 С повесткой приехала СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - "слуга народа" Лерос

Об этом Лерос написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п***ц", - отметил он в посте.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
В первом чтении проголосован текст в общих чертах согласованный с МВФ.
Сейчас идет яростная борьба за внесение поправок, которые подготовлены юристами Коломойского. Потому реальная суть документа может быть совсем иной. Если Зеленский настолько наивен, что мечтает обмануть МВФ, то это .... глупость.
Не нужно недооценивать критическую важность этого законопроекта для Коломойского. Вопрос "Приватбанка" - ключевой вопрос существования Коломойского, как влиятельной и значимой фигуры. Это огромный рычаг влияния , благодаря которому Коломойский шантажирует государство и добивается для себя экономических преференций во всех областях. Тезис "Коломойскому не нужен Приват, ему нужна компенсация" не точен и манипулятивен. Вопрос компенсаций - это отдельное судебное производство, которое включает анализ выведенных перед приватизацией с "Приватбанка" активов и возбуждение которого означает уголовные дела против Коломойского и Зеленского, при которых к делу будут приобщены материалы других зарубежных судебных процессов. Естественно на это Коломойский никогда не пойдет.
В этом вопросе два варианта - Коломойски додавит Зеленского на свои поправки, или Зеленский удержит законопроект в рамках согласованных МВФ. Первый вариант - дефолт, второй - кредит МВФ.
за новые лица, правильно?
обидно стало?
ты к пархатым со всей душой, а они в душу тебе надрыстали?
зебильчик, быть такими дураками, как 73% - по нынешним временам дорогое удовольствие.
зебилам не по карману.
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).
Вспугнул Зеленый Лерос рой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!
Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.
Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
Но нет, их и не видно и не слышно. Забились по щелям и в рот говна набрали в ожидании аванса и указания в кого плеваться этим говном?
Где там наша прокурорша Че молчит???
"Ми боїмося лише одного - щоб ніхто не влип у корупційний скандал. Тільки корупція може вбити довіру до президента".
и что значит если у него такое имя?
Какую апперацию по защите Украины провернули-повестку Лео привезли!
Когда там Лугандоном заниматься
а в общем-какая разница за что боевая медаль!
вместо того что бы гнать дерьмака пинками в зад и к следователю ,членограй делает все наоборот.)))))
интересно, какой процент отстегивают бубочке дерьмаки?))))
Интересно , кто стоит за Леросом ? Похоже , что это волнует и ОП . Ведь вычислить писателей , так и не удалось .
Теперь есть возможность побьівать в их шкуре.
Вплоть до их освобождения.
Молчать, не вставать на защиту, означает бьіть соучастником палачей.
Чую, Зеленскому скоро на выход покажут.
Щодо плівок,на яких нічибто присутній мій брат Денис.
Сьогодні Денис:
Не нічибто,а справді на плівках я, бо маю на це право,як громадянин України.
А депутат не имеет права сказать и заявить что это коррупция, есть закон.
Єдине питання, чому такого права немає у інших громадян, а лише у брата глави ОПУ?
Виглядає так, нічибто це корупція.
Ми живемо в країні шута-диктатора.
не несет ответственность за видио материал
пусть проверяют это видио.
На брата Ермака, существует слишком большая папка с компроматом, который будут монотонно сливать, чтобы зашквар Дениса делал токсичным Андрея Ермака"