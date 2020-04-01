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 Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский

Власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сейчас в Украине зафиксированы 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

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"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Глава государства к Премьер-министру Денису Шмыгалю.

Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186016
 
 
 Топ комментарии
 
Пинчукам, Ахметовым, Коломойским, Новинским, Боголюбовым и прочим?
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Зебилы, сейчас обеднели все, кроме вас и ваших родственников
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Пинчукам, Ахметовым, Коломойским, Новинским, Боголюбовым и прочим?
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ну что вы этим в первую чередь мол доедаем Бубрчка последнеия миллиард из первой сотни таких же....
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Еще и комитет по спасению нищих организуют Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4669 а брат брата достойных кандидатов в ресторане подберет
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Зебилы, сейчас обеднели все, кроме вас и ваших родственников
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Якась ненормальність.
і до кого це звернення? Цензор - це що видання для якихось міфічних зебилив?
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Так по-простецки: "Я уверен, что...". Зачем глупые расчёты и обоснования? Быдломасса хаваИт. Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов) Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5493
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Але лише після того, як вони доведуть свою бідність пакетом документів... Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9375
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Як би ж то. Вимагатимуть з мокрими печатками...
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думаю, всё закончится как с собачкой уханьской стриптизёрши... зеля не может не обосраться.
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А какие критерии бедности будут рассматриваться? Как всегда самый бедный беня, ахметка, пенчук?
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Если звери гуляют на воле - они сами себе еду добывают. Если их садят в зоопарк (карантин) - их нужно кормить. И у зверей не требуют еще кучу справок.
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))))))) успел заскринить премьер-министера дениса шныряли !)))
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Брату Єрмака допоможіть... такий зубожил...тільки на лісапед і заробив за все життя..
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У мене одного таке враження що на фото 4 особи, яких майже не відрізниш одне від одного? Чи це через маски така ілюзія?
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Тому, що це один народ слуг одного народу!
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это очень символично - продать все маски в разгар эпидемии за границу, а самим ходить в масках.
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примерно так, как
- обеспечили кинэць эпохы бидности,
- обеспечили рост промышленности на 40%
- обеспечили з/п в 4000 долларов,
- обеспечили все масками,
- обеспечили врачей защитными костюмами, а больницы - аппаратами ИВЛ

вот примерно так и обеспечат нуждающихся.
кушайте, зебилы, приятного вам! Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4050
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На фото 4 талпайопа без защиты глаз.
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Не скажіть.В чотирьох-респіратори найвищого класу захисту,а найзачмиренішому дали хірургічну маску з китайської гуманітарки.
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краще всього треба помогти бідним молодим сім'ям з дітьми!
всі ніші якось протримаються.
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По большому счету он давно должен подать в отставку. И на время кризиса в статусе и.о пост должен занять компетентный человек. Место Зеленского в Квартале.
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кому біда ,а кому матір рідна....ось треба було купити дитині спазмолітик ріабал,вже подорожчав в аптеці у 2 рази.
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Уже и фамилии самых бедных украинцев, которые получат помощь из бюджета, известны. ахметов, пинчук, коломойский...
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Вальцман тоже в доле. При Кучме, Ющенко, януковиче. Он всегда был у корыта, и тут, при зе..лядях недолго продержался.
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Бідні! Ви тримайтеся, грошей нема (с).
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