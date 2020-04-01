 Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сейчас в Украине зафиксированы 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

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"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Глава государства к Премьер-министру Денису Шмыгалю.