 Судья столичного Хозсуда Джарты, заболевшая коронавирусом после отдыха в Куршевеле, рассказала о выздоровлении

Свой рассказ о выздоровлении Виктория Джарты опубликовала в "Судебно-юридической газете", информирует Цензор.НЕТ.

"Изначально это казалось обычной простудой: мои симптомы сильно отличались от тех симптомов COVID-19, о которых я читала, а обследования у врача, анализ крови и рентген вообще не предвещали никакой беды", — написала судья.

Ради собственного спокойствия она сдала ПЦР-тест в частной клинике, а подруга уговорила сделать КТ легких. "Если бы не ее поддержка и помощь, я бы и не знала, что уже неделю хожу с воспалением легких без каких-либо симптомов", — отметила Джарты.

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Судья предупредила коллег о своей болезни и легла в Александровскую больницу. Джарты не указала, сколько времени провела на больничной койке. Но отметила, что здорова и выписана.

"Да – страшно, да – заразно и, да, боязно. Но на фоне растущей в геометрической прогрессии статистики заразившихся людей очень хотелось бы видеть такую же статистику людей, которые успешно преодолели все сложности этого коварного заболевания! Я хочу, чтобы люди знали: есть истории болезни с положительным окончанием, каким был и мой случай!" — написала она.

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По данным Цензор.НЕТ, Виктория Джарты наряду с другими богатыми и влиятельными украинцами отмечала 8 марта на французском горнолыжном курорте Куршевель. Известно, что в этом же время там отдыхали миллиардер Валерий Хорошковский и нардеп Сергей Шахов, позднее заболевшие коронавирусом.