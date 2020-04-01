 Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственной вентиляции легких

Об этом Маск сообщил в Twitter Маска, передает Цензор.НЕТ.
По словам Маска, у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), которые они готовы разослать их по миру. Бизнесмен не уточнил количество аппаратов.
"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование – чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал Маск.
Ранее сообщалось, что автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc предоставили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.
А от ...
Маланська солідарність означає солідарність ЛИШЕНЬ з маланцями - навіть на шкоду ВСЬОМУ світові, а не лише в Україні !!!... СВОЛОТИ!
Як тільки портал "Воля народу" розмістив статтю, про мій алгоритм подолання пандемії (http://volianarodu.org.ua/…/Vidomyy-naukovets-zaproponuvav-…), укр.нет взяв її до анонсу... Але як тільки дочитали до того місця , де я критикую владу маланців за те, що вони позакривали свої мейли, шоб ніхто не зміг ні внести їм свої пропозицій, ні покритикувати... МАЛАНСЬКИЙ укр.нет моментально - не лише ВИДАЛИВ поточне повідомлення, але й видалив його з історії повідомлень зі стрічки повідомлень... (а це вже -ФАЛЬСИФІКАЦІЯ історії повідомлень)
А от повідомлення: "14:57
Юрий Ткач из "Квартал 95" удивил "звериным" гримом на лице (фото) (Politeka)" висить вже майже дві години в "поточних повідомленнях"
-МАЛАНЦІ з укр.нету - ВИ небачена СВОЛОТА !!!
Поширте інформацію про це - про "праведні діяння" "богообраних" Бо негатив про українців вони ********** поширювати - навіть вигадки...
Тут надо, чтоб Ермак не узнал - ибо он наварит реально.
Ну, и бубачка в накладе не останется.
решение по этому поводу ?
"Зробимо це разом"!
І при цьому розкрадав міліардами з оборони країни.
а тепер відщипнув на камеру з гривні і дві маски.
Не розвішуй сюди свої смердючі чорні портянки. Не поможе.