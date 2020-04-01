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Все про:Кабмин (11954) Европейский суд по правам человека (652) Малюська Денис (55)

 Правительство создало комиссию для исполнения решений ЕСПЧ

Кабинет Министров на заседании 1 апреля принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека. Такой шаг позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного исполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, Украина занимает третье место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде.

По его словам, количество заявлений по таким делам против Украины достигает 8700, что составляет 14,5% от общего количества зарегистрированных Европейским судом дел относительно 47 государств-членов Совета Европы.

"По состоянию на 20 марта 2020 года Европейским судом принято 1434 решения, которыми констатировано нарушение Украиной положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней. Мы должны обеспечить исполнение этих решений ЕСПЧ", - сказал Малюська.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186045
 
 
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Получается в Украине больше, чем в других странах Европы нарушаются права человека. Это результат майдана?
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Это результат действий таких кремлевских мразей, как ты. Теперь лугандонская сепарско-рнашиская биомасса будет подавать на Украину в суд, за то что жопочленцы ордил им разхренячили дома и разокрали их бизнес. Так что, тварь мокшанская, и тебя, падаль, тоже вычислим. Всех найдем. Пиши побольше против Украины и узнаешь.
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В ********** без всякого Майдана в 2015 принят закон, разрешающий не признавать решения ЕСПЧ.
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Штепе выплатили компенсацию за её мучения по решению европейского суда по правам человека, с созданием комиссии дела пойдут веселей. Я бы и председателя предложил -Сивоха, как раз оказался сейчас не при делах
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Готуються до правових наслідків від правової ж вакхчналі' стосовно справи Шеремета? Отже, визнають, що справа липова і закінчиться компенсація и Антоненко, Дугар і Кузьменко.
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