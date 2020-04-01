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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса

В Украине появится специальная наградная медаль "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией".

Об этом сообщил директор ПТО "Орден" Александр Сопов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"

"Медаль "Честь и служба" предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир", - сказал Сопов.

Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.

"Я даже не могу перечислить всех тех, кто объединился в борьбе с коронавирусом во всем мире. Ни разу такой сплоченности не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая, когда приходит беда", - сказал Сопов.

По его словам, еще не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже через неделю Сопов пообещал представить ее общественности.

ПТО "Орден" - производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ПТО "Орден" государственные награды и ведомственные награды утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил орденами и медалями 31 украинского воина. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3186024
 
 
 Топ комментарии
 
Вручать будет Женя Кошевой и Лена Кравец?
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медаль за поиск маски в аптеке
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О чем они думают вообще...вот именно медали - то, чего сейчас не хватает стране...
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Медаль буде "кожана"... ще потрібен орден з закруткою на спині...
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Радуцкий вне конкуренции первый претендент на медаль !
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О чем они думают вообще...вот именно медали - то, чего сейчас не хватает стране...
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Они не думают, они иммитируют бурную деятельность.
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Наверное они внимательно Цезор читают! Об этом я писал еще до первого карантина В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 3651
Поставят памятники и обелиски. Сбор средств уже начался. Были афганцы, чернобыльцы, АТОвцы и вот теперь короновирусовцы! МА-ЛАД-ЦЫ!!!
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Были (или еще есть, не знаю, сори) дети войны. Еще дети чернообыльцев (чернобыльские получали родители тех детей, которые родились у ликвидаторов последствий). Я никого нехочу обидеть, но... как можно вообще иметь детей, побывав в истинном пекле под названием Чернобыль 1986. А оказалось, что таких детей довольно много родилось в то время. То ли эти мужчины были сделаны из брони и стали, то ли где-то кому-то что-то дали))
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повесьте бубачке на жопу.
ибо эпидеми началась после того, как он запустил в страну тысячи зараженных со всех помоек мира.
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а чего сразу на жопу ? можно еще повесить на радиатор мерседеса, купленного во время эпидемии.
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Не запускать не имели никакого права - это было бы нарушением Конституции. Другое дело - что должны были мобилизовать все существующие в стране пансионаты и санатории под обсервацию.
А то - первых эвакуированных приняли в Санжарах, затем - десятки тысяч прибыли просто подписав согласие на самообсервацию, на которую половина забила болт, теперь - снова на обсервацию в отели загоняют...
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и перед Санжарами, и во время, и после - люди прилетали изо всяких италий совершенно спокойно (а там уже полыхало), их никто не фиксировал, никто не проверял, никто не мерял пресловутую температуру...
это пару раз на камеру показывали такие псевдо-проверки в Борисполе - но в Харькове, Днепре и т.п. были и самолеты, и автобусы - вообще без контроля.
все упустили, все просрали и потеряли контроль полностью.

это НЕ ВЛАСТЬ.
это реально зашедшие с улицы клоуны - не знающие, чего, куда и зачем.
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Идиты они во всём идиоты - за медальку никто в это пекло не полезет. В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 14
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Правильно, сейчас самое время, и комплект почётных грамот надо продумать.
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Найди в в аптеке маску по 3грн - получи медаль !
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Якщо медикам, то слід добавити до цієі медалі премію в 1млн. гривень, і якщо і посмертно, то дітям, родичам медика видавати його.
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Адам Смит@_Smithchenko

Я в шоке Канал HBO заказал съемку мини-сериала Chernobyl-2 про украинскую политику - от выборов 2019 года до импичмента Трампа.
В роли Зеленского - Эминем, А.Богдан - Крис Хемсворт.
В эпизодических ролях Тимошенко и Порошенко - Джулия Робертс, и Сильвестр Сталлоне соответственно
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Для полного счастья сегодня как раз не хватает этих медалей!
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Кто знает почему рАсия в Китай возит маски обычными тентоваными камазами В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 286
в Италию обычными газелями В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 8583
а в США бронироваными 12 тонными 4 ех осными камазами ведеходами ??? В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 1274 В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 685В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса - Цензор.НЕТ 7899
А не ЗВР ли рАсия свой в США вывозит под шумок карантина ?
Так удобно - народ загнали по квартирам, армия в городе , дед уже свалил из мАсквы .....

Помните как ищезло вдруг золото КПСС при горбачевской перестройке в начале 90 стых ?
ну оооочень похоже !!!!!
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надпись "carpe diem" и ей будут награждаться только высшие чины отличившиеся во времена коронавируса продажей масок,........ и других нищяков ))
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ещё появятся коронавирусцы со льготамина бесплатный проезд в тролейбусе, герои коронавируса, и дети коронавируса.
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требуй квартиру и пенсию - героям положено.
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Никак не разгорается паника, беда-беда...
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всё ещё впереди - новые страшные вбросы в СМИ готовы
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После сноса зелёной хунты, все СМИ должны быть национализированы.
А журнашлюх - под суд.
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кто заболеет коронавирусом - тому Зеленский обещает квартиру и зарпалту 4000 евро.
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Может пускай пандемия сначала закончится ?
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Может пускай пандемия сначала начнется?
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даааа......это самое необходимое на данный момент!
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А почему так осторожно " За борьбу" . Почему не "За победу"?
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Сц.ко,если с люминия будут клепать,возьму оптом через нову пошту
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Медаль! Похвальную грамоту! Твою ж мать... Именную буденовку с портретом ленина не забудьте.
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Осталось еще ввести звание "Герой карантина".
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Этот день апреля
Вирусом пропах
Это праздник
***** с зелёнкой на устах
День медальки,день медальки
День медааальки
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Медаль,,зе самый быстрый обсер на посту главы государства,, еще не появилась? А то кандидат уже есть.
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