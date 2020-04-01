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 Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел по агентурному проникновению в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Гражданин Российской Федерации в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ.

Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинскую армию, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины. В обход пункта пропуска пересек государственную границу и легализовался как беженец.

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В течение года россиянин изучал обстановку вокруг воинских частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей. В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные, и ссылался на якобы преследования российскими правоохранительными органами. В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одну из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пользуясь нормами Указа Президента "О Положении о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

На территории нашего государства для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи. Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины, в отношении иностранца приняты меры предосторожности.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. За совершение лицом преступления по ч. 1 ст. 330 (передачи или сбор сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186048
 
   
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Кстати оказывается у них есть и ещё один братец имеющий видимо и российское и украинское гражданство и проживающий в Ленинграде. Короче семейка ещё из тех. Довольно мутная история и с так называемым "бизнесом" суть которого трудно понять и откуда появился этот "друг детства и партнёр по бизнесу" рядом с Зельцем. Второй братец вообще непонятно какими "научными исследованиями" и в какой области науки занимается. Третий так вообще полный сумрак. Странно они как то уж очень вовремя нарисовались вокруг этого клоуна. Мутные они какие то. Нет веры им почему то,особенно тому что трётся около зельца и вывозил того зачем то в Оман,но уж точно не на верблюде покатать его и его бабу с тёщей. Ведь вразумительного ответа что там делали они с Зеленским так и нет.
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У нас агенты Кремля сидят в Верховной Раде и в Кабмине. И что Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1621?
Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6546
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Був колись такий "колишній" ФСБшнік Богданов,памятаєте? Цікаво,де він зараз...?
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Це хєрня. А ось як вони влаштували свого агента ФСБ на посаду Президента України, оце круто!
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Моя подяка і шана найнижчим чинам сбу.
(Маю надію за життя спробувати написати "сбУ" великими літерами.)
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..на руках у "паффстанцофф"-засранцофф со их руцке таварисчи имеются подробные и поименные списки наших ВСУушников, от солдата и до генерала..вопрос, кто сливает?..работа контрразведки уже 6-й год как не выполнена...
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Ежели не будет толку-расстрелять. Война есть война!
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