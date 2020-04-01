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 Политика Украины
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 ЕС заявил о непризнании указа Путина, запрещающего иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму

Европейский Союз заявляет, что не признает указ президента Российской Федерации Владимира Путина, которым он внес большую часть территорий оккупированного Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, в которых иностранцам запрещено владеть землей.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ЕС также отметили, что этот указ является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это - "еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове" и также может привести к необоснованному лишению имущества.

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"ЕС продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

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В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Источник: https://censor.net.ua/n3186047
 
   
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Пока ЕС продолжает покупать российскую нефть и газ, России глубоко насрать на все признания или не признания ЕС указов путина...
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...крысы в Украинском Крыму могут владеть только норой на глубине до 2-х метров и то, если Украина позволит!
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Та відключити їх від СФІВТ... хай лапті їдять
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Украина может в ответ на указ Путина национализировать частную

собственность (недвижимость)граждан РФ на своей территории.
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надо им санкции врезать, руцкие идиоты понимает только если им сделать больно, остольное они принимает как слабость, так же как и гопник, если скажешь что так нельзя, так плохо, он начиньёт идиотские аргументы приводить а если дать по хлеборезке, то становиться спокоиным и всё сразу понимает, даже без слов - также и рассея и её стадо да и пастухи стада.
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Так сделали санкции, вот сидим ждём конца рашки. Скоро будет дефолт, потом распродажа земли и опять сядем и будем ждать. Я прям на грядке в Польше буду ждать.
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ЕС повинен заявити про не визнання Путіна в Криму.
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