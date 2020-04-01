 Кабмин усиливает карантин: Запрет на посещение общественных мест без масок и прогулки в парках

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.
Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину .
В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 г. на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Соответствующие изменения с однодневным доработкой предложены к постановлению №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" на заседании Кабинета Министров. Постановление будет изложено в новой редакции.
дубинки с украинцами плохо работают...
менты отгребают потом обычно...
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2xZqS6S0Y
Зеленая власть начала бороться со своими основными избирателями
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Все про:Кабмин (11954) карантин (2016) Киев (18843) Кличко (2884) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)01.04.20 13:22 "Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.
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"Хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Прошу (жителей. - Ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!" - заявил Кличко.
Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить гулять по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.
Кличко просит Кабмин не допустить повышения цен на лекарства и продуктыБольше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные мерыЕсли не хватает ума и сознательности, пусть хоть так поймут, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина. ВИДЕОКабмин продлил карантин до 24 апреля (обновлено)Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта
СПОНСОРСКИЙ КОНТЕНТ
Николай Второй 866f0e92
Пусть это расскажет это тем кто приехал из за границы и заразил всех остальных
01.04.2020 13:24
+16 Maksim Perepelitca
.
01.04.2020 13:34
+14 Index_Dias
Масок нет, но вы дкржитесь
01.04.2020 13:25
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Влад Іванов
Зараз так живе Нью Йорк-з перших рук, з центру пандемії в США
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2xZqS6S0Y
А вот по набережным и паркам, в спальных районах, шарится нечего. Прошлые выходные билы крайне показательными, с толпами оленей сбившимися в кучу. С пьющими пивасик ровными пацанами и с хранителями очагов мангалов
Але там у замкнутому просторі у масці можно(бо це ж бабоси несуть) а у парку в тій самій масці ні???
Нормальные герои всегда идут в обход
https://www.youtube.com/watch?v=s7CZoaBGZjk
вот пример Адвокатик...
а! - тому, що ви їсте зябликів, а свій свояка бачить іздалєка!
В селі то можна відрегулювати по черзі, а в городі, коли йдуть тисячі - то неможливо.
По історії - правда та добро ЗАВЖДИ перемагали.
Просто логіка там інша.
Вопрос: Как по-Вашему выглядит победа над эпидемией?
Кстати, эпидемии ещё нет. 100 случаев на Киев - это не эпидемия, это импорт.
Как теперь жить в Конча-Заспе, из дома нельзя входить? Бедные люди...
жесткий режим борьбы с распространением инфекции. Уголовный кодекс Китая подразумевает самые суровые наказания - вплоть до смертной казни за сокрытие симптомов COVID-19.
Нарушение условий карантина может караться штрафом, арестом или тюремным заключением до трех лет. Если люди въезжают в страну и отказываются пройти меры карантинного контроля, их могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч юаней (примерно $700).
К высшей мере наказания могут приговорить пациентов с подтвержденным коронавирусом, если они отказываются от лечения и самовольно нарушают режим изоляции. Еще смертная казнь грозит тем, кто во время эпидемии нанесет медицинскому работнику вред с тяжкими последствиями или повредит защитную одежду персонала. Более того, под суд идут и люди, которых ловят на коррупции во время эпидемии, а также недобросовестные производители, продающие контрафактные лекарства.
Италия
Первая европейская страна, которая ввела строгие ограничения. Уже почти месяц, как там закрыты все школы, университеты, театры, музеи и даже бассейны. Отменены любые общественные мероприятия: от футбольных матчей до свадеб и похорон. Запрещено даже перемещение из одной провинции в другую (кроме неотложных поездок).
Пожалуй, это самые жесткие ограничительные меры на территории Европы со времен Второй мировой войны. Чтобы выйти из дома, житель Италии должен заполнить специальный документ: указать причины несоблюдения карантинного режима. Тех, кто нарушает эти правила, ждет тюремное заключение сроком до трех месяцев или штраф в размере до 206 евро ($ 227).
Южная Корея
В конце февраля приняты поправки в законодательство, позволяющие эффективнее противостоять коронавирусу. За нарушение режима госпитализации или карантина предусматривается штраф в размере до 10 млн вон (около $8200) или тюремный срок до одного года.
