 Рассматривается возможность ограничения на въезд-выезд из Борисполя, - Киевская ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ОГА Василий Володин.

"Рад сообщить, что установление по нашему решению контрольно-пропускных пунктов на въезд/выезд в пгт Козин и село Лесники, где установлено наибольшее количество зараженных коронавирусом, принесло свои первые плоды: за последние трое суток у нас нет ни одного нового случая в этих населенных пунктах", - отметил он.

Володин добавил, что считает такие меры эффективными и необходимыми и не исключает, что в случае появления нового очага заражения коронавирусом, этот метод будет применен и в других населенных пунктах области.

"На данный момент мы предварительно рассматриваем город Борисполь, потому что, как я уже сказал, у нас там есть 6 подтвержденных случаев и связанных с ними контактных лиц", - сообщил он.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 г. официально подтверждены 57 случаев заболевания коронавирусом.

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