сразу видно - агенты Газдепа, трактор их вылечит
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Зато на параше "настоящие фаны". "Мы все умрем".. Чем быстрее, тем лучше
Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19 - Цензор.НЕТ 4408
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усатый вам быстро объяснит, как вы не правы.
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да батька сказал вируса нет значит нет, он в Италии на футболе хорошо отдохнули, теперь по 1000 трупов грузовиками каждое утро вывозят, зато фанаты довольные остались.
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И правильно делают. В странах с диктаторскими режимами эпидемий не бывает. "Все хорошо, прекрасная маркиза" Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19 - Цензор.НЕТ 2392 . Вся Европа прекратила играть в футбол до лучших времен и только Беларуст продолжает чемпионат. Трактор Лукашенко помогает?
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Леусенко (з криївки)

Домашний арест: В Татарстане рабсеян выпускают из дома только по SMS-пропускам на 60 минут .
Такой аусвайс будет действовать в радиусе не более 1 км от дома. Если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в срок, его полиция привлечет к ответственности.

Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19 - Цензор.НЕТ 6030
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Ну да, в Беларуси и красной корее коронавируса нет.
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Молодцы - забота о своем здоровье трансформируется в активную гражданскую и политическую позицию. Футбольные ультрас Беларуси и Украины на первых рубежах этого фронта.
И может быть "говид19" вынесет ко всем чертям колхозную монархию в Беларуси, путинизм в Московии - на свалку истории.
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Когда держалось количество заболеваний до сотни держалось неделю,казалось что может и в чём то и есть логика в действиях Лукашенко..Ну а на вчера было 154,32 выздоровело и без летальных исходов.А сегодня 163 и двое летальных.Как т это уже по другому смотрится.
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