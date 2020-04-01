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 Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, соответствующее решение принято по инициативе Министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании Кабинета Министров Украины 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил Степанов.

По его словам, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - резюмировал Степанов.

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Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186023
 
 
 Топ комментарии
 
Лікувати хворих вони взагалі не збираються? Постійні заяви від усієї цієї шобли про заборони і штрафи, і все.
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Усилить,углубить и расширить ... Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 5268а вирус поставили в известность ,что с ним будут бороться ?
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Наразі охороняє здоров'я українців якесь опудало. Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 72
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Ну и что ты сказало, животное? Один вербальный мусор!
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Усилить,углубить и расширить ... Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 5268а вирус поставили в известность ,что с ним будут бороться ?
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Наразі охороняє здоров'я українців якесь опудало. Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 72
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Для начала хотя бы снабдили масками всех но откуда их взять если они в других странах дебилы
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Заразила весь церковный хор: что известно о первой больной коронавирусом на Закарпатье56.6т19:30, 31.03.2020Обновлено: 23:24, 31.03.2020Читать материал на украинском
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.



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Він і насправді буде підсилювати: "родіна в апасності!". Його головне завдання - погіршити ситуацію і, під цим "соусом" збільшити централізовані закупки МОЗ для "боротьби з коронавірусом", зняти відкати і "здиміти" у відставку. У нього в цьому відношенні колосальний досвід - і при роботі в податковій службі, і на посту губернатора Одещини.
PS Медичний диплом він купив, але Лікарем не став...
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Лікувати хворих вони взагалі не збираються? Постійні заяви від усієї цієї шобли про заборони і штрафи, і все.
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Ця людина знає, що в аптеках відсутній парацетамол, і не тільки він? З чого б це?
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А сколько народных депутатов в этой возрастной категории? Этих динозавров также будут «дистанцировать»? Может, нужно дистанцировать тех, кто инфицирован?
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