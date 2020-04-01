 В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса

Об этом сообщил директор ПТО "Орден" Александр Сопов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"
"Медаль "Честь и служба" предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир", - сказал Сопов.
Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.
"Я даже не могу перечислить всех тех, кто объединился в борьбе с коронавирусом во всем мире. Ни разу такой сплоченности не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая, когда приходит беда", - сказал Сопов.
По его словам, еще не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже через неделю Сопов пообещал представить ее общественности.
ПТО "Орден" - производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ПТО "Орден" государственные награды и ведомственные награды утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.
Поставят памятники и обелиски. Сбор средств уже начался. Были афганцы, чернобыльцы, АТОвцы и вот теперь короновирусовцы! МА-ЛАД-ЦЫ!!!
ибо эпидеми началась после того, как он запустил в страну тысячи зараженных со всех помоек мира.
А то - первых эвакуированных приняли в Санжарах, затем - десятки тысяч прибыли просто подписав согласие на самообсервацию, на которую половина забила болт, теперь - снова на обсервацию в отели загоняют...
это пару раз на камеру показывали такие псевдо-проверки в Борисполе - но в Харькове, Днепре и т.п. были и самолеты, и автобусы - вообще без контроля.
все упустили, все просрали и потеряли контроль полностью.
это НЕ ВЛАСТЬ.
это реально зашедшие с улицы клоуны - не знающие, чего, куда и зачем.
Я в шоке Канал HBO заказал съемку мини-сериала Chernobyl-2 про украинскую политику - от выборов 2019 года до импичмента Трампа.
В роли Зеленского - Эминем, А.Богдан - Крис Хемсворт.
В эпизодических ролях Тимошенко и Порошенко - Джулия Робертс, и Сильвестр Сталлоне соответственно
в Италию обычными газелями
а в США бронироваными 12 тонными 4 ех осными камазами ведеходами ???
А не ЗВР ли рАсия свой в США вывозит под шумок карантина ?
Так удобно - народ загнали по квартирам, армия в городе , дед уже свалил из мАсквы .....
Помните как ищезло вдруг золото КПСС при горбачевской перестройке в начале 90 стых ?
ну оооочень похоже !!!!!
А журнашлюх - под суд.
...
советский союз...
Вирусом пропах
Это праздник
***** с зелёнкой на устах
День медальки,день медальки
День медааальки