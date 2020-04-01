 Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Гражданин Российской Федерации в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ.

Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинскую армию, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины. В обход пункта пропуска пересек государственную границу и легализовался как беженец.

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В течение года россиянин изучал обстановку вокруг воинских частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей. В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные, и ссылался на якобы преследования российскими правоохранительными органами. В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одну из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пользуясь нормами Указа Президента "О Положении о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

На территории нашего государства для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи. Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины, в отношении иностранца приняты меры предосторожности.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. За совершение лицом преступления по ч. 1 ст. 330 (передачи или сбор сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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