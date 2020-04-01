 Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "По месту регистрации народного депутата Украины Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ чтобы получить повестки.

Должен заметить: такой сумасшедшей скорости работы СБУ я не видел. Напоминает голосования ВРУ за кума Порошенко, Луценко: когда очень надо, то могут же".

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.