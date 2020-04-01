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 Рост цен на социально значимые товары остановлен: некоторые продукты даже подешевели, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что рост цен на социально значимые товары прекратился.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Глава правительства (Денис Шмыгаль. - Ред.) сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели", - сообщили в ОП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186042
 
 
 Топ комментарии
 
остановлен рост, ага. деньги кончились у людей, не берут по 45 гречку.
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це де? В буфеті верховної ради?
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ты не преЗЕдента, ты меня заверь...вы там о..ели все.. картошка -18, лук - 16, масок нет или барыжат от 50 грн...
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остановлен рост, ага. деньги кончились у людей, не берут по 45 гречку.
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подешевело меньше чем было до подорожания? иначе это не подешевело...
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Остановлен?а кто его останавливал?
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секите фишку, есть продукт, условно назовем его сахар, который стоит 10грн за кг. Начинается ажиотаж, повышаем цену до 20. Покупают? повышаем до 30. Опа, заволновались, стали законами тыкать, сбрасываем до 15 и объявляем что "некоторые продукты стали даже дешевле". В любое удобное время повторяем алгоритм = вы успешный бизнесмен.
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ты не преЗЕдента, ты меня заверь...вы там о..ели все.. картошка -18, лук - 16, масок нет или барыжат от 50 грн...
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а есть ли в продаже некоторые подешевевшие продукты?
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Звичайно є : цибуля була 2 тижні тому 7-9грн за кг-а сьогодні вже 24! На питання а чого так дорого-стандартна відповідь для лохів "Так а доллар как подорожал -то !" Причому цибуля наша - не імпортна!
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))точно, для лохів. всі давно знають, шо 2 тижні тому по 7-9 грн була мілка. а сьодня - крупна, по 24!
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Есть, но только в буфете Кабмина и Администрации Президента.
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Да хоть бы парочку таких подешевевших назвал) Сказочник...
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....этот тоже балалайка. в позапрошлом веке лечили кровоспусканием. пора к врачу)
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Доллар растет - цены повышаются, доллар падает - остаются на месте. Вся суть инфляции )
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не, цены растут в обоих случаях. В первом случае оправдание - что мы покупаем все за доллары, потому цены в гривне выросли. А во втором случае оправдание - национальному производителю не выгоден высокий курс гривны!
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что рост цен на социально значимые товары прекратился - а простий народ коли це побачить
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Зебилы радуются, пока в магаз не сходят.
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Если гарант кушает сыры по цене в 57 грн. за кило, то да, подешевело.
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страна не пуганных правящих имбецилов))))
главное что шмыгаль доложил бубочке, то есть повесил лапшу на уши янелоху?))))
ну а янелох ему поверил ))))
а интересно, граждане поверили?))))
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Це звичайно не "социально значимые товары" але всетаки!!!
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Остановлен рост цен , это должно означать, что цены вернулись на докоронарный уровень, а на социальнозначимые товары снизились. Тогда это нормальная работа правительства.
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Врешь ....Тока из похода. Сегодня открыли рынок. До этого ,супермаркеты, в отсутствии рыночных конкурентов, сговорились и подняли цены на овощи. Например ,картошка с 8 до 17гр,лук с7 до 20 гр и т.д.На рынке поглядели на супермаркет и картошка -22гр.... Чтобы у тебя очи повылазили от такой стабилизации.
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Цены задрали в разы, теперь бодро рапортуют о снижении на некоторые(единичные) продукты на 10-20% . Хитрожопый бизнес.
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Под Херсоном свежие огурцы 20-30грн. Налетай!
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Шмыгаль не парься по пустякам. Даже если ты сделаешь продукты бесплатными тебе всё равно насрут на голову. Такая у порохоботов добрая традиция.
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