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 Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксировали на Кировоградщине, - ОГА

На Кировоградщине зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зафиксировано уже шесть человек, больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил сегодня, 1 апреля, на брифинге председатель ОГА Андрей Балонь.

"Больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", - сообщил Балонь.

Как отметил председатель ОГА, пока еще четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Это люди, которые находились в контакте с больными коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186017
 
 
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Так значит Кировоград, а не гнилые плавни.
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