 ЕС заявил о непризнании указа Путина, запрещающего иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ЕС также отметили, что этот указ является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это - "еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове" и также может привести к необоснованному лишению имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США

"ЕС продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.