 Рассматривается возможность ограничения на въезд-выезд из Борисполя, - Киевская ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ОГА Василий Володин.
"Рад сообщить, что установление по нашему решению контрольно-пропускных пунктов на въезд/выезд в пгт Козин и село Лесники, где установлено наибольшее количество зараженных коронавирусом, принесло свои первые плоды: за последние трое суток у нас нет ни одного нового случая в этих населенных пунктах", - отметил он.
Володин добавил, что считает такие меры эффективными и необходимыми и не исключает, что в случае появления нового очага заражения коронавирусом, этот метод будет применен и в других населенных пунктах области.
"На данный момент мы предварительно рассматриваем город Борисполь, потому что, как я уже сказал, у нас там есть 6 подтвержденных случаев и связанных с ними контактных лиц", - сообщил он.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 г. официально подтверждены 57 случаев заболевания коронавирусом.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає пресслужба ОП.
Він додав, що низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.
«Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії», - зазначи президент Володимир Зеленський.
Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.