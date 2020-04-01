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 С повесткой приехала СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - "слуга народа" Лерос

К нардепу от "Слуги народа" с повесткой приехали сотрудники СБУ.

Об этом Лерос написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п***ц", - отметил он в посте.

Читайте также: "Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

С повесткой приехала СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - слуга народа Лерос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186032
 
   
 Топ комментарии
 
Это уже зашквар, или нужно ещё сто дней подождать?
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Так даже урка Янукович не действовал. Зебилы, кого вы к власти привели?
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Нагло, цинично совершают преступление, которое видит вся страна. И привселюдно сажают того, кто о преступлении заявил.
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ВР законопроект №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності"
В первом чтении проголосован текст в общих чертах согласованный с МВФ.
Сейчас идет яростная борьба за внесение поправок, которые подготовлены юристами Коломойского. Потому реальная суть документа может быть совсем иной. Если Зеленский настолько наивен, что мечтает обмануть МВФ, то это .... глупость.
Не нужно недооценивать критическую важность этого законопроекта для Коломойского. Вопрос "Приватбанка" - ключевой вопрос существования Коломойского, как влиятельной и значимой фигуры. Это огромный рычаг влияния , благодаря которому Коломойский шантажирует государство и добивается для себя экономических преференций во всех областях. Тезис "Коломойскому не нужен Приват, ему нужна компенсация" не точен и манипулятивен. Вопрос компенсаций - это отдельное судебное производство, которое включает анализ выведенных перед приватизацией с "Приватбанка" активов и возбуждение которого означает уголовные дела против Коломойского и Зеленского, при которых к делу будут приобщены материалы других зарубежных судебных процессов. Естественно на это Коломойский никогда не пойдет.
В этом вопросе два варианта - Коломойски додавит Зеленского на свои поправки, или Зеленский удержит законопроект в рамках согласованных МВФ. Первый вариант - дефолт, второй - кредит МВФ.
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Мимоволі приходиш до думки про 1938 рік у Німеччині, як варіант.
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Коломойский на выход в США готовиться, а все остальное это потуги предсмертные
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Это уже зашквар, или нужно ещё сто дней подождать?
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конечно ждём! это всё треклятый барыга и мародёр вставляет бубочке палки в велосипед
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Двери не открывай, пусть мусора силой попытаются повестку вручить.
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пардон, дядя, а ты за кого голосовал?
за новые лица, правильно? С повесткой приехало СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1833
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А тебя это очень ипёт, затычка шоколадной дупы?
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грустно что тебя это не ипет, соучастник
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почуял свое будущее, зебилятко? З повісткою приїхала СБУ. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? Це повний п***ць, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 9647
обидно стало?
ты к пархатым со всей душой, а они в душу тебе надрыстали?

зебильчик, быть такими дураками, как 73% - по нынешним временам дорогое удовольствие.
зебилам не по карману.
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Всё смешалось в доме Облонских (Зеленских-Коломойских)
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Головне, що в Україні подолано корупцію і олігархат. дуже дякуємо!
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это СБУ борится со шпионом, который внедрился в банду клоуна и узнал за оральные ласки ермака.
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Так даже урка Янукович не действовал. Зебилы, кого вы к власти привели?
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Нагло, цинично совершают преступление, которое видит вся страна. И привселюдно сажают того, кто о преступлении заявил.
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Держись и не здавайся сегодня они завтра ты за ними приедешь.фамилии озвуч следователей.
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Не ссы ара, осенью будет Майдан , тебя отпустят!
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ЗЕленый сонет
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).

Вспугнул Зеленый Лерос рой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!

Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.

Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
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Гарант-останови их,не позорься,не убивай рейтинг до "0".Тебе Федины,Зверобой-мало? С повесткой приехала СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7606
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Боюсь, "гарант" влади не має. Його команди не виконає жоден силовий орган. Це вже зрозуміло, що всі важелі керування у руках реґента Єрмака.
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Как в Мордоре,ищущим справедливости вместо похвалы тюрьма, а ворам бандитам хвала и безнаказаность,Белое это черное-черное это белое
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Свинарчуков надо наградить, а Ермака и его брата посадить за сдачу национальных интересов, предательство и казнокрадство и продажа должностей в особо крупных размерах. Бебилы 73% жру не могу какой умный нарід
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А что же молчать пламенные борцуны с коррупцией и барыгами Наем и Серлещь, Сулугуни Карлсонович Сракубыемузашили и Егорка Соболев, Сёма и другие? Вот им то сейчас, самое время выйти на улицу и ходить подвывая, кк шафер на еврейской свадьбе, - КИЕВ ВСТАВАЙ!
Но нет, их и не видно и не слышно. Забились по щелям и в рот говна набрали в ожидании аванса и указания в кого плеваться этим говном?
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Они закормлены и молчат стоя жуют...
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Фу - млять! Ще Пороха обзивало алканавтом! Себе не видно в люстерко?
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Зеленский и его ОП- это преступная шайка источающая миазмы коррупции и предательства ! Зеленский потерял доверие общества , и даже депутатов СН ,чем быстрее он будет отстранен от власти ,тем быстрее начнётся оздоровление ситуации в Украине .
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Не ОП, ОПГ - организованная преступная группировка благодаря 73% дебилов
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Когда Ваш Зеленский будет выплачивать проценты тем кто раскрыл коррупцию в верхних ешалонах власти, или он живет по принципу своим все можно, и все государственное все мое
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Если Зеленый не уберет ЕРМАКА то зеленые тараканчики разбегутся во все стороны.
Где там наша прокурорша Че молчит???
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Годзілла - мовчить! Мабуть готується до кидка ! Лерос-тримайся!
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У СН теперь нет выбора. Либо они помогут убрать бубочку начав импичмент, либо ГБР будет расправляться с СН. Вопрос, хватит ли у них разуму и смелости на этот шаг. Если не хватит, им п...ц. Но мне вообще п...й. Чем меньше зебилов, тем лучше всем остальным.
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А что, для кого-то это сюрприз? ИМХО, вполне предсказуемо и даже ожидаемо...
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Ще півроку тому один із найближчих соратників Володимира Зеленського ділився з "Українською правдою" своїми страхами:

"Ми боїмося лише одного - щоб ніхто не влип у корупційний скандал. Тільки корупція може вбити довіру до президента".
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кацап, а почему "этого"?
и что значит если у него такое имя?
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А Троцкий тот вообще Бронштейн, а Ленин - Ульянов. Это что-то меняет? З повісткою приїхала СБУ. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? Це повний п***ць, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4889
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Мразота СБУ натравливает? Самому отвечать прийдется!
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в СБУ медальку получат
Какую апперацию по защите Украины провернули-повестку Лео привезли!
Когда там Лугандоном заниматься
а в общем-какая разница за что боевая медаль!
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очередной косяк янелоха)))
вместо того что бы гнать дерьмака пинками в зад и к следователю ,членограй делает все наоборот.)))))
интересно, какой процент отстегивают бубочке дерьмаки?))))
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получается хороший процент, если СБУ пригнал бороться с государственной тайной продажи вакансий с проверкой отсасольдика.
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В учебниках по праву так и будет записано, что коррупция - это государственная тайна времен режима Зеленского.
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Нужно его поддержать,хрен с ним что он от "СН",всякое бывает.Но человека явно кошмарят,от имени его же прастого нериду.73% быдлоты не поймет!
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А пам'ятаєте як Зеленський записував відоси де просив людей викривати корупцію і повідомляти про це правоохоронні органи? На яких довбойобів це було розраховано?? на 73%?? Ось нардеп від партії Зеленського повідомив про корупцію, і до нього вже через день приходить СБУ з обшуками. СБУ очолює Баканов колишній колега по 95 кварталу та друг Зеленського. І також на того депутата який повідомив про корупцію, завели 3 чи 4 кримінальні провадження в Ген. прокуратурі, яку очолює Венедиктова, також людина Зеленського. Шо ***** досі не зрозуміло?? Якими уйобками треба бути щоб це не розуміти і досі підтримувати цього зеленого виродка??
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Кому зрозуміло а кому і ні . А хтось тішиться , що тепер корупціонери , вже ті кого вони вибрали . Тобто їхні люди . І тільки порожні гаманці і холодильники , зможуть їм прочистити мізки і відкрити очі .
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Прриехали, тут до гадалки не ходи, фээсбешник ермак креатура паяца и значит у украинского народа развязаны руки.
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Ну по турбозакону , Леросу полагается премия . При том не малая . Думаю , что должна появиться ещё порция записей . Скорее всего выложено не всё . Для Зе лучьше убрать Ермака . Ведь не известно , что может быть на последующих порциях компромата .
Интересно , кто стоит за Леросом ? Похоже , что это волнует и ОП . Ведь вычислить писателей , так и не удалось .
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Когда репрессивная машина наехала на Антоненко, Кузьменко, Дугарь, Лерос молчал?

