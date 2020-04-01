 На Полтавщине появился злостный нарушитель самоизоляции: вернувшийся из Польши парень уже получил три админпротокола, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на брифинге призвал людей, вернувшихся из-за границы, соблюдать режим самоизоляции и не подвергать опасности родных и близких.

Сейчас в области на самоизоляции находится 2049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.

"За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции, - рассказал Синегубов. - Вот, например, 21-летний житель Чутовского района, который вернулся из Польши и уже имеет три админпротокола за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко

По состоянию на 1 апреля на Полтавщине есть 13 подозрений на коронавирус, которые сейчас проверяют в лабораториях Киева и Полтавы. Среди них и 1,2-летний ребенок, у которого экспресс-тест показал положительный результат на CОVID-19.

Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота призвал полтавчан не выходить на улицу, не устраивать на выходных шашлыки в дендропарке.

"Один человек, который сходит на пикник, может заразить всех людей в компании, а они в свою очередь - своих родителей, - рассказал Шамота. - Поэтому не заставляйте нас принимать жесткие меры: закрывать парки штрафовать. Штраф, который можно заплатить за нарушение карантина, - 17 000 гривен".