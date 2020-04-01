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 Судья столичного Хозсуда Джарты, заболевшая коронавирусом после отдыха в Куршевеле, рассказала о выздоровлении

Виктория Джарты смогла обнаружить болезнь, сделав в частной клинике ПЦР-тест на коронавирус и компьютерную томографию легких. По данным Цензор.НЕТ, Джарты наряду с украинскими богачами праздновала 8 марта в Куршевеле, который к тому времени уже стал рассадником инфекции.

Свой рассказ о выздоровлении Виктория Джарты опубликовала в "Судебно-юридической газете", информирует Цензор.НЕТ.

"Изначально это казалось обычной простудой: мои симптомы сильно отличались от тех симптомов COVID-19, о которых я читала, а обследования у врача, анализ крови и рентген вообще не предвещали никакой беды", — написала судья.

Ради собственного спокойствия она сдала ПЦР-тест в частной клинике, а подруга уговорила сделать КТ легких. "Если бы не ее поддержка и помощь, я бы и не знала, что уже неделю хожу с воспалением легких без каких-либо симптомов", — отметила Джарты.

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Судья предупредила коллег о своей болезни и легла в Александровскую больницу. Джарты не указала, сколько времени провела на больничной койке. Но отметила, что здорова и выписана.

"Да – страшно, да – заразно и, да, боязно. Но на фоне растущей в геометрической прогрессии статистики заразившихся людей очень хотелось бы видеть такую же статистику людей, которые успешно преодолели все сложности этого коварного заболевания! Я хочу, чтобы люди знали: есть истории болезни с положительным окончанием, каким был и мой случай!" — написала она.

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По данным Цензор.НЕТ, Виктория Джарты наряду с другими богатыми и влиятельными украинцами отмечала 8 марта на французском горнолыжном курорте Куршевель. Известно, что в этом же время там отдыхали миллиардер Валерий Хорошковский и нардеп Сергей Шахов, позднее заболевшие коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3186041
 
 
 Топ комментарии
 
Вікторія Джарти - дочка подєльніка овоча Василя Джарти.... пристроїлася, сука, на хлібну посаду
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доця крымского Джарты (руководил АРК), бабла горы, конечно же, трудового...
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Эта та клуша, что с Шаховым и Хорошковским по Куршавелям шарилась? Она же дочка одиозного рыга из команды Овоща
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Вікторія Джарти - дочка подєльніка овоча Василя Джарти.... пристроїлася, ****, на хлібну посаду
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Судья Киевского Хозяйственного суда Виктория Джарты)
"Хорошие" у нас судьи, и прокуроры интересные)
В Курашеле, на последние сбережения отдыхала, бедняга, там и подцепила корону.

ЭЯ хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним завершенням, - суддя столичного Госпсуду Джарти розповіла, як перехворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 1985
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Да нет... Слесаря дочь - Петровича Джарты! У нас же суды обновились и народ судяд судьи из народа...
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Эта одна из тех тварин, которые летали в Куршевель в разгар эпидемии в Европе вместе с нардепом Шаровым и прочими известными персонажами. А теперь она корчит из себя страдалицу и хочет что-то там миру поведать. Тьфу.
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Дружина славетного турецького голкіпера Рюшту Речбера розповіла, як він бореться з коронавірусом
Про це Ішіл Речбер написала в сторіс в Instagram.
Рюшту Речбер через коронавірус перебуває у важкому стані, а останні три доби, за словами його дружини, були важкими.
"Останні 72 години були важкими. Сподіваюся, далі буде краще. Нескінченна подяку всім, хто з нами. Це боротьба організму з новим вірусом, який мутував і невідомий нашому тілу. Не переконуйте себе, що у вас просто симптоми застуди. Якщо вам пощастило, у вас є час, який не можна втрачати", - написала Ішіл Речбер.
За її словами, дуже важливо якомога швидше встановити діагноз.
"Вірус не знаходиться в горлі і носі багато днів і швидко переміщається туди, де йому більше подобається, - в легені. Там він швидко поширюється, і починається пневмонія. Після цього перші три доби критично важливі. Температура зростає, з'являються дивні симптоми, яких ніколи раніше не було. Слабкість, втрата апетиту. Шкіра і губи стають сірими. Дихання частішає і стає важким, нескінченний кашель, людина не може говорити, пульс перестає бути стабільним", - написала жінка.
46-річний Рюшту Речбер займає перше місце за кількістю зіграних матчів у складі національної команди Туреччини (120). Зі збірною він ставав бронзовим призером чемпіонатів світу (2002) і дійшов до півфіналу Євро-2008. На клубному рівні він виступав за "Бешикташ", "Фенербахче", "Антальяспор" та іспанську "Барселону". 31 березня стало відомо, що бронзовий медаліст чемпіонату світу-2002 у складі збірної Туреччини Рюшту Речбер перебуває у критичному стані через коронавірусну хворобу.

