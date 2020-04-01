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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14511) Найем Маси (84) Лерос Гео (50)

 Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем

Адвокат Маси найем рассказал о ситуации с приездом сотрудников СБУ на адрес регистрации проживании народного депутата Гео Лероса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "По месту регистрации народного депутата Украины Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ чтобы получить повестки.

Должен заметить: такой сумасшедшей скорости работы СБУ я не видел. Напоминает голосования ВРУ за кума Порошенко, Луценко: когда очень надо, то могут же".

Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3186036
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ больше нечем заняться как крышевать вора-взяточника и предателя у власти Ермака, или раскрытие почем стоит должность в правительстве Зенелоха это сдача национальных интересов Украины, и раскрытие торговли должностями это предательство. Да здравствует парашостан 2 но в более извращённой маргиональской форме
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пуштунське лайно не змогло обійти Порошенко
Порошенко - необхідний!
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І як тут без Порошенка? 😁 Оксюморон! Цікаво, яка логіка була у Найємв?
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нє, лерос - розбійник і ним займається сбу лейтенанта баканова івана...
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пуштунське лайно не змогло обійти Порошенко
Порошенко - необхідний!
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Как коммуняки, те тоже погонялово носили - троцкий, сталин, членин.
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так він творча людина, має мати псевдонім, як режисер-оператор
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а хто така Норма Джин Мортенсон?
чого вона так соромилася свого імені?
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Цю таємницю мурлін мурло забрала з собою в могилу.
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У него есть достойный сценический псевдоним
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"А как дышал, как дышал" (с)
Какие были сочные анти-коррупционные лозунги! Как всё грозились очистить! А чем закончилось? Цепной собакой Венедиктовой на страже интересов предателя ермака. Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 1604
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І як тут без Порошенка? 😁 Оксюморон! Цікаво, яка логіка була у Найємв?
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СБУ больше нечем заняться как крышевать вора-взяточника и предателя у власти Ермака, или раскрытие почем стоит должность в правительстве Зенелоха это сдача национальных интересов Украины, и раскрытие торговли должностями это предательство. Да здравствует парашостан 2 но в более извращённой маргиональской форме
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публичные дома же закрыты на карантине - поэтому заняться нечем )
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Жеруть слуги народні (тьху,пля), одне одного,як павуки в банці. Що,власне,не може не радувати...
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Наєл, а при чому тут робота летьох в СБУ до голосування у Верховній Раді?
Ти ще пригадай турборежим голосувань твоїх же зелених придурків.
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Щуры -павлики морозовы огрызаются.Сльозу давлять за щирого украинця.Не перевелись они со времён Кучмы.
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Нікого не буду розігрувати сьогодні.

Той жарт, який природа створила з 73％ моїх співвітчизників - не переплюнути.
(ц)
А от привітати - привітаю.

Співробітники СБУ приїжджали на адресу місця реєстрації нардепа Лероса, щоб вручити повістки. Увечері ми самі їх заберемо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8234
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У нас СБУ швидше бореться за тих ,хто здає корупціонерів ,ніж вона ловить сєпарів ,які вільно зараз гуляють по містах України . Зелені ,я вас вітаю ,ви це зробили разом.
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Тепер до ворогів наріду окрім добровольців, волонтерів і активістів приєнались і борці з корупцією. Я не буду казати хто зробив це разом - ви всі їх знаєте.
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А як там обіцянки 10% за корупціонера?!
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А я думав Лерос новий младоолігарх - після таких сум хабарів на 10% реально можна піднятись!...
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перчуки, отрабатывающие заказ за право ходить широкой походкой (ксива пружинит в области нечёсанной мохры) и под прикрытием власти мутить под себя витамин дэээ...
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