Теперь есть возможность побьівать в их шкуре.
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Тогда ещё было монобольшинство и между ними действовали договорённости . Теперь это разрушено . И ещё не известно от каких груп влияния очильники силовых органов ? Сомневаюсь , что в директора цирка , в этой заварушке окажется большинство своих людей . Ну в общем интересная намечается петрушка .
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Если Лерос молчал, наблюдая за незаконньім преследованием невиновньіх из соображений верности каким-то договоренностям, то он заслуживает сесть рядом с арестованньіми.
Вплоть до их освобождения.

Молчать, не вставать на защиту, означает бьіть соучастником палачей.
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Ермак намутил, а с повесткой приехали к Леросу.

Чую, Зеленскому скоро на выход покажут.
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Як оперативно захищають малороса. А заявника потрібно залякати, щоб боялися інші і навіть не думали.
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Хаха, борьба с коррупцией при нынешней власти! Доложи на коррупционеров, и получи проблемы сам. Что ты творишь Зеля???
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Так то СБУ премію везли Лерос, а він не захотів її брати від Єрмака
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Зашкваритись для зекоманди, як дихати постійно...
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А я думав Лерос новий младоолігарх - після таких сум хабарів на 10% реально можна піднятись!...
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Так от що нєлох кремлівський мав на увазі під "нагородою" за викриття корупціонерів до виборів... Доречі де той закон? І що це за явне заказник переслідування незгодних з режимом віслюка??
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Постійні зашквари . Навіть у овоча стільки ляпів не було . А казалося що зек був межею тупості . Але ні . На протязі року зе-команда і це дно пробила . Зашквари продовжуються , але вже в турборежимі .
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Вчора А.Єрмак:
Щодо плівок,на яких нічибто присутній мій брат Денис.
Сьогодні Денис:
Не нічибто,а справді на плівках я, бо маю на це право,як громадянин України.
А депутат не имеет права сказать и заявить что это коррупция, есть закон.
Єдине питання, чому такого права немає у інших громадян, а лише у брата глави ОПУ?
Виглядає так, нічибто це корупція.
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Чого так оперативно до сєпарів типу портнова ст мертвечука хлопчики по визову з фсбу не їдуть??
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При Петі такого нахабства точно не було.
Ми живемо в країні шута-диктатора.
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СБУ частная лавочка барыги зеленского и его К' по продаже ширпотреба и ареста не угодных.
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Лучше бы мудаки наведались к меру Одессы,за организацию покушения на Стерненко
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Вот карантин они нарушают, уже не законно... спешат , набу надо опередить..
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Он депутат и имеет полное права молчат как и журналист
не несет ответственность за видио материал
пусть проверяют это видио.
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Вот тут СБУ спалило свою контору, что она подвластна президенту ЗЕ.
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***** - Я же говорил, что окраина это не госдарство. Они, поставили президентом и гланокомандующим клоуна наркомана, погрязли в корупции и сожрут друг друга как пауки в банке. Мой человечек, ермачек, все сделает как надо.
З повісткою приїхала СБУ. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? Це повний п***ць, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8727
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"Источник в ОП сообщает,что Ермак сейчас усердно ищет компромат на Гео Лероса, а также «заказчика» этого слива
На брата Ермака, существует слишком большая папка с компроматом, который будут монотонно сливать, чтобы зашквар Дениса делал токсичным Андрея Ермака"
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