https://espreso.tv/news/2020/04/01/druzhyna_khvorogo_na_covid_19_pryzera_chs_z_futbolu_rozpovila_yak_vin_boretsya_za_zhyttya
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Небожители обос&ались и поголовно побежали сдавать с частные клиники анализы. Надеюсь их лечат в палатах для нищебродов?
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Нет, судьи, прокуроры, депутаты и чиновники в Александровской, в Киеве, больница для ВИПов, гораздо лучше оборудованная чем другие, для богатых жлобов.
ПЦР-тест в частной клинике - 16000 грн
КТ легких 1500 грн.
Для "них" это копейки, для обычного рабочего класса это хорошие деньги, которые не потратят на частные клиники, нужно семью кормить. И рабочий класс в Александровскую больницу не положат, направят в какую то районную, местную, с обосс@ными матрасами и неработающими ИВЛ.
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Судья... У них всё не по человечески. Да и не жалко их.
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Как человека - жалко... Как "судью" из 2небожителей-нуворишей" - ни грамма!!!
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Э нет, звИзда, счастливый конец твоей истории другой...
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доця крымского Джарты (руководил АРК), бабла горы, конечно же, трудового...
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он закончил свои героические будни во славу паханата, руководя Крымом... оциня все сиятельные падлы горевали, даже какую-то награду дали... посмертно Я хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним завершенням, - суддя столичного Госпсуду Джарти розповіла, як перехворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 4812
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пани джарты, уточните пожалуйста, вы какаете колбасками или лепешечками
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Эта та клуша, что с Шаховым и Хорошковским по Куршавелям шарилась? Она же дочка одиозного рыга из команды Овоща
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Нищим такое не светит, особенно в сельской больнице, остается одно - карантин (((((
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Вська Джарты загнулся от рака легких. Этой девахе надо следить за своим здоровьем.Может передаться склонность по наследству.
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это дочка предателя Джарты.. который готовил захват Крыма русней, но здох от рака до 2014 г ..
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Жалко, может ещё раз заразишься, сволоччьь?
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так... а где в истории про судью "положительное окончание"?
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не розстроюй народ. Твоєму одужанню вони точно не зрадіють...
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Вирус не взял. Осталась надежда на рак, как папашке.
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что может делать украинский судья хозяйственного суда в куршавеле на собрании олигархов и коррупционеров из стран СНГ?

Мне кажется одного этого факта достаточно, что бы как минимум проверить наличие конфликтов интереса всех участников этой "сходки".

Короновирус тут скорее случайность и не главная причина возможно необходимой изоляции для судей которые считают такое поведение нормальным.
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Є менш оптимістична інформація. Якщо правда, то тут велике питання, що краще - чи вмерти, чи решту життя існувати нікчемним немічним інвалідом, якому нема куди дітись від задухи ані на хвилину.

Тысячам пациентов, переборовших коронавируc, грозит поражение легких, сердца и других органов, причем на выздоровление уйдет до 15 лет, предупреждают специалисты по интенсивной терапии.
Ущерб, нанесенный вирусом напрямую, а также интенсивные медицинские процедуры, необходимые для спасения больных в критическом состоянии, приведут к образованию рубцов на легких, повреждению нервов и психологической травме, предупреждает Факультет интенсивной терапии, отвечающий за подготовку врачей-реаниматологов в Великобритании.
Анализ заболеваемости коронавирусом в Китае и других странах показывает, что у 17% пациентов, поступивших в интенсивную терапию, развивается синдром острой дыхательной недостаточности - летальное заболевание с уровнем смертности порядка 40%.
«Воздействие коронавируса на интенсивную терапию в корне изменит методы работы сестринского и врачебного персонала во время пандемии и ее интенсивность», - сказал доктор Дэниэл Брайден (Daniel Briden), заместитель декана Факультета интенсивной терапии.
Синдром острой дыхательной недостаточности вызывает мощную воспалительную реакцию в легких, которая приводит к утечке жидкости из кровеносных сосудов в пространства, где полагается быть воздуху. Дыхание без медицинской помощи становится невозможным.
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Да нам как-то пох*й на тебя, шо болела, шо не болела...
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А почему ее положили в Александровскую больницу? Туда же только тяжелых берут? Почему не дома, как все остальные, на карантине с антибиотиками?
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Дочь бандита - судья. Ну и , что остается ждать от таких судей?
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Надавала послуги секс-ескорту за призначення на хлібну посаду?
Останнім часом багато таких судДІВОК розвелося.
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Угу..Наверняка заразилась орально во время конкурса на должность.Хотя для таких ************ и анал не табу.
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