Россия
В Москве период с 28 марта по 14 апреля объявлен режим самоизоляции. Гражданам вне зависимости от возраста запрещено покидать дома без важной причины. Исключение составляет поход в продуктовый магазин, обращение за медицинской помощью, выгул собак и поход на работу. Административного наказания за нарушение режима пока не предусмотрено.
За несоблюдение карантина лицам, контактировавшим с зараженными или находящимся в больнице на карантине или находящимся дома до постановки точного диагноза, грозит административная или даже уголовная ответственность. На данный момент за побег с карантина предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей.
Если же в стране будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, наказывать рублем станут сильней: штрафы для физических лиц вырастут от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических - 200 - 500 тысяч рублей.
Если же эти нарушения карантина повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят от 150 000 до 300 000 рублей, для должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 500 000 до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - штраф от 500 000 до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался.
Сингапур
За нарушение закона об инфекционных заболеваниях положен штраф в размере до 10 тысяч сингапурских долларов (около $7000), а также тюремное заключение на полгода. Такие же наказания ждут руководителей организаций, которые не могут обеспечить рассадку сотрудников и посетителей на дистанцию в один метр.
Индия
Любой человек, который выйдет на улицу без уважительной причины, будет наказан в соответствии с законом о борьбе со стихийными бедствиями. Нарушителю может грозить штраф и лишение свободы вплоть до двух лет. В сети даже есть видео, как полицейские бьют палками людей, которые не отсидели карантин.
Кстати, в нескольких штатах Индии придумали и оригинальную технологию: штамповать всех, кому положено сидеть в изоляции, несмываемой отметкой на левой руке.
В общественных местах запрещено одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи. Также люди должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.
Статью 54 Кодекса Узбекистана об административной ответственности под названием "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" дополнили нормой: "нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа в размере 1 115 000 сумов". Это около 117 долларов.
Кыргызстан
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если оно вызвало массовое заболевание, предусмотрен штраф в размере 260-300 тысяч сомов (почти $ 4000) или лишение свободы от двух с половиной до пяти лет.
Казахстан
Нарушившим предписанные нормы грозит штраф в размере 12 805 тенге ($34).
Кроме того, в условиях ЧС за несоблюдение карантина предусмотрен штраф 10 МРП и арест до 15 суток.
За неповиновение представителя власти в период ЧС предусмотрен штраф до 2 000 МРП; исправительные работы в том же объёме; общественные работы до 600 часов; ограничение или лишение свободы до двух лет.
Франция
В соответствии с Кодексом общественного здравоохранения Франции, "с целью предотвращения и ограничения последствий возможных угроз для здоровья населения, в частности эпидемий", министр здравоохранения может предписать "любую меру, соразмерную действующим рискам".
С 17 марта в стране введен строгий карантин. На городских улицах много военных и полиции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку и на работу. Для этого человек должен иметь при себе объяснительную записку (форма опубликована на сайте МВД), где указаны его паспортные данные и причина выхода из дома.
Если житель Франции появится в общественном месте без этого документа, либо если в нем не указана уважительная причина, полицейские выпишут штраф размером 135 до 200 евро ($ 148-220). За сопротивление полиции предусмотрен штраф от 30 000 евро ($ 33 000). За четыре нарушения, совершенные в течение 30 дней, грозит 3750 евро ($ 4132) штрафа и до 6 месяцев тюрьмы.
Испания
За несоблюдение приказов, запретов, инструкций или запросов, которые сделаны компетентными органами во время чрезвычайного положения, предусмотрены штрафы от 1500 до 600 000 евро. За нарушение карантина - 3 тысячи евро ($ 3305). За повторное нарушение могут посадить в тюрьму сроком до одного года.
Великобритания
С 26 марта действует система штрафов: за первое нарушение карантина придется выложить 60 фунтов (или 30, если оплата будет произведена в течение двух недель). Это $ 74 или $ 37. За повторное нарушение надо раскошелиться на 960 фунтов ($ 1187).
1 Создает дефицит масок для медиков. В Германии например наоборот не рекомендуют здоровым людям носить маски и действует принцип: "Оставь маску для врачей"
2. Заставляет здоровых граждан бегать по аптекам и там заражаться в поисках этих самых масок. А иначе как теперь идти в магазин без маски?
3. ПРогулки в парках -- это было реальная отдушина людей что бы не сойти с ума в квартире.
НЕ БЕГАЛИ ни за масками, ни прогуливались в парках.
64 дня в квартире!
А с нашими полумерами толку не будет.
Вместо того что бы закрыть границы еще месяц назад, они начали свозить людей с эпицентра пандемии. И ведь начали все правильно с обсервации в Санжарах, но на большее их не почему то хватило.
А теперь сотни тысяч потенциальных носителей вируса наводнили страну, которых власть не может заставить уйти в самоизоляцию и теперь они решили отыграться на всем населении.
Нарушителям карантина грозит штраф в 142 швейцарских франка ($ 147), который при повторном нарушении в течение двух недель вырастет до 1586 швейцарских франков ($ 1651). А за несколько несанкционированных выходов из дома в течение ближайшего месяца незаконопослушный житель Швейцарии рискует угодить в тюрьму на полгода.
Чехия
Любого человека, который нарушает режим изоляции, ждет штраф размером до 3 миллионов чешских крон (около $ 130 000).
Польша
Введены штрафы в размере до 5 тысяч злотых ($ 1212) за несоблюдение карантина и за сокрытие информации о заболевании.
Румыния
За нарушение карантина можно получить штраф в размере до 20 000 леев (около $ 4562). За преднамеренное распространение вируса могут завести уголовное дело.
Хорватия
С граждан, нарушающих режим самоизоляции, взимают штраф в размере 8 000 кун (более $ 1150), при последующих попытках нарушения режима сумма повышается до 60 000 ($ 8 700), максимально - до 120 000 кун (около $ 17 400).
Норвегия
Власти страны объявили о введении штрафа за нарушение правил домашнего карантина или домашней изоляции в 20 000 крон (почти $ 1900). Также предусмотрен 15-дневный тюремный срок.
Мальта
Карантинные меры распространяются на всех граждан, прилетевших из-за границы, независимо от страны. Для нарушителей режима предусмотрен штраф в 3000 евро ($ 3300) в день, проведённый вне дома.
Израиль
За нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до трех лет, если карантин нарушен намеренно - срок до семи лет. Также предусмотрен штраф в размере 3 тысяч израильских шекелей ($ 820).
ОАЭ
Там действуют весьма жесткие меры за нарушение карантина: пять лет тюрьмы и штрафы размером от 48 000 ($ 13 000) до 100 000 дирхам ($ 27 000).
США
Размер штрафов за нарушение правил поведения в условиях коронавируса отдали на откуп штатам. Многие не отказали себе в удовольствии позверствовать. Самые жесткие меры инициировали Техас, Южная Каролина, Нью-Гэмпшир и Миссисипи - там нарушение самоизоляции приравняли к уголовному преступлению. Не пожалели своих жителей и власти штата Вайоминг: штраф до $ 10 000 или годовое тюремное заключение.
Аргентина
Нарушение карантинного режима карается заключением на срок от 3 до 15 лет и штрафом в размере до 100 000 аргентинских песо ($ 1600). Те, кто нарушает "меры, принятые компетентными властями для противодействия проникновению и распространению эпидемии", могут быть осуждены на срок от шести месяцев до двух лет.
Австралия
Самостоятельно определять наказание разрешили и австралийским штатам, и потому их размер оказался разбросан. За отказ от самоизоляции граждане, зараженные коронавирусом, могут лишиться свободы на срок до года или приговорены к штрафу в размере до 81 000 австралийских долларов ($ 50 000).
Вот прошлые выходные и показали как гуляют толпы на улице
кладу
буду класть
свои 40 см...
А теперь пусть кабмин покажет места подготовленные для карантина. Подготовку больниц, но не специально выбранной для репортажа, а обычной районной или областной больницы. Спросит у медиков о наличии средств защиты. Как они быстро могут сделать тесты, как они могут помочь людям и обезопасить себя.
А то у нас все только красиво по телевизору. А куда не глянешь, везде писец.
Да и пожелание. Пускай все министры и зееленский ходят в масках пожизненно, как карма, что бы их издалека узнавали и помнили о зеленой чуме.
Киев, Киевская область, Подольский Опубликовано с мобильного в 12:54, 8 марта 2020, Номер объявления: 581088376
А то у нас отморозки из Вьетнама двери сломали в аэропорту, приехавшие из бали сбежали из гостиницы, дура с Черн. области заразила десятки людей и никто ни за что не ответил.
А наши придурки не знают, как бюджет наполнить.
Элементарно!