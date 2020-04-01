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 Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук

Правительство Беларуси временно запретило вывозить из страны гречку, чеснок и лук.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров Республики Беларусь, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186049
 
 
 Топ комментарии
 
ЗАварите термосок шиповника (шипшины) там витамина Ц больше чем во всяких цытрусах-фигитрусах. рекомендую!!!1
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пока нє напряжока. з крєветками та другими морєфруктами тоже )
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лук уже не актуален, корень имбиря наше все, повыгребали из супермаркетов под чистую
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ЗАварите термосок шиповника (шипшины) там витамина Ц больше чем во всяких цытрусах-фигитрусах. рекомендую!!!1
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под этой аббревиатурой скрывается таежнЫй союз *****?
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- куме, 100 грам є?
- так. з вас 3 цибулини, та 3 головки часнику.
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Бєларусь закуповує бараболю в Україні
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До полного набора не хватает керосина, мыла и спичек.
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а сябры всё луком и чесноком лечатся? ну да, у нас тоже много таких умников.
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У меня много чеснока и лука. В этом году посажу еще больше.
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