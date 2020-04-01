EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  978  9
Материалы по теме:
Все про:земля (1709) Гетманцев (52)

 Сейчас в стране нелегально обрабатывается 8 млн га земли, - Гетманцев

По расчетам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гетманцев сообщил в интервью "Радио НВ".

"Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Вне налогов, вне глаза государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, работающая в черную, которая работает по "налу", продукция реализуется за наличные, то есть это теневой рынок ", - сообщил депутат.

По расчетам hromadske, 8 млн гектаров - это около 13,25% общей площади Украины.

Гетманцев считает, что принятый Верховной Радой закон о рынке сельскохозяйственной земли должен ликвидировать теневой рынок земель. Как следствие, поступления налогов, в частности налога на землю, должны вырасти.

В то же время депутат отрицает, что за закон о рынке земли Рада проголосовала исключительно из-за необходимости получения транша от МВФ. По словам Гетманцева, создание рынка земли было в предвыборной программе как Зеленского, так и партии "Слуга народа", а приняли его именно из-за необходимости введения рыночных отношений в сельском хозяйстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

Источник: https://censor.net.ua/n3186033
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А хлопці з пацанами вже двадцять років мріють чесно-прозоро-демократично хапнуть та з гіністю легалізувать 86,75%, а оті 13,25% залишити "українському присадибному селянству".
 показать весь комментарий
 
 
Вот о чем я писал еще с момента острого поднятия этой темы год назад. Не за народ вонЯ со своей жопозицией печется, а о том, что рынок вскроет этот гнойник. Эти 8 миллонов гектаров нигде не учтены и никто никому ничего с них не платит. Ни государству ни людям. А рынок земли вскроет этот гнойник и шелкопёры должны будут или платить налоги за эту землю или действтельно ее покупать за деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Шо-шо? Обычному дядьке в фуфайке и кирзовых сапогах уже нельзя и землю обработать? Ну эти 8 млн га которые. Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9724 Ты смотри, а... кобылку запряг и даааавай пахать сохой Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4355 Ай-я-яй.

Почему эти люди пытаются нам доказать, что они идиоты? Мы давно это знаем.
 показать весь комментарий
 
 
дядька в фуфайке получает зарплату, часто нищенскую. А основной доход получают совсем другие люди...
 показать весь комментарий
 
 
у мну однокурсник в бытность райадмином успел земель нахапать. но реально поднялся на волонтёрстве.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, чтобы было, если бы в Украине вдруг все начали платить налоги? Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6162
 показать весь комментарий
 
Как говорится налог налогу рознь. Одно дело заплатить 10 гривен со ста гривен, а другое - 90 гривен со ста гривен. Сначала пусть нормальными сделают их. Начнут сами платить, пусть со своей головой начнут дружить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх