 Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Сейчас в Украине зафиксированы 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.
"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Глава государства к Премьер-министру Денису Шмыгалю.
Симптоматично.
і до кого це звернення? Цензор - це що видання для якихось міфічних зебилив?
- обеспечили кинэць эпохы бидности,
- обеспечили рост промышленности на 40%
- обеспечили з/п в 4000 долларов,
- обеспечили все масками,
- обеспечили врачей защитными костюмами, а больницы - аппаратами ИВЛ
вот примерно так и обеспечат нуждающихся.
кушайте, зебилы, приятного вам!
всі ніші якось протримаються.