 Сейчас в стране нелегально обрабатывается 8 млн га земли, - Гетманцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гетманцев сообщил в интервью "Радио НВ".

"Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Вне налогов, вне глаза государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, работающая в черную, которая работает по "налу", продукция реализуется за наличные, то есть это теневой рынок ", - сообщил депутат.

По расчетам hromadske, 8 млн гектаров - это около 13,25% общей площади Украины.

Гетманцев считает, что принятый Верховной Радой закон о рынке сельскохозяйственной земли должен ликвидировать теневой рынок земель. Как следствие, поступления налогов, в частности налога на землю, должны вырасти.

В то же время депутат отрицает, что за закон о рынке земли Рада проголосовала исключительно из-за необходимости получения транша от МВФ. По словам Гетманцева, создание рынка земли было в предвыборной программе как Зеленского, так и партии "Слуга народа", а приняли его именно из-за необходимости введения рыночных отношений в сельском хозяйстве.

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