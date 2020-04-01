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 Рассматривается возможность ограничения на въезд-выезд из Борисполя, - Киевская ОГА

В Киевской областной государственной администрации рассматривают возможность создания контрольно-пропускных пунктов на территории Борисполя с целью ограничения распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ОГА Василий Володин.

"Рад сообщить, что установление по нашему решению контрольно-пропускных пунктов на въезд/выезд в пгт Козин и село Лесники, где установлено наибольшее количество зараженных коронавирусом, принесло свои первые плоды: за последние трое суток у нас нет ни одного нового случая в этих населенных пунктах", - отметил он.

Володин добавил, что считает такие меры эффективными и необходимыми и не исключает, что в случае появления нового очага заражения коронавирусом, этот метод будет применен и в других населенных пунктах области.

"На данный момент мы предварительно рассматриваем город Борисполь, потому что, как я уже сказал, у нас там есть 6 подтвержденных случаев и связанных с ними контактных лиц", - сообщил он.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 г. официально подтверждены 57 случаев заболевания коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторно подтвержден COVID-19 у пятерых жителей Обуховского района. Возраст инфицированных - от 30 до 57 лет, - врио главы ОГА Володин

Источник: https://censor.net.ua/n3186015
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
по старой украинской традиции там еще можно проскачить
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Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків для боротьби з епідемію коронавірусу в країні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає пресслужба ОП.
Він додав, що низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.
«Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії», - зазначи президент Володимир Зеленський.
Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
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Тричі вже проїздив через ці ментовські КП. Не зупиняли - мабуть, у них є прилади, що здатні вимірювати температуру дистанційно під час їзди.
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Останавливают меня и так грозно "что багажнике!???" - а я им "вирус!"
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