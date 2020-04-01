 Двойное убийство несовершеннолетних раскрыто во Львове, - Офис генпрокурора

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.
Подростки разыскивались с середины марта и считались пропавшими без вести. Однако, худшие ожидания и опасения подтвердились: закопанные останки тел были обнаружены в Золочевском районе.
Задержанные лица признались в совершенном преступлении. Им уже предъявлено подозрение по п.п.1,12 ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.