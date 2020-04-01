 Рост цен на социально значимые товары остановлен: некоторые продукты даже подешевели, - Шмыгаль

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Глава правительства (Денис Шмыгаль. - Ред.) сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели", - сообщили в ОП.

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