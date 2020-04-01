 У инфицированной COVID-19 жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.
"Сегодня пришел результат ПЦР-диагностики новорожденного женщины из города Ирпень Киевской области, больной COVID-19. К счастью, ПЦР-анализ отрицательный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей. Через несколько дней сделаем повторный анализ", - заявил он.
Напомним, 24 марта стало известно, что беременную женщину из Ирпеня госпитализировали с подозрением на коронавирус.
25 марта женщина родила мальчика. Ребенка поместили на карантин.
А эта, наверное, жива - будет изолирована до выздоровлении.
А что у нас так мало заболевших - это потому что в стране здоровый дух и отлично развитая медицина.
Вовсе не потому, что тестов нет, а на те что есть в сутки можно получить лишь 1200 результатов (в Германии 500.000 в неделю).
Главное не мандражируем, всем на заметку.
"фи" - могла написать только женщина
Каким нахер боком этот вор к рождению здорового ребёнка у больной роженицы?