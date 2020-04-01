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 Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственной вентиляции легких

Американский бизнесмен, основатель компании "SpaceX" и руководитель "Tesla" Илон Маск заявил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.

Об этом Маск сообщил в Twitter Маска, передает Цензор.НЕТ.

По словам Маска, у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), которые они готовы разослать их по миру. Бизнесмен не уточнил количество аппаратов.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование – чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал Маск.

Ранее сообщалось, что автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc предоставили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186035
 
   
 Топ комментарии
 
Тільки не кажіть це нашим олігархам.
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Это ж 100% навар можно замутить! Да Радуцкий? Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственного дыхания - Цензор.НЕТ 3846
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Для Маска США родина, где будет жить его семья. Для наших олигархов Украина, времена кормушка для обогащения, их семьи жить здесь не будут. Чувствуете разницу ?
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Dmitriy FromRiDDer Ну не все так однозначно.Навіть їхні діти після навчання закордоном сюди їдуть,правда не всі.Просто вони хочуть бути тут царями.
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Молодець Маск! Весь світ буде вдячний!

А от ...

Маланська солідарність означає солідарність ЛИШЕНЬ з маланцями - навіть на шкоду ВСЬОМУ світові, а не лише в Україні !!!... СВОЛОТИ!
Як тільки портал "Воля народу" розмістив статтю, про мій алгоритм подолання пандемії (http://volianarodu.org.ua/…/Vidomyy-naukovets-zaproponuvav-…), укр.нет взяв її до анонсу... Але як тільки дочитали до того місця , де я критикую владу маланців за те, що вони позакривали свої мейли, шоб ніхто не зміг ні внести їм свої пропозицій, ні покритикувати... МАЛАНСЬКИЙ укр.нет моментально - не лише ВИДАЛИВ поточне повідомлення, але й видалив його з історії повідомлень зі стрічки повідомлень... (а це вже -ФАЛЬСИФІКАЦІЯ історії повідомлень)
А от повідомлення: "14:57
Юрий Ткач из "Квартал 95" удивил "звериным" гримом на лице (фото) (Politeka)" висить вже майже дві години в "поточних повідомленнях"
-МАЛАНЦІ з укр.нету - ВИ небачена СВОЛОТА !!!
Поширте інформацію про це - про "праведні діяння" "богообраних" Бо негатив про українців вони ********** поширювати - навіть вигадки...
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олигархи тут не при чем.
Тут надо, чтоб Ермак не узнал - ибо он наварит реально.
Ну, и бубачка в накладе не останется.
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Только кому достанутся вот это другой вопрос
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Не достанутся нуворишам, не переживай, он проследит. Это не тот человек, которому похер.
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В Австрии по городу на домах висят антисептики у входа в магазин каждый может бесплатно взять маску (тоже бесплатно, естественно). Суки, не дотянулись мы до них с нашей мировой революцией.
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От дурной. "Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. " (С) Чебурашку надо было смотреть, Илон, а не Чип и Дейл спешат на помощь...
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Не нервничай, чувак понимает, что реклама - двигатель продаж.
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Это ж 100% навар можно замутить! Да Радуцкий? Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственного дыхания - Цензор.НЕТ 3846
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Радуцьке на купленому умудрився навар 900% отримати, а на безкоштовному він на 1000-1200% вийде.
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Украинские чиновники подумали и отказались так как ничего наварить не получится (
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А зеЛох хоть со своего карма, для украинцев ,купит ну хоть маску? ну хоть одну ?а зеДебилы?
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Ученые, поднажмите, парни. Замочите этот грёбаный вирус! Покажите какие вы крутые.
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дари маска - в кожну хатинку элітних злиднів! ))
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Сволочь,барыга,вор,обдирает прастый нарид америки! Отобрать,поделить ,расстрелять!
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да радуцкого у них нет, тот того Маска продал бы вместе с Тэслой и с умным видом по тв пожелал американцам любви и счастья, я когда эту тварь вижу по новостям аж блевать хочется.
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Так наша власть попросила прислать ? Или неделю будут совещаться и принимать
решение по этому поводу ?
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Наш главный экспортер масок вдуплился сразу ,заявку уже накорябал ,сейчас решает с калькулятором в какие больнички они поедут....
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А де ж наші багатії? У мережі аптек Тигіпка масок немає, Ахметова і інших не чути. Петя робить показуху із 600 комплектами. І т.д.
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Радуцкий, глава комитета ВР по здравоохранению, готов принять от Маска любое количество бесплатных аппаратов ИВЛ и продать их в три дорога как внутри Украины, так и во вне.
"Зробимо це разом"!
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Це справжній Олігарх, Меценат, Патріот, Людина своєї країни!
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Это поступок! А подруга Маска будет сниматься в ролике с главврачами больниц для создания положительного образа своего сексуального партнёра в мире, как это делала марына?
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твій порошенко ліквідував у 2017 систему санітарно-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО контролю, туберкульозні диспансери, ФАПи, районні лікарні.
І при цьому розкрадав міліардами з оборони країни.
а тепер відщипнув на камеру з гривні і дві маски.
Не розвішуй сюди свої смердючі чорні портянки. Не поможе.
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дайте два обменяю на миллиард кило картошки в парке пять точек так и хочеться нав велике схватить мешок и уехать..скоро так и будет...а стихийки не пашут и шавуха..
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Ваще то в самих США не хватает этих аппаратов и губернаторы "бедных" штатов жалуются что на аукционах аппараты достаются более успешным регионам. А тут скока хочешь и бесплатно...
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