 Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, соответствующее решение принято по инициативе Министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании Кабинета Министров Украины 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил Степанов.

По его словам, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - резюмировал Степанов